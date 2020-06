Perotti dijo que no había visto un tuit del presidente Alberto Fernández en el que señalaba que no había un paso atrás. “No lo vi, pero el presidente quiere que si el gobierno va a afectar recursos, no quiere que quede en manos de quienes llevaron la empresa a esta situación”, señaló, e insistió en que la propuesta provincial es la “instancia superadora” mencionada el 11 de junio.