Pero nosotros no decidimos el qué, nosotros no le decimos al presidente que abra tal o cual industria, que abra la automotriz y no abra la petroquímica o que abra la textil y no abra la maderera. Nosotros le decimos al presidente: ¿Usted quiere abrir las industrias? Mire tiene que hacerlo de esta manera, considerando estos protocolos , ¿Qué hemos dicho? Que los trabajadores estén a un metro y medio de distancia, que no usen transporte público, y que mantengan las medidas de higiene. Después que cosa se abre o no, lo decidirán el ministro de Producción (Matías) Kulfas, el ministro de Economía (Martín) Guzmán, el jefe de Gabinete (Santiago) Cafiero, y el Presidente. ¡Nosotros no gobernamos por suerte!