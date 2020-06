—Si tuviese esa conciencia constante de que me están poniendo a prueba no sé si podría hacerlo. Creo que también hay que animarse y poder equivocarse, es la única manera de aprender. Nací sin saber nada: ser madre se aprende en el camino, ser mujer se aprende en el camino, así como hay que aprender a ocupar ese lugar. Igual siento que es mucho más fácil sentarse a criticar en lugar de usar palabras más compasivas sobre el esfuerzo que hace una persona cuando la ponen en ese lugar. Pero la crítica no es algo que me intimide, no lo ha hecho nunca y no lo va a hacer ahora. Hacen mella las críticas negativas, pero creo que nunca son los suficientemente arrasadoras como para denostar el trabajo que uno está haciendo. Sé el esfuerzo que hago, de una madre que cría a sus hijos y lamentablemente, por la situación en la que estamos todos los argentinos y el resto del mundo, mis hijos no pueden estar con su papá porque vive en Chile. Entonces, también hay una contención emocional acá. Me tengo que ir los sábados pero es un esfuerzo: voy para adelante. No me puedo detener ante una crítica negativa. Y la verdad es que no hago el trabajo excelente, no soy periodista, soy actriz. Pero voy aprendiendo y creo que voy evolucionando para un lado más de la seguridad, de tener más consistencia, más peso en la mesa.