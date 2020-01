Desde hace cinco días es obligatorio usar el barbijo. “Los asiáticos usan las máscaras como algo cotidiano, ahora ya no es una opción", señaló Karen. Con respecto a la comida dijo que todos los ciudadanos recibieron la recomendación de evitar el consumo de carne animal y no pedir comida en restaurantes. “En los grandes supermercados se ven menos productos. No diría que hay desabastecimiento, pero sí una baja”, agregó la estudiante.