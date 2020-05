Hace unos pocos meses, precisamente en febrero pasado cuando Gimnasia visitó la ciudad para enfrentarse a Rosario Central por la Superliga, Maradona y el Trinche se vieron las caras. En la concentración del Lobo, Diego lo vio a Carlovich y se dio un encuentro entre la leyenda que inmortalizó la camiseta número 10 de Argentina y el hombre que, para muchos, fue el mejor jugador que vieron en una cancha. “Lo primero que se hizo fue acordarse de mi vieja. ‘Trinche, la concha de tu madre...’ entonces se vino y me abrazó.... Me empezó a hablar al oído y no paraba. Hasta me firmó una camiseta y me puso 'Trinche, vos fuiste mejor que yo’”, fue parte de la charla que tuvieron ambos.