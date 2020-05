Antonella tiene 30 años, hace seis que está en pareja con Sebastián y vive en Paternal. Fue criada en Morón y desde los 23 vive en Capital Federal. “Nunca me imaginé trabajando en otro lugar que no fuera un hospital. Soy hija única y ‘la nena’ de los abuelos, que vivían en la casa de adelante. No nos faltó nada, pero mis papás trabajaban mucho. Entonces, me cuidaban mis abuelos. Después, yo los cuide a ellos. De hecho, lo que más me gusta es la gerontología”, asegura la enfermera del área de Internación General. Y agrega: “Cuando era chica dormía la siesta recostada sobre mi abuelo para escucharle el corazón. Quería asegurarme que no dejara de latir”.