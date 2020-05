Mariano piensa en los momentos en que la coraza que protege a los médicos de la emoción particular de cada historia no siempre sirve. Menos en esta pandemia. Son los momentos de la nueva normalidad de las terapias intensivas. Ya no hay familiares angustiados o dormidos o hastiados en los pasillos. Ya no hay nadie. Y el infectadao está solo y si además está conectado a un respirador ni siquiera puede hablar con los enfermeros o los médicos. Solo escucha sus voces o los pitidos de las máquinas que controlan el funcionamiento estable de su organismo.