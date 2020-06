Así fue como, dispuesto a dar un adelanto sobre su regreso, cuando el joven le dijo que necesitaría ponerse “en forma” porque estaba pasando la cuarentena en un departamento “de 4x4”, Tinelli le retrucó : “Pero acá voy a usar una frase de un viejo director de Canal 13, Edgardo Borda: 'Las excusas no se televisan’. No veo que sea tu fuerte el baile. No tenemos mucho tiempo, porque habilitan los protocolos y ya salimos a bailar. ¿Pero llegás para dentro de 60 días, más o menos?”.