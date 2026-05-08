Crimen y Justicia

Encontraron encomiendas con cocaína en Ezeiza: tras una entrega controlada, detuvieron a tres franceses en París y Uruguay

El primer hallazgo ocurrió el 24 de abril, cuando personal de Aduana detectó 11 ladrillos con el símbolo del escorpión. Mientras avanzaba la investigación, encontraron un segundo envío camuflado en un compresor de aire

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La organización cayó tras un operativo en conjunto entre autoridades argentinas y francesas

Una operación conjunta entre organismos de Argentina y Francia permitió desarticular parte de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína mediante encomiendas aéreas. El procedimiento incluyó la utilización de la entrega vigilada internacional, una herramienta clave en la investigación criminal transnacional, según informaron fuentes del caso a Infobae.

La causa, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, a cargo del juez Marcelo Ignacio Aguinsky, con intervención de la Secretaría N° 12, liderada por Guillermo Diego Brugo, se originó el 24 de abril, cuando agentes de la Dirección General de Aduanas y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectaron un envío sospechoso en el sector Courier de exportación del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Dentro de una caja plástica hallaron 11 ladrillos de cocaína, embalados al vacío y marcados con el símbolo de un escorpión, una modalidad utilizada por organizaciones para identificar cargamentos. El peso total superaba los 11 kilos y el valor de la droga incautada ascendía a más de USD 165.000.

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En lugar de proceder únicamente al secuestro de los estupefacientes, el juzgado resolvió autorizar la realización de una entrega vigilada internacional. Esta medida consistió en permitir que la encomienda continuara su recorrido bajo estricto control judicial y operativo con el objetivo de identificar a los integrantes de la estructura criminal en el país de destino.

La cocaína secuestrada en Ezeiza con el símbolo del escorpión
La cocaína secuestrada en Ezeiza con el símbolo del escorpión

La cooperación internacional resultó inmediata. A través del agregado aduanero francés en Brasil, las autoridades aduaneras de Francia aceptaron coordinar acciones con la Aduana Argentina, la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigaciones Aduaneras francesa (DNRED), fiscalías de París, Lyon y Bobigny, además de personal de seguridad de Air France.

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Durante el desarrollo de la investigación, un segundo envío fue interceptado en Ezeiza. Esta vez, la cocaína, más de 12 kilos, estaba oculta dentro de un compresor de aire.

Los ladrillos estaban cubiertos con un tipo de parafina, con el fin de despistar el control aduanero y a los canes de Aduana, remarcaron las fuentes.

Los investigadores establecieron nexos entre ambos cargamentos y detectaron coincidencias en las maniobras y en los sospechosos involucrados.

Las tareas de inteligencia permitieron identificar a dos ciudadanos franceses que habían ingresado recientemente al país y que estarían vinculados a la maniobra. El magistrado dispuso la prohibición de salida del país para ambos y luego emitió pedidos de captura internacional.

El 1 de mayo, los dos envíos fueron embarcados en un vuelo de Air France con destino a Europa, bajo la supervisión coordinada de las autoridades argentinas y francesas. Al día siguiente, los paquetes arribaron a París, donde quedaron bajo control de la DNRED para continuar con la fase operativa de la entrega vigilada.

De manera simultánea, las autoridades uruguayas detuvieron a dos sospechosos cuando intentaban regresar a Argentina utilizando documentación falsa. Posteriormente, se realizaron allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, donde se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación, dinero, equipaje y otros elementos relevantes para la causa.

El 6 de mayo, las autoridades francesas notificaron la detención de un ciudadano en París, señalado como pieza clave dentro de la organización investigada.

Fuentes allegadas al expediente señalaron que la entrega vigilada internacional representa una herramienta fundamental para desarticular estructuras criminales complejas, ya que permite identificar a los verdaderos organizadores y financistas detrás de las maniobras de narcotráfico. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones tanto en Argentina como en Europa.

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