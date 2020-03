Lucas Cassius, hijo del ex arquero, dio detalles del estado de salud de su padre: “Está internado. No sé sintió bien y considerando que hace dos años le pusieron dos stent, y al no sentirse bien, decidimos internarlo. Le están haciendo pruebas de todo tipo y hay que ver los resultados que arroja todo. Hay que esperar que la evolución sea favorable y que se vaya sintiendo mejor y se vaya recuperando. Estamos todos esperando eso, que se recupere de a poco y que toda esta locura pase de una vez”.