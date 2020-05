-Hice mis prácticas en el Hospital Garrahan. Soy médica genetista, y ese servicio era un modelo allí. Mi jefa de ese momento, Cristina Barrera, que era una genia, un par de veces me vio llorando ante el cuadro de un chiquito que pasaba por una situación tremenda. Yo tenía 22 años, ella me agarró y me dijo: ‘Mi amor, te voy a pedir algo: ¡si querés seguir viniendo acá, nunca, pero nunca más llorás delante de un paciente. Te vas al baño, no se… Nunca se llora en el trabajo!' Me marcó a fuego.