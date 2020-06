“A las 5 de la mañana surgió el dato, estábamos los tres y si no lo perdíamos. Salimos a buscarlo porque era nuestra obligación En ese momento estaba el jefe de la policía, el jefe de homicidios. Ya habían detenido a uno de los autores. Como conozco Zárate, me imaginé que era en tal lugar . Me crucé con una persona que me dice que creía que vio algo en los techos, una sombra, los perros estaban ladrando. Entramos en un lugar donde había más de 20 perros, estaban todos enloquecidos. Me pude subir y ahí lo detuvimos”, contó.