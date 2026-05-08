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Pampita habló de la separación con Martín Pepa: "Sólo tengo buenos recuerdos"

La conductora lo hizo luego de llegar de Miami y confirmó que ya no son pareja con el polista. La distancia y los proyectos personales, señaló, pesaron más que el amor

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Pampita habló luego de su separación de Martín Pepa: "Solo tengo buenos recuerdos"

La confirmación de la separación de Pampita y Martín Pepa quedó en el centro de la atención pública tras las declaraciones que la modelo ofreció a SQP a su regreso de Miami.

Su relación con Martín Pepa, que se formalizó en 2024 tras su separación de Roberto García Moritán, finalizó, dijo, por la distancia y los compromisos personales de ambos, que influyeron en la ruptura. Pero subrayó el aprecio y respeto mutuos y negó rumores de conflicto.

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El vínculo entre Pampita y Martín Pepa tiene raíces en la adolescencia, cuando ambos compartieron experiencias durante un viaje de egresados en La Pampa. “Nos conocíamos de chicos, compartimos muchas cosas de la adolescencia”, señalaba. Señaló que no hubo una relación amorosa en esa etapa, ya que “siempre cada uno estaba en pareja” y el contacto se mantuvo a través de la familia de Pepa.

Años después, ya en la adultez, se reencontraron. “La relación surgió de manera inesperada”, contó la modelo.

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Pampita deslumbró en Punta del Este y selló la noche con un beso a Martín Pepa
Pampita y Martín Pepa, en una foto en Punta del Este

El inicio de la relación y la convivencia a distancia

La pareja resistió la distancia, organizando viajes y manteniendo la comunicación mediante videollamadas. “Hacíamos malabares para que la relación funcione y ha funcionado bastante tiempo, estamos muy contentos con lo que tuvimos”, detalló Pampita durante la entrevista. Insistió en que el vínculo, que duró más de un año y medio, les dejó recuerdos valiosos y buenos momentos.

El esfuerzo conjunto y el apoyo mutuo fueron constantes. Pampita valoró la importancia de la comunicación y la comprensión en una relación marcada por la vida en diferentes países y las obligaciones laborales.

La palabra de Pampita sobre la separación

Consultada por la ruptura, Pampita fue clara: “Son cosas que pasan y hay que tomárselo como lo que es y quedarse con todo lo lindo, los buenos recuerdos”. Remarcó que mantienen una relación cordial y que el cariño por la familia de Pepa sigue presente.

Pampita, una mujer con cabello oscuro, sonríe sentada dentro de un auto mientras una mano le acerca un micrófono amarillo con el logo SOP
Pampita abordó su separación

El factor determinante, según Pampita, fue la dificultad para compatibilizar vidas con tantos compromisos y en ciudades distintas. “Obviamente pesa en la relación vivir tan lejos y tener trabajos que amamos y tenemos hijos”, explicó la modelo. Negó rumores sobre terceros y reiteró el respeto por su expareja: “Martín es una persona espectacular, yo lo amo, lo adoro, mi familia también, mis amigos también. Solo tengo buenos recuerdos y buenas palabras para él”.

Pampita pidió que se respete su privacidad y la de Martín Pepa, subrayando que “terminamos realmente bien, no queremos que lo ensucien. No terminamos de esa manera”. También indicó que esta separación fue distinta a otras experiencias personales: “Por supuesto que es diferente porque no pasó nada, porque todo se habló bien y porque el recuerdo es muy lindo y porque hay mucho amor y porque nos respetamos”.

Pampita tras la ruptura: presente y futuro

Sobre su situación actual, Pampita aseguró: “Estoy bien, tengo que estar bien. Tengo una familia hermosa, mucho amor, mucho trabajo. Tengo que estar bien”. También dejó claro que no busca una nueva pareja en este momento: “Hoy no tengo ganas de conocer a nadie. Estoy muy tranquila, no tengo ninguna ansiedad de tener otro romance, ni novio ni nada”.

Reconoció que el afecto por Pepa permanece: “Después de un año y medio o un poco más, no se va el amor de un día para el otro”. La relación entre familiares y amigos continúa siendo buena, con la disposición de acompañarse si surge la necesidad.

Consultada sobre posibilidades futuras de volver, Pampita respondió que está abierta a lo que pueda ocurrir, señalando que la vida puede plantear situaciones inesperadas y que los vínculos afectivos profundos trascienden el paso del tiempo.

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