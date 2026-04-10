¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de Perú en las Elecciones 2026? Lista completa

Ciudadanos peruanos observan con expresiones de duda y reflexión una silueta de candidato y cédulas electorales, reflejando la indecisión frente a la gran oferta de postulantes para las Elecciones 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Perú afronta este domingo 12 de abril de 2026 la elección presidencial más compleja, multitudinaria y fragmentada de su historia democrática. Más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para votar en un proceso que definirá, además del presidente y dos vicepresidentes, la renovación completa del Congreso, el Senado y los representantes ante el Parlamento Andino. La oferta electoral incluye 35 candidatos presidenciales, la cifra más alta de Latinoamérica, y una cédula de sufragio sin precedentes en tamaño y diversidad de perfiles: políticos clásicos, empresarios, militares, comunicadores, exalcaldes, un cómico y hasta un prófugo de la justicia. El resultado es una campaña marcada por la incertidumbre y la desconfianza, donde ningún candidato supera el 15% de intención de voto.

Esta situación es reflejo de una crisis de representación y una década de inestabilidad institucional sin parangón en la región: Perú ha tenido nueve presidentes en los últimos diez años, producto de destituciones, renuncias y enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso, más que por golpes de Estado. Esta dinámica ha erosionado la confianza en los partidos y en las autoridades, fomentando la proliferación de candidaturas individuales y “vehículos electorales” de corto plazo. El electorado llega dividido, desconfiado y con un alto porcentaje de indecisos, en una elección que pondrá a prueba la resiliencia de la democracia peruana.

Varios ciudadanos peruanos muestran expresiones de duda y reflexión mientras revisan una enorme cédula electoral frente a una pantalla con la silueta de un candidato presidencial y ánforas de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué las elecciones 2026 son las más complejas de la historia peruana?

Nunca antes en Latinoamérica un país había presentado tanta fragmentación electoral como el Perú en este proceso. El récord de 35 candidaturas presidenciales supera cualquier antecedente nacional o regional, y obliga al votante a revisar una cédula de sufragio de más de 42 centímetros de ancho, con cinco columnas: presidente y vicepresidentes, senadores, diputados y Parlamento Andino. Se trata de una elección que definirá 198 autoridades en una sola jornada.

Este fenómeno no es casual. El Perú ha tenido nueve presidentes en apenas diez años (Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José María Balcázar —interino— y ahora el sucesor que se elegirá). Ningún otro país latinoamericano ha experimentado tal grado de rotación ejecutiva en contextos democráticos. La causa principal ha sido el enfrentamiento crónico entre Ejecutivo y Congreso, la debilidad de los partidos y el impacto de escándalos de corrupción como Odebrecht, que minaron la confianza ciudadana y dinamitaron las bases del sistema político. El resultado es una oferta electoral dispersa, con partidos débiles y una competencia centrada en figuras individuales, muchas veces sin estructura nacional.

Los 35 candidatos presidenciales de Perú 2026

1. Ronald Atencio (Alianza Venceremos)

Ronald Atencio es abogado y asesor legal, conocido por defender a figuras políticas como Guillermo Bermejo. Su carrera política es reciente y se centra en la asesoría jurídica y la defensa técnica. No ha ocupado cargos ejecutivos a nivel nacional, pero es un defensor del progresismo y las reformas institucionales.

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2. Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Herbert Caller es ingeniero industrial, exdirector de empresas mineras y gremialista. Su perfil es técnico, con énfasis en gestión y eficiencia. Es la primera vez que postula a la presidencia y apuesta por un Estado con mayor presencia estratégica en sectores productivos y recursos naturales.

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3. Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

Ricardo Belmont es periodista, empresario y exalcalde de Lima (1990-1995). Comunicador de larga trayectoria en radio y televisión, busca retornar a la política nacional con propuestas de descentralización productiva, economía social de mercado, ética pública y formalización de la economía local.

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4. Alex Gonzáles (Partido Demócrata Verde)

Administrador de empresas y exalcalde de San Juan de Lurigancho, distrito más populoso de Lima. Su gestión municipal se centró en seguridad y urbanismo. Defiende el desarrollo sostenible, políticas verdes y la economía circular.

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5. Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

Jorge Nieto es sociólogo, académico y exministro de Cultura y Defensa. Propone consensos nacionales, reformas democráticas, nueva ley de pequeña minería, derechos civiles y políticas de centroizquierda. Es respetado por su visión dialogante y técnica.

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6. Francisco Diez-Canseco (Partido Perú Acción)

Francisco Diez - Canseco es abogado, periodista y empresario. Exdiputado (1985-1990), presidente de comisiones parlamentarias y fundador de Perú Acción. Defiende la economía social de mercado, el respeto a la democracia representativa y la reforma institucional.

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7. Walter Chirinos Purizaga (Partido PRIN)

Contador público, ex director de Gobierno Interior y fundador del PRIN. Prioriza la eficiencia administrativa y la descentralización, con propuestas para modernizar el Estado y fortalecer la gestión pública.

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8. Paul Davis Jaimes Blanco (Partido Progresemos)

Abogado y licenciado en Ciencias Políticas, con experiencia en asesoría legal pública y privada. Su campaña es proemprendimiento y reforma del Estado, con un enfoque en políticas jóvenes e innovadoras.

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9. Carlos Espá (Partido Sí Creo)

Carlos Espá es engeniero agrónomo, empresario agrícola y gestor de proyectos productivos. Defiende la competitividad rural, el desarrollo sostenible y la innovación en el agro. Es una opción técnica para el crecimiento en el sector rural.

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10. Carlos Álvarez (Partido País Para Todos)

Carlos Álvarez es cómico, actor y comunicador. Outsider mediático, conocido por su sátira política. Su discurso es anti-corrupción, promercado y pragmático, con propuestas de mano dura en seguridad y Estado digital. Ha subido en las encuestas y capitaliza el desencanto ciudadano.

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11. Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Fernando Olivera es abogado, exministro, parlamentario y embajador. Líder anticorrupción durante la transición democrática, su trayectoria política es extensa y siempre ligada a la fiscalización y la denuncia pública.

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12. Vladimir Cerrón (Partido Perú Libre)

Vladimir Cerrón es neurocirujano, exgobernador de Junín y líder marxista. Está prófugo de la justicia por corrupción, pero su partido fue clave en la victoria de Pedro Castillo. Propone una economía estatista y políticas de izquierda radical.

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13. Marisol Pérez Tello (Partido Primero La Gente)

Marisol Pérez Tello es abogada, exministra de Justicia y excongresista. Su propuesta enfatiza la justicia social, la protección de derechos y la reforma del sistema judicial. Es una de las figuras progresistas con mayor experiencia legislativa.

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14. Roberto Sánchez (Partido Juntos por el Perú)

Roberto Sánchez es psicólogo, exministro de Comercio Exterior y excongresista. Fue parte del gabinete de Pedro Castillo y lidera la campaña “castillista”. Defiende una nueva Constitución y mayor presencia estatal en la economía.

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15. José Luna Gálvez (Partido Podemos Perú)

Economista, empresario universitario y excongresista. Fundador de la Universidad Telesup, propone modernizar la administración pública, fomentar el emprendimiento y combatir la informalidad.

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16. Armando Massé (Partido Democrático Federal)

Armando Massé es un médico cirujano, cantautor, político y locutor de radio peruano y ex presidente de la Asociación Peruana de Autores y Compositores. Su candidatura prioriza la cultura, la educación y la descentralización.

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17. Álvaro Paz de la Barra (Partido Fe en el Perú)

Abogado y exalcalde de La Molina. Destaca por su gestión enfocada en seguridad y urbanismo, y por la promoción de políticas municipales modernas.

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18. Wolfgang Grozo (Partido Integridad Democrática)

Abogado, docente universitario y exfuncionario público. Su campaña se basa en la ética pública, la transparencia y la reforma judicial.

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19. Keiko Fujimori (Partido Fuerza Popular)

Economista, excongresista y líder tradicional de la derecha. Hija del expresidente Alberto Fujimori, ha sido tres veces candidata presidencial y es reconocida por su discurso de “mano dura” y propuestas de estabilidad macroeconómica.

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20. César Acuña (Partido Alianza Para el Progreso)

Ingeniero, empresario educativo, exalcalde y exgobernador. Fundador de la Universidad César Vallejo, promueve el desarrollo regional y la educación superior gratuita.

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21. Yonhy Lescano (Partido Cooperación Popular)

Abogado y excongresista. Defensor del consumidor y derechos ciudadanos, representa al centro político y aboga por políticas inclusivas y defensa de servicios públicos.

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22. Alfonso López Chau (Partido Ahora Nación)

Economista, exrector de la UNI y exdirector del Banco Central. Propone fondo soberano estatal, reformas educativas y derogación de leyes procrimen.

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23. Rafael Belaunde (Partido Libertad Popular)

Ingeniero industrial y exministro de Energía y Minas. Defiende la gestión pública eficiente, desarrollo de infraestructura y políticas de mercado.

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24. Rosario Fernández (Partido Un Camino Diferente)

Abogada, ex presidenta del Consejo de Ministros y ministra de Justicia. Promueve la reforma judicial y la gestión ética.

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25. José Williams Zapata (Partido Avanza País)

General retirado, congresista y héroe de la operación Chavín de Huántar. Su propuesta se centra en seguridad, defensa nacional y lucha contra el crimen.

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26. Carlos Jaico Carranza (Partido Perú Moderno)

Abogado, exsecretario general de la Presidencia. Apuesta por la eficiencia pública, la transparencia y la modernización del Estado.

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27. Mario Vizcarra (Partido Perú Primero)

Ingeniero civil, hermano del expresidente Martín Vizcarra. Destaca por su gestión en infraestructura y lucha anticorrupción.

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28. Antonio Ortiz Villano (Partido Salvemos al Perú)

Abogado, empresario y gestor social. Enfocado en el desarrollo comunitario, la reforma institucional y políticas de inclusión.

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29. George Forsyth (Partido Somos Perú)

Exfutbolista profesional y exalcalde de La Victoria. Conocido por su política de seguridad ciudadana, empleo juvenil y lucha contra la informalidad.

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30. Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

Abogado, dirigente juvenil y analista político. Busca renovar el histórico Apra con propuestas de justicia social y descentralización.

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31. Rafael López Aliaga (Partido Renovación Popular)

Rafael López Aliaga es empresario, exalcalde de Lima y figura ultraconservadora. Defiende valores católicos, reducción del Estado y políticas migratorias estrictas.

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32. Charlie Carrasco Angeles (Partido Demócrata Unido Perú)

Economista y consultor. Su campaña se enfoca en el crecimiento económico, la reforma institucional y la eficiencia administrativa.

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33. Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad)

Economista, exministra de Salud y exdirectora de EsSalud. Propone modernizar el sistema de salud y promover la gestión pública eficiente.

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34. Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional)

General retirado y exministro de Defensa. Prioriza la seguridad, el control migratorio y la defensa nacional.

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35. Mesías Guevara (Partido Morado)

Ingeniero electrónico, exgobernador regional y excongresista. Lideró la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y apuesta por la descentralización y la innovación.

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El desafío del votante y la democracia en juego

Este menú electoral, con sus 35 opciones y una cédula sin precedentes, representa el mayor desafío para el votante peruano. La fragmentación, la doble postulación al Congreso y Senado de 21 candidatos, y la crisis de confianza en las instituciones marcan un proceso inédito. Perú, con nueve presidentes en diez años, enfrenta la prueba más dura de su democracia: elegir, entre la incertidumbre y la dispersión, a un liderazgo capaz de estabilizar el país y recuperar la confianza ciudadana.

El resultado será observado en toda la región latinoamericana como un termómetro de la resiliencia institucional y la capacidad de los sistemas políticos para adaptarse y sobrevivir en contextos de volatilidad extrema.