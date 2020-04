Finalmente, cuando lo hizo, quedó internado. “El jueves se levantó y no daba más, tenía hinchada la cara, los ojos. El no era de enfermarse. Si era diabético nunca lo supe, pero decían eso. Sí tenía presión”, relata María José. Y sigue: “El jueves estuvo conmigo, con los chicos. Le manda un mensaje a (el director de la clínica) Daniel Navarro y le dice que se sentía mal. Entonces no tuvieron la actitud de mandarle una ambulancia. Se tomó un remis, fue por sus propios medios. Nos quedamos preocupados. Llamábamos y no respondían. A las 23.30 Navarro respondió que lo estaban atendiendo”.