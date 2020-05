“Estamos abriendo la puerta total a nuestra intimidad, nuestros rinconces, nuestro baño, nuestra cama, nuestro living, nuestra cocina. Esto va mucho más allá de lo que daba en el teatro, me parece súper atractivo y se abre a algo que no tiene límites porque lo puede ver cualquier persona de todo el país, incluso del exterior. Apuesto a que es una propuesta que llegó para quedarse y que va a seguir porque está buenísimo”, continúa y promete: “Me parece súper atractivo volver a mi sex appeal y tengo mi caballito de batalla, que ya se van a enterar de qué se trata”.