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Nicole Neumann sorprendió al contar cuál es su juguete sexual favorito: “¿Quién no tiene uno, chicas?”

La modelo sorprendió a sus seguidores al abordar temas íntimos en su programa de streaming junto a Geraldine Neumann, generando un intenso debate

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Nicole Neumann reveló cuál es su juguete sexual favorito

Nicole Neumann volvió a captar la atención pública tras una charla abierta en su nuevo programa de streaming, donde abordó temas como sexualidad, autoconocimiento y placer personal. Durante una conversación con su hermana Geraldine Neumann, la modelo realizó una confesión que rápidamente se difundió en redes sociales.

El momento se dio en una emisión del programa de streaming Solo con Nicki", el ciclo que Nicole conduce. Mientras conversaban sobre vínculos, intimidad y experiencias personales, una panelista le preguntó directamente por la autosatisfacción. Nicole respondió con humor: “Te voy a sorprender con mi respuesta” y, sin rodeos, afirmó: “¡Obvio!”.

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La charla sumó otro momento destacado cuando surgió el tema de los juguetes sexuales. Nicole respondió: “¿Quién no tiene uno, chicas?”, y confirmó entre risas que posee un “miembro de goma”. La reacción en el estudio fue inmediata y el fragmento se viralizó en redes, donde varios usuarios destacaron la naturalidad con la que la modelo trató el tema.

Geraldine también aportó su visión sobre el autoconocimiento y la sexualidad femenina: “Si vos te conocés y te conocés bien, podés guiarlo y no hace falta fingir nada”. Nicole completó la idea con una frase que también se multiplicó en redes: “O te guiás sola”.

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Nicole Neumann recibió como regalo su propio CD

Lejos de mostrar incomodidad, Nicole aprovechó la ocasión para resaltar la importancia de conocerse y romper tabúes relacionados con la sexualidad femenina. Las declaraciones generaron repercusión, ya que la modelo suele mantener un perfil más reservado sobre su vida privada. En este nuevo formato, exhibió una faceta más espontánea.

Además, las hermanas protagonizaron un momento divertido al recordar la etapa musical de Nicole en los años 90 y su disco “Primer amor”. Geraldine le preguntó cómo titularía un nuevo álbum en la actualidad, pero Nicole no escuchó la consulta y siguió con otro tema. Entre risas, Geraldine le reclamó: “¡Te acabo de hacer una pregunta pero me ignoraste!”. Nicole respondió al instante: “¡Ay, perdón! Fue una ghosteada tremenda, pero involuntaria”.

En el anterior capítulo, las hermanas vivieron otro momento de diversión cuando Nicole Neumann habló de su pasado como cantante. Todo sucedió cuando entró al estudio Helena, hija de Geraldine, reconocida se sumó al grupo de covers Los Power Langers para interpretar, junto a los músicos, una renovada versión de “Déjame soñar”. Esta canción tiene un valor singular para Nicole: la compuso cuando se asomaba a la adolescencia, y fue seleccionada como cortina musical de la serie televisiva Amigovios.

La reflexión de Nicole Neumann tras escuchar a sus vecinos: “Si no te gustan los animales, mudate vos”

La escena funcionó como disparador de emociones para la conductora. Al escuchar cómo el grupo versionaban el tema, Nicole no pudo evitar conmoverse. “Es un tema tan icónico tuyo”, le dijo Helena a su tía, desatando un clima de intimidad y complicidad en el estudio. Nicole respondió con honestidad: “Tocado y cantado por ellos hasta parece un temón, ¿entendés? y lo escribí yo con trece años". La frase, cargada de asombro y gratitud, puso en evidencia el impacto que aún hoy conserva esa experiencia en su vida.

La canción “Déjame soñar” no solo marcó su debut como compositora y cantante, sino que se transformó en un hito gracias a la visibilidad que le dio la novela pantalla chica. El disco en el que se incluyó el tema contó con una promoción constante a través de la televisión, lo que facilitó su llegada a miles de oyentes jóvenes y consolidó a Nicole como figura del momento. El éxito fue inmediato, impulsado por la rotación en pantalla y el fenómeno juvenil que acompañó a la serie.

La dinámica en el estudio sumó un tono festivo cuando Geraldine, entre risas, propuso imaginar un futuro distinto para el clásico:“Y después la mandamos a remixar y olvidate, en el boliche lo damos todo”.La idea de una versión bailable despertó entusiasmo, pero Nicole, ante la consulta sobre si se animaría a interpretar el tema de nuevo tras tantos años, prefirió mostrarse cauta:“Arruino la versión, pero otro día, con preparación, puede ser, un día me puedo sumar quizás”.

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Nicole Neumann

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