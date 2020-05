“Cuando volvimos creí que no iban a estar más los que estaban, que se iban a investigar, me dio ilusión. Se que no es fácil pero tampoco me quiero quedar con que no es fácil. Porque si no juzgamos, si no intervinimos, si no investigamos, fuimos”, dijo en referencia a condenar a la supuesta corrupción sucedida durante el mandato del ex presidente Mauricio Macri.