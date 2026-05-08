Sociedad

Es el primer santuario interespecie del país, alberga a más de 850 animales y necesita ayuda para subsistir

“El Paraíso de los Animales” fue creado hace más de 30 años por Gabriela Bezeric con el fin de “rescatar, cuidar y proteger animales víctimas del maltrato y del consumo humano”

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Creada hace más de 30 años, cuida y protege animales víctimas del maltrato y del consumo humano

Gabriela Bezeric pide ayuda, pero no baja los brazos. Sabe que de su lucha dependen los más de 850 animales que alberga en el santuario “El Paraíso de los Animales”, el primero interespecie del país, creado por ella y Armando Scoppa hace más de 30 años para “rescatar, cuidar y proteger animales víctimas del maltrato y del consumo humano”.

Cada día, el matrimonio se dedica a atender a los centenares de ejemplares de especies tan disímiles como caballos, burros, toros, vacas, ovejas, cabras, perros, gatos, carpinchos y aves. “Todos ellos conviven en un entorno preparado para que puedan vivir libres, recibiendo los cuidados y la alimentación adecuados según sus necesidades”, contaron desde el predio ubicado en General Rodríguez.

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La tarea es titánica, sobre todo en un contexto en el que se hace más necesaria que nunca la colaboración económica de quienes deseen ayudar a Gabriela y Armando.

“En Argentina, los santuarios y refugios no cuentan con apoyo gubernamental, por lo que el sostenimiento de este espacio depende exclusivamente de la ayuda de personas comprometidas con la causa”, destacaron.

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Gabriela necesita “nuevas manos solidarias” para “garantizar que, pase lo que pase, siempre exista una red de contención que pueda sostener a los animales”.

Gabriela Bezeric, rodeada por animales rescatados en su santuario "El Paraíso de los Animales" (Foto: Reuters/Mariana Greif)
Gabriela Bezeric, rodeada por animales rescatados en su santuario "El Paraíso de los Animales" (Foto: Reuters/Mariana Greif)

“Es fundamental contar con padrinos, madrinas, fundaciones nacionales e internacionales, empresas que quieran acompañar y ser aval y sostén de este proyecto a futuro para garantizar que puedan cubrirse los costos que implica el cuidado diario de cada vida que habita el santuario”, explicó.

En ese sentido, expresó que “cada rescate que no puede concretarse por falta de recursos o infraestructura representa una gran tristeza".

“Tener que cerrar las puertas, aunque sea momentáneamente, implica dejar animales sin la oportunidad de vivir”, resaltó.

El compromiso que asume el matrimonio salvador de animales es que el predio "permanezca para siempre al servicio de los animales, tanto de quienes hoy lo habitan como de aquellos que puedan llegar en el futuro".

“Estoy muy grande. Tengo poca gente alrededor que pueda ayudarme a sostener el inmenso trabajo que debe realizarse a diario. Mi gran preocupación es el futuro de mis animales cuando yo ya no esté en este plano”, le había manifestado Gabriela el año pasado a Infobae.

Un voluntario abraza a un carpincho rescatado en el santuario (Foto: Reuters/Mariana Greif)
Un voluntario abraza a un carpincho rescatado en el santuario (Foto: Reuters/Mariana Greif)

A las grandes erogaciones que deben afrontar en alimentos, se les suman gastos veterinarios, de mantenimiento, de infraestructura y de las pocas personas que trabajan allí. Desde siempre, todo eso se mantiene gracias a las donaciones y el trabajo de los voluntarios.

El Paraíso de los Animales no es un refugio común. Es un espacio de recuperación y sanación para seres que vivieron el infierno: vacas descartadas de la industria lechera, caballos explotados hasta el agotamiento en la tracción a sangre, cerdos rescatados de criaderos industriales, aves deformadas por las condiciones de cría. En el Santuario encuentran algo que jamás conocieron: libertad, tierra, afecto, aire y respeto.

“Siempre esperanzada de que exista alguien que quiera seguir ayudando a salvar vidas... Los santuarios o refugios somos la única esperanza para los rescatados. Si realmente querés ayudar a los animales de granja, hay que apostar a los santuarios, ya que es el único lugar donde podemos ponerlos a salvo”, invitó Gabriela a quienes quieran colaborar.

Gabriela llama a cada uno de los habitantes del santuario por su nombre, sabe sus historias, interpreta sus miradas. Son su familia. Pero hoy necesita un poco más de ayuda para garantizar que ese paraíso no muera con ella.

Para hacer donaciones al Paraíso de los Animales desde Argentina, se pueden hacer depósitos en la Cuenta Corriente BBVA en pesos/dólares n° 191-007531/9; CBU: 0170191920000000753199; alias: DONA.PARAISO.ANIMAL.

También se pueden realizar transferencias a la cuenta de MercadoPago: CVU: 0000003100057971797194; alias: elparaiso.org.

Para hacer donaciones desde el exterior, se puede transferir a la cuenta de Paypal del santuario: https://www.paypal.com/paypalme/elparaisoanimal.

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