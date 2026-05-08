El comentario sexual que abrió un nuevo capítulo en el escándalo por la relación extramatrimonial entre una periodista y un entrenador

La periodista brindó un testimonio años atrás y ahora se viralizó en redes tras conocerse su romance extramatrimonial con Vrabel

El entrenador de los New England Patriots, Mike Vrabel, y Dianna Russini, una cronista con más de 15 años de trayectoria en la cobertura de la NFL, protagonizan uno de los escándalos extramatrimoniales más comentados del deporte estadounidense en los últimos años.

Esta historia, que se dio a conocer en abril pasado, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas a partir de la viralización de un video publicado por el New York Post y el diario inglés Daily Mail, en el que Russini dejó un extraño comentario sexual durante un segmento del medio Barstool Sports con la presencia de varias personalidades, entre ellas Vrabel.

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El portal estadounidense afirmó que el programa corresponde a abril de 2020 y la pregunta a la reportera consistió en esta consulta: “¿Qué es algo para lo que podrías cerrar los ojos?”. A continuación, la cronista demoró la respuesta: “Cuando tienes sexo con tu esposo o esposa”. Ella se casó con Kevin Goldschmidt en septiembre de ese año y tiene dos hijos con él.

Cabe recordar que el primer antecedente documentado de la relación entre el coach y Russini data de marzo de 2020, pero se conoció tras la revelación del romance en 2026. Así lo contó Page Six con la difusión de fotografías en las que ambos aparecen en un bar de Nueva York. “Se estaban besando y estaban muy cariñosos. Vrabel tenía puesto un anillo de matrimonio”, declaró un testigo al medio especializado en la farándula y los deportes en Estados Unidos. Él está casado con Jen Vrabel desde 1999 y también tienen dos hijos.

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La periodista deportiva Dianna Russini posa sonriente junto al entrenador Mike Vrabel en una instalación deportiva cubierta para una entrevista

La contestación de Dianna Russini provocó algunas risas, mientras que Mike Vrabel hizo un gesto repetido de negación con su cabeza y cerró el momento con un “no, no...”. En ese instante, estos comentarios pasaron inadvertidos, pero el amorío dado a conocer en abril de este año le dio otro simbolismo a aquellas opiniones.

De hecho, el fundador de Barstool Sports y reconocido empresario, Dave Portnoy, dejó su mensaje tras ver el material que se había emitido por esa señal: “¡¿Qué carajo es este clip!!! ¡Lo repudio! No hay manera de que pueda ser real. ¿Podemos simplemente jugar un poco de fútbol americano?”.

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El episodio más reciente, publicado por TMZ, reveló que Russini y Vrabel alquilaron un barco privado en Putnam County, Tennessee, en junio de 2021, solo dos meses antes de que Russini diera a luz a su primer hijo junto a su esposo Kevin Goldschmidt.

Según el reporte de TMZ, Russini y Vrabel firmaron una exención de responsabilidad antes de abordar la embarcación y fueron los únicos pasajeros durante las dos o tres horas que duró el recorrido. El coach permitió que se le tomara una sola fotografía, con la condición expresa de que no circulara en redes sociales. Russini, por su parte, rechazó tomarse imágenes con el personal de la embarcación.

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La cita en un barco provocó un nuevo escándalo

El escándalo se originó en abril de este año, cuando Page Six publicó imágenes del entrenador y la periodista abrazados y tomados de la mano en un resort de Sedona, Arizona. Testigos citados por el mismo medio relataron que ambos desayunaron juntos cerca de las 10:15 de la mañana en la terraza del hotel, compartieron una hora en la piscina y el jacuzzi, y fueron vistos más tarde en la azotea privada de una de las residencias del complejo.

Ante la difusión de las fotografías, Vrabel ofreció una escueta declaración: “Las fotos muestran una interacción completamente inocente y cualquier sugerencia de lo contrario es ridícula. Esto no merece ninguna otra respuesta”. La última fuente citada explicó que ambos protagonistas insistieron en que estuvieron acompañados por amigos, pero varios testigos presenciales le confiaron al medio que “estaban solos”.

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Russini, por su parte, sostuvo que “las fotos no representan al grupo de seis personas que estaban compartiendo durante el día”, y alegó que los periodistas de la NFL suelen interactuar con sus fuentes fuera de los estadios.

Las consecuencias en el plano laboral y personal no tardaron en llegar. La periodista de 43 años puso en privado sus cuentas en redes sociales y luego presentó su renuncia como analista de la NFL en The Athletic, medio de deportes perteneciente a The New York Times, empresa que ya la había apartado de sus funciones.

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La foto de Mike Vrabel y Dianna Russini en un resort de Arizona (Crédito: Page Six)

Vrabel, por su parte, anunció durante una rueda de prensa que se ausentaría varios días en medio del Draft de la NFL para dedicarse a su familia y buscar asesoría. “Mis acciones pasadas no cumplen con los estándares que me impongo. Mi familia me necesita este fin de semana y es ahí donde estaré”, declaró el hombre de 50 años.

El estado del matrimonio Vrabel quedó expuesto a través de fuentes cercanas a la familia. De acuerdo con información recogida por el diario Daily Mail, Jen Vrabel “está enfadada, avergonzada y horrorizada de que esta sea su vida en este momento”. La misma fuente precisó que el malestar de la esposa opera tanto en el plano íntimo como en el de la exposición pública: “Vivir esto siendo observada, siendo juzgada por amigos, familiares y gente que nunca conoció, es una pesadilla”. Pese a ese cuadro, la continuidad del vínculo no está descartada. Según el mismo testimonio, Jen evalúa “darle una oportunidad” a la relación si detecta fidelidad de parte de su pareja, aunque reconoce que “la confianza se ha roto”.

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En los días posteriores al estallido público del escándalo, los Vrabel viajaron a Park City, Utah, para una reunión conyugal de 24 horas, un intento de recomponer el matrimonio bajo la presión mediática. La revelación del encuentro en el barco de Tennessee, con Russini embarazada, amplió la línea temporal de la relación y sumó un nuevo capítulo a un caso que ya había generado renuncias, declaraciones contradictorias y una crisis matrimonial de alta visibilidad en el mundo del deporte profesional estadounidense.