-No hay nada de probada eficacia. Se están probando algunos antibióticos, viendo si surten efecto. Hay diseños nuevos en base a estudios moleculares del virus para impedir su replicación en el organismo. Y vacunas tampoco hay. Todavía falta bastante, pasarán meses hasta generar resultados. Lo que sí se trabaja es en la producción de antisueros monoclonales artificiales, que sean específicos contra el virus para tratamientos de pacientes muy graves. Este tratamiento ya existe para virus respiratorios en niños pequeños de alto riesgo. En esos casos se les aplica tres veces en el año para ayudarlos a transitar el invierno, y así, si se infectan, que no sea grave, o que directamente no se enfermen.