Boom de la renta corta en República Dominicana: el 57.6 % del hospedaje ya es temporal

La expansión de los alojamientos de renta corta representa el 57,6 % de la oferta turística de República Dominicana desde 2022, según datos de Asonahores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de los alojamientos de renta corta ha modificado profundamente el turismo en la República Dominicana, desplazando buena parte de la oferta tradicional hacia plataformas digitales y estancias flexibles.

Para el año 2022, estos alquileres ya representaban el 57.6 % de la oferta habitacional turística nacional, según el estudio “Resultados Turismo Dominicano 2024” retomado por Listín Diario y elaborado por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores). Este dato señala un cambio de paradigma en el sector y anticipa una transformación estructural en la industria hotelera del país.

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El epicentro de este fenómeno se ubica en el Gran Santo Domingo, que en 2022 acumulaba 10,613 alojamientos, lo que equivale al 26.9 % del total nacional. Plataformas como Airbnb y Vrbo lideran la modalidad de estancias inferiores a tres meses, permitiendo que tanto inversionistas nacionales como extranjeros participen activamente en la economía turística dominicana.

El auge y la diversificación de la oferta digital

El dinamismo del sector se refleja en la cantidad de alojamientos activos: actualmente existen cerca de 31,800 unidades ofertadas a través de estas plataformas, de acuerdo con datos de Airbtics y Asonahores. La rentabilidad es uno de los principales atractivos, con un ingreso promedio de USD 91 por noche y hasta USD 14,667 al año para los anfitriones.

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El crecimiento está vinculado al flujo constante de visitantes: en el primer trimestre de 2024, la República Dominicana recibió 3,710,374 turistas, lo que impulsó la demanda y fortaleció la inversión inmobiliaria tanto nacional como internacional. Así, el modelo de renta corta se posiciona como el eje de la nueva oferta de alojamiento en el país.

El turismo de renta corta en República Dominicana creció un 22.5% anualmente entre 2018 y 2022, con Gran Santo Domingo liderando la expansión y una redistribución de la oferta hacia nuevas provincias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre 2018 y 2022, el ritmo de expansión fue sostenido, con un crecimiento promedio anual del 22.5 % en habitaciones activas. Cada año se sumaron unas 1,671 nuevas unidades en comparación con el punto de partida en 2018. El Gran Santo Domingo fue la provincia con mayor aumento absoluto, mientras que otras demarcaciones como Santiago Rodríguez y Duarte superaron el promedio nacional en términos relativos, aunque con menos de 200 habitaciones adicionales cada una.

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El mapa del turismo dominicano también cambió en su distribución. En 2018, Puerto Plata concentraba el 25 % de las habitaciones de renta corta, cifra que bajó al 19 % en 2022. Las provincias de La Altagracia, Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago ganaron presencia, lo que refleja el dinamismo y la diversificación del sector.

Regulación, impacto social y perspectivas futuras

El auge de los alquileres temporarios ha abierto el debate sobre la necesidad de una regulación específica que garantice competencia leal frente a los hoteles tradicionales y aborde temas de fiscalización y seguridad. El ministro de Turismo, David Collado, anunció en la feria FITUR 2024 que se alcanzó un consenso con plataformas como Airbnb para firmar próximamente un acuerdo regulatorio, pendiente solo de ajustes finales con el sector privado. La intención es establecer reglas claras que aseguren condiciones equitativas y control estatal sobre la actividad.

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En el ámbito legislativo, se discute la creación de la Superintendencia de Condominios, propuesta por el diputado Tobías Crespo. La iniciativa contempla un registro obligatorio, control tributario y supervisión para las actividades de hospedaje fuera del circuito hotelero formal. A esto se sumó el intento gubernamental de aplicar el ITBIS a plataformas extranjeras como Airbnb, mediante el decreto 30-25 de marzo de 2025, que fue derogado poco después.

El gobierno y las plataformas negocian reglas claras para regular la competencia entre alquileres temporarios y hoteles tradicionales, priorizando la fiscalización y la seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste con otras ciudades donde la expansión de estos alojamientos genera presión sobre la vivienda, en la República Dominicana el 40 % de las reservas en plataformas digitales corresponde al turismo doméstico, según datos internos de Airbnb citados por Listín Diario. Las preferencias de los viajeros se orientan hacia destinos como Punta Cana, La Romana, Juan Dolio, Puerto Plata y Las Terrenas, aunque el mayor volumen de oferta se mantiene en el Gran Santo Domingo.

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La proliferación de la modalidad ha provocado reacciones en zonas residenciales, donde empiezan a verse letreros prohibiendo el uso de Airbnb en determinados edificios. Sin embargo, la ausencia de restricciones estrictas y la facilidad de inversión siguen siendo aspectos resaltados por actores inmobiliarios y asesores legales, quienes enfatizan la lucratividad del alquiler de corta duración para inversionistas y propietarios.

El mercado dominicano de alquileres temporarios se encuentra en un proceso de consolidación y ajuste, en el que la regulación inminente, la digitalización y la inversión privada anticipan un nuevo ciclo para la industria turística, marcado tanto por la competencia como por la búsqueda de equilibrio entre los modelos tradicionales y emergentes.

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