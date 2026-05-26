Deportivo Géminis confirmó 2 refuerzos para la próxima Liga Peruana de Vóley: “Seleccionada que está en el extranjero”

Deportivo Géminis confirmó 2 refuerzos para la próxima Liga Peruana de Vóley.

Todos los clubes vienen gestionando lo que será el nuevo plantel pensando en la próxima Liga Peruana de Vóley. Se vienen anunciando salidas, renovaciones, y refuerzos en pleno libro de pases, y Deportivo Géminis no se queda atrás.

Luis Linares, presidente del club de Comas, confirmó sus dos primeros fichajes para la siguiente temporada: se trata de una exvoleibolista de San Martín y otra exUniversitario de Deportes. Además, adelantó quién será su tercer refuerzo y sería una seleccionada que milita en el extranjero.

“Vuelve la que por quinta vez regresa a Géminis, Andrea Sandoval. Ella fue el primer jale de la temporada; la segunda la anuncio. Ya tenemos la carta pase, la firma; ya hemos contratado a Mapi Rodríguez. Lo conversamos con Natalia Málaga, y a ella le gustan los retos. Del otro refuerzo solo voy a decir algo porque faltan algunos detalles, pero es una deportista que está convocada a la selección peruana y está en el extranjero”, apuntó el titular del club en el programa ‘Somos Vóley’.

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Luis Linares, presidente del club de Comas, dio detalles de las nuevas incorporaciones para la siguiente temporada. (Latina Deportes)

¿Habrá alguna voleibolista dominicana en Deportivo Géminis?

Tras la sorpresiva salida de Katielle Alonzo, Deportivo Géminis seguirá apostando por la escuela domincana en su plantel para la siguiente temporada. Luis Linares, presidente del club, aseguró que está cerca de cerrar con una seleccionada de República Dominicana, que se encuentra convocada para disputar la Volleyball Nations League 2026.

“Están en el roster de República Dominicana. Una está en el roster, la otra no puedo decir todavía”, adelantó el mandamás en conversación con Latina Deportes. Ni bien se dio este dato, la ‘Cotito’ dio más pistas del próximo refuerzo: “¿En algún momento estuvo a punto de llegar? Hay cosas que no se pueden decir, pero le va a dar mucha alegría a todo el público peruano que le encanta el voleibol y que sigue o ha seguido su carrera".

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El contundente motivo por el que ‘Mapi’ decidió dejar Universitario

La temporada de María Paula Rodríguez en Universitario de Deportes estuvo marcada por la escasa participación, a pesar de que el técnico Paco Hervás había solicitado su continuidad por conocer sus capacidades en la selección peruana. Sin embargo, la opuesta no logró consolidarse en el plantel ni tener protagonismo en la competencia local, lo que condicionó su futuro deportivo dentro del club.

El dirigente Acerbi explicó que, en el alto nivel competitivo, “no puedes esperar a nadie, porque si esperas, pierdes un partido, una semifinal o unos cuartos de final”. Agregó que a Paco Hervás le resultó difícil dejar a Mapi fuera de la lista, pero aclaró que “son decisiones deportivas, no personales”. El directivo reconoció que esta situación generó descontento en la jugadora, y señaló: “No creo que ‘Mapi’ esté contenta, seguramente está descontenta, pero es parte del deporte”.

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El jefe polideportivo confirmó la salida de la opuesta nacional. Créditos: Central Vóley / Youtube.

En cuanto a la salida de la jugadora, Acerbi detalló que fue Maria Paula quien solicitó dejar el club por decisión propia. “Intenté conversar con Paco porque nos interesaba retenerla, pero ella se mantuvo firme en su decisión y hay que respetarla, igual que en el caso de Coraima. No puedo tener una jugadora que sienta que ya no puede aportar al club, porque una jugadora descontenta no funciona”, manifestó el directivo.

Para quienes se preguntan por las causas de la salida de Mapi de Universitario, la respuesta directa es que la decisión fue personal y voluntaria por parte de la jugadora, motivada por su falta de satisfacción con el rol dentro del equipo y la escasa participación en la temporada, según explicaron autoridades del club.

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