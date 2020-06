–¡Si! Toda la carrera, pero sobre todo el primer año. Sufrí como una condenada. ¡Anatomía! No tenía una memoria prodigiosa. Pasaba horas en el bar El Residente, en Junín y Paraguay. Volví muchos años después, cuando rendí el final de Enfermedades Infecciosas y me abracé con un mozo. Estaba embarazada de mi primer hijo. Me gustaba estudiar en bares. El silencio de la biblioteca me desconcentraba. Prefería el murmullo. Cursaba muy presionada por no atrasarme. Ahora que lo pienso, no hubiera sido tan grave.