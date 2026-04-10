Perú

¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de Perú en las Elecciones 2026? Lista completa

Este domingo 12 de abril, más de 27 millones de peruanos eligen entre 35 aspirantes a la presidencia. Descubre quiénes son, sus trayectorias y por qué estos comicios marcan un récord regional en candidaturas y fragmentación política

Guardar
Una multitud de personas observa una gran silueta de candidato presidencial. Muchos sostienen cédulas electorales con listas de opciones, mostrando duda y reflexión.
Ciudadanos peruanos observan con expresiones de duda y reflexión una silueta de candidato y cédulas electorales, reflejando la indecisión frente a la gran oferta de postulantes para las Elecciones 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Perú afronta este domingo 12 de abril de 2026 la elección presidencial más compleja, multitudinaria y fragmentada de su historia democrática. Más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para votar en un proceso que definirá, además del presidente y dos vicepresidentes, la renovación completa del Congreso, el Senado y los representantes ante el Parlamento Andino. La oferta electoral incluye 35 candidatos presidenciales, la cifra más alta de Latinoamérica, y una cédula de sufragio sin precedentes en tamaño y diversidad de perfiles: políticos clásicos, empresarios, militares, comunicadores, exalcaldes, un cómico y hasta un prófugo de la justicia. El resultado es una campaña marcada por la incertidumbre y la desconfianza, donde ningún candidato supera el 15% de intención de voto.

Esta situación es reflejo de una crisis de representación y una década de inestabilidad institucional sin parangón en la región: Perú ha tenido nueve presidentes en los últimos diez años, producto de destituciones, renuncias y enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso, más que por golpes de Estado. Esta dinámica ha erosionado la confianza en los partidos y en las autoridades, fomentando la proliferación de candidaturas individuales y “vehículos electorales” de corto plazo. El electorado llega dividido, desconfiado y con un alto porcentaje de indecisos, en una elección que pondrá a prueba la resiliencia de la democracia peruana.

Personas de diversas edades observan grandes cédulas electorales con múltiples candidatos, con una silueta de candidato en pantalla y ánforas de la ONPE al fondo.
Varios ciudadanos peruanos muestran expresiones de duda y reflexión mientras revisan una enorme cédula electoral frente a una pantalla con la silueta de un candidato presidencial y ánforas de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué las elecciones 2026 son las más complejas de la historia peruana?

Nunca antes en Latinoamérica un país había presentado tanta fragmentación electoral como el Perú en este proceso. El récord de 35 candidaturas presidenciales supera cualquier antecedente nacional o regional, y obliga al votante a revisar una cédula de sufragio de más de 42 centímetros de ancho, con cinco columnas: presidente y vicepresidentes, senadores, diputados y Parlamento Andino. Se trata de una elección que definirá 198 autoridades en una sola jornada.

Este fenómeno no es casual. El Perú ha tenido nueve presidentes en apenas diez años (Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José María Balcázar —interino— y ahora el sucesor que se elegirá). Ningún otro país latinoamericano ha experimentado tal grado de rotación ejecutiva en contextos democráticos. La causa principal ha sido el enfrentamiento crónico entre Ejecutivo y Congreso, la debilidad de los partidos y el impacto de escándalos de corrupción como Odebrecht, que minaron la confianza ciudadana y dinamitaron las bases del sistema político. El resultado es una oferta electoral dispersa, con partidos débiles y una competencia centrada en figuras individuales, muchas veces sin estructura nacional.

Los 35 candidatos presidenciales de Perú 2026

1. Ronald Atencio (Alianza Venceremos)

Ronald Atencio es abogado y asesor legal, conocido por defender a figuras políticas como Guillermo Bermejo. Su carrera política es reciente y se centra en la asesoría jurídica y la defensa técnica. No ha ocupado cargos ejecutivos a nivel nacional, pero es un defensor del progresismo y las reformas institucionales.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno de Venceremos by Infobae Perú

2. Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Herbert Caller es ingeniero industrial, exdirector de empresas mineras y gremialista. Su perfil es técnico, con énfasis en gestión y eficiencia. Es la primera vez que postula a la presidencia y apuesta por un Estado con mayor presencia estratégica en sectores productivos y recursos naturales.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno del Partido Patriótico Del Perú (PPP) by Infobae Perú

3. Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

Ricardo Belmont es periodista, empresario y exalcalde de Lima (1990-1995). Comunicador de larga trayectoria en radio y televisión, busca retornar a la política nacional con propuestas de descentralización productiva, economía social de mercado, ética pública y formalización de la economía local.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno del partido OBRAS by Infobae Perú

4. Alex Gonzáles (Partido Demócrata Verde)

Administrador de empresas y exalcalde de San Juan de Lurigancho, distrito más populoso de Lima. Su gestión municipal se centró en seguridad y urbanismo. Defiende el desarrollo sostenible, políticas verdes y la economía circular.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Demócrata Verde - Plan de Gobierno by Infobae Perú

5. Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

Jorge Nieto es sociólogo, académico y exministro de Cultura y Defensa. Propone consensos nacionales, reformas democráticas, nueva ley de pequeña minería, derechos civiles y políticas de centroizquierda. Es respetado por su visión dialogante y técnica.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno del Partido Del Buen Gobierno by Infobae Perú

6. Francisco Diez-Canseco (Partido Perú Acción)

Francisco Diez - Canseco es abogado, periodista y empresario. Exdiputado (1985-1990), presidente de comisiones parlamentarias y fundador de Perú Acción. Defiende la economía social de mercado, el respeto a la democracia representativa y la reforma institucional.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno de Perú Acción by Infobae Perú

7. Walter Chirinos Purizaga (Partido PRIN)

Contador público, ex director de Gobierno Interior y fundador del PRIN. Prioriza la eficiencia administrativa y la descentralización, con propuestas para modernizar el Estado y fortalecer la gestión pública.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno del partido Prin by Infobae Perú

8. Paul Davis Jaimes Blanco (Partido Progresemos)

Abogado y licenciado en Ciencias Políticas, con experiencia en asesoría legal pública y privada. Su campaña es proemprendimiento y reforma del Estado, con un enfoque en políticas jóvenes e innovadoras.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno del partido Progresemos by Infobae Perú

9. Carlos Espá (Partido Sí Creo)

Carlos Espá es engeniero agrónomo, empresario agrícola y gestor de proyectos productivos. Defiende la competitividad rural, el desarrollo sostenible y la innovación en el agro. Es una opción técnica para el crecimiento en el sector rural.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno de SíCreo by Infobae Perú

10. Carlos Álvarez (Partido País Para Todos)

Carlos Álvarez es cómico, actor y comunicador. Outsider mediático, conocido por su sátira política. Su discurso es anti-corrupción, promercado y pragmático, con propuestas de mano dura en seguridad y Estado digital. Ha subido en las encuestas y capitaliza el desencanto ciudadano.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno del partido País Para Todos 2026 - 2031 by Infobae Perú

11. Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Fernando Olivera es abogado, exministro, parlamentario y embajador. Líder anticorrupción durante la transición democrática, su trayectoria política es extensa y siempre ligada a la fiscalización y la denuncia pública.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Frente de La Esperanza 2021 - Plan de Gobierno by Infobae Perú

12. Vladimir Cerrón (Partido Perú Libre)

Vladimir Cerrón es neurocirujano, exgobernador de Junín y líder marxista. Está prófugo de la justicia por corrupción, pero su partido fue clave en la victoria de Pedro Castillo. Propone una economía estatista y políticas de izquierda radical.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno de Perú Libre by Infobae Perú

13. Marisol Pérez Tello (Partido Primero La Gente)

Marisol Pérez Tello es abogada, exministra de Justicia y excongresista. Su propuesta enfatiza la justicia social, la protección de derechos y la reforma del sistema judicial. Es una de las figuras progresistas con mayor experiencia legislativa.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno de Primero La Gente by Infobae Perú

14. Roberto Sánchez (Partido Juntos por el Perú)

Roberto Sánchez es psicólogo, exministro de Comercio Exterior y excongresista. Fue parte del gabinete de Pedro Castillo y lidera la campaña “castillista”. Defiende una nueva Constitución y mayor presencia estatal en la economía.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno de Juntos Por El Perú by Infobae Perú

15. José Luna Gálvez (Partido Podemos Perú)

Economista, empresario universitario y excongresista. Fundador de la Universidad Telesup, propone modernizar la administración pública, fomentar el emprendimiento y combatir la informalidad.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno de Podemos Perú by Infobae Perú

16. Armando Massé (Partido Democrático Federal)

Armando Massé es un médico cirujano, cantautor, político y locutor de radio peruano y ex presidente de la Asociación Peruana de Autores y Compositores. Su candidatura prioriza la cultura, la educación y la descentralización.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

17. Álvaro Paz de la Barra (Partido Fe en el Perú)

Abogado y exalcalde de La Molina. Destaca por su gestión enfocada en seguridad y urbanismo, y por la promoción de políticas municipales modernas.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Fe en el Perú - Plan de Gobierno by Infobae Perú

18. Wolfgang Grozo (Partido Integridad Democrática)

Abogado, docente universitario y exfuncionario público. Su campaña se basa en la ética pública, la transparencia y la reforma judicial.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno de Integridad Democrática by Infobae Perú

19. Keiko Fujimori (Partido Fuerza Popular)

Economista, excongresista y líder tradicional de la derecha. Hija del expresidente Alberto Fujimori, ha sido tres veces candidata presidencial y es reconocida por su discurso de “mano dura” y propuestas de estabilidad macroeconómica.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno del partido Fuerza Popular by Infobae Perú

20. César Acuña (Partido Alianza Para el Progreso)

Ingeniero, empresario educativo, exalcalde y exgobernador. Fundador de la Universidad César Vallejo, promueve el desarrollo regional y la educación superior gratuita.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de gobierno de Alianza Para El Progreso 2026-2031 by Infobae Perú

21. Yonhy Lescano (Partido Cooperación Popular)

Abogado y excongresista. Defensor del consumidor y derechos ciudadanos, representa al centro político y aboga por políticas inclusivas y defensa de servicios públicos.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno del partido Cooperación Popular by Infobae Perú

22. Alfonso López Chau (Partido Ahora Nación)

Economista, exrector de la UNI y exdirector del Banco Central. Propone fondo soberano estatal, reformas educativas y derogación de leyes procrimen.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno del partido Ahora Nación by Infobae Perú

23. Rafael Belaunde (Partido Libertad Popular)

Ingeniero industrial y exministro de Energía y Minas. Defiende la gestión pública eficiente, desarrollo de infraestructura y políticas de mercado.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno de Libertad Popular by Infobae Perú

24. Rosario Fernández (Partido Un Camino Diferente)

Abogada, ex presidenta del Consejo de Ministros y ministra de Justicia. Promueve la reforma judicial y la gestión ética.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno del partido Un Camino Diferente by Infobae Perú

25. José Williams Zapata (Partido Avanza País)

General retirado, congresista y héroe de la operación Chavín de Huántar. Su propuesta se centra en seguridad, defensa nacional y lucha contra el crimen.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno de Avanza País by Infobae Perú

26. Carlos Jaico Carranza (Partido Perú Moderno)

Abogado, exsecretario general de la Presidencia. Apuesta por la eficiencia pública, la transparencia y la modernización del Estado.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno de Perú Moderno by Infobae Perú

27. Mario Vizcarra (Partido Perú Primero)

Ingeniero civil, hermano del expresidente Martín Vizcarra. Destaca por su gestión en infraestructura y lucha anticorrupción.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno de Perú Primero by Infobae Perú

28. Antonio Ortiz Villano (Partido Salvemos al Perú)

Abogado, empresario y gestor social. Enfocado en el desarrollo comunitario, la reforma institucional y políticas de inclusión.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno de Salvemos Al Perú by Infobae Perú

29. George Forsyth (Partido Somos Perú)

Exfutbolista profesional y exalcalde de La Victoria. Conocido por su política de seguridad ciudadana, empleo juvenil y lucha contra la informalidad.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno de Somos Perú by Infobae Perú

30. Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

Abogado, dirigente juvenil y analista político. Busca renovar el histórico Apra con propuestas de justicia social y descentralización.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno del APRA by Infobae Perú

31. Rafael López Aliaga (Partido Renovación Popular)

Rafael López Aliaga es empresario, exalcalde de Lima y figura ultraconservadora. Defiende valores católicos, reducción del Estado y políticas migratorias estrictas.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno de Renovación Popular by Infobae Perú

32. Charlie Carrasco Angeles (Partido Demócrata Unido Perú)

Economista y consultor. Su campaña se enfoca en el crecimiento económico, la reforma institucional y la eficiencia administrativa.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno de Unido Perú by Infobae Perú

33. Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad)

Economista, exministra de Salud y exdirectora de EsSalud. Propone modernizar el sistema de salud y promover la gestión pública eficiente.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Fuerza y Libertad - Plan de Gobierno by Infobae Perú

34. Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional)

General retirado y exministro de Defensa. Prioriza la seguridad, el control migratorio y la defensa nacional.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno de Unidad Nacional by Infobae Perú

35. Mesías Guevara (Partido Morado)

Ingeniero electrónico, exgobernador regional y excongresista. Lideró la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y apuesta por la descentralización y la innovación.

Candidatos en las Elecciones 2026
- JNE

Plan de Gobierno de Partido Morado by Infobae Perú

El desafío del votante y la democracia en juego

Este menú electoral, con sus 35 opciones y una cédula sin precedentes, representa el mayor desafío para el votante peruano. La fragmentación, la doble postulación al Congreso y Senado de 21 candidatos, y la crisis de confianza en las instituciones marcan un proceso inédito. Perú, con nueve presidentes en diez años, enfrenta la prueba más dura de su democracia: elegir, entre la incertidumbre y la dispersión, a un liderazgo capaz de estabilizar el país y recuperar la confianza ciudadana.

El resultado será observado en toda la región latinoamericana como un termómetro de la resiliencia institucional y la capacidad de los sistemas políticos para adaptarse y sobrevivir en contextos de volatilidad extrema.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

Universitario sufrió dura baja de cara al duelo ante Géminis por el podio de la Liga Peruana de Vóley: “Ruptura de ligamentos cruzados”

Paco Hervás no tendrá a disposición a la jugadora para los dos encuentros por el tercer puesto frente a las ‘guerreras’

Universitario sufrió dura baja de cara al duelo ante Géminis por el podio de la Liga Peruana de Vóley: “Ruptura de ligamentos cruzados”

Estreno de ‘Señora del Destino’ lidera el rating y venció a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

La versión peruana de ‘Señora del Destino’ se posicionó como el programa más visto, por encima del reality de canto, convivencia y el programa de Magaly Medina.

Estreno de ‘Señora del Destino’ lidera el rating y venció a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

Ricardo Belmont y la vez que admitió que le gustan las “chiquillas” durante un programa: “El pederasta me llamaban”

La declaración surge tras una pregunta de una invitada sobre sus preferencias entre mujeres mayores o menores durante un espacio televisivo

Ricardo Belmont y la vez que admitió que le gustan las “chiquillas” durante un programa: “El pederasta me llamaban”

Nutrición y desarrollo: una deuda pendiente para el crecimiento económico

Un informe destaca que los problemas vinculados a la alimentación producen no solo consecuencias en la salud, sino que también generan pérdidas significativas en el producto interno bruto del país y en sus proyecciones de desarrollo

Nutrición y desarrollo: una deuda pendiente para el crecimiento económico

El futuro de Aixa Vigil en la Liga Peruana de Vóley: ¿Se queda en San Martín o se va a Universitario?

Su hinchaje por la ‘U’ y su reciente discusión con su técnico Guilherme Schmitz desató la incertidumbre sobre la continuidad de la punta peruana en Santa Anita

El futuro de Aixa Vigil en la Liga Peruana de Vóley: ¿Se queda en San Martín o se va a Universitario?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Piura: Conoce a los postulantes de tu región

Lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Piura: Conoce a los postulantes de tu región

Todo lo que se sabe sobre el allanamiento a 5 mujeres beneficiadas en gestión de José Jerí y a 18 funcionarios

Candidatos a Diputados por Junín: Conoce los partidos y nombres para estas Elecciones 2026

Elecciones en Perú 2026: lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Ica, partidos y quiénes postulan

Elecciones en Perú 2026: lista de candidatos a la Cámara de Diputados por Lambayeque, partidos y quiénes postulan

ENTRETENIMIENTO

Estreno de ‘Señora del Destino’ lidera el rating y venció a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

Estreno de ‘Señora del Destino’ lidera el rating y venció a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

BTS rompe récord en Perú: más de 520 mil fans colapsaron la preventa de entradas para sus tres conciertos en Lima

Tula Rodríguez explica por qué no podrá votar este domingo: “Es un momento crucial para mi familia”

Marisol arremete contra Magaly Medina por criticar su cuerpo y vestuario: “Incitas al bullying”

‘Drácula: The Bloody Truth’: comedia teatral en inglés presenta funciones gratuitas

DEPORTES

Universitario sufrió dura baja de cara al duelo ante Géminis por el podio de la Liga Peruana de Vóley: “Ruptura de ligamentos cruzados”

Universitario sufrió dura baja de cara al duelo ante Géminis por el podio de la Liga Peruana de Vóley: “Ruptura de ligamentos cruzados”

Rafael López Aliaga promete el regreso de Ricardo Gareca si se convierte en presidente del Perú: “Ponga el precio que quiera, soy multimillonario”

El futuro de Aixa Vigil en la Liga Peruana de Vóley: ¿Se queda en San Martín o se va a Universitario?

La selección peruana volvió a hacerse fuerte en Cusco y remontó 2-1 a Uruguay por la Liga de Naciones Femenina

Diego Elías conquista El Gouna International Open 2026 sin ceder sets y se afirma en la élite del ranking mundial