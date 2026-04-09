Cédula de votación Perú 2026: cómo es, qué partes tiene y cómo marcar tu voto correctamente este 12 de abril

Elecciones 2026

Las elecciones generales en Perú están a la vuelta de la esquina: el próximo domingo 12 de abril de 2026, más de 23 millones de ciudadanos definirán el rumbo político del país en una jornada marcada por la reintroducción del Congreso bicameral y un renovado sistema de votación. La participación es obligatoria y, para ejercer este derecho, cada votante recibirá una cédula de sufragio diseñada para organizar una de las convocatorias más complejas de los últimos años.

La cédula de votación es el elemento fundamental que permite a cada elector escoger, de manera simultánea e independiente, a las máximas autoridades nacionales y a los representantes legislativos. Este año, la cédula será más extensa y detallada, con cinco columnas diferenciadas para cada elección y la presencia de 37 organizaciones políticas, reflejando la pluralidad del escenario electoral peruano.

La cédula de sufragio para las elecciones 2026 está dividida en cinco secciones verticales, cada una correspondiente a un cargo distinto: presidente y vicepresidentes, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y representantes al Parlamento Andino. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), cada columna debe ser marcada de forma clara y precisa, utilizando únicamente una cruz (+) o un aspa (x) dentro del recuadro del símbolo o la fotografía de la organización política seleccionada. Si el elector marca un símbolo diferente, el voto en esa columna será considerado nulo; si no marca ninguna opción, será un voto en blanco.

Cédula de votación Perú 2026

La cédula que recibirán los votantes el 12 de abril tendrá un ancho mínimo de 42 cm y un largo de 21 cm, dimensiones que pueden variar ligeramente según el número final de partidos políticos participantes. Cada columna corresponde a una elección independiente, permitiendo así que el ciudadano elija partidos distintos para cada cargo, en lo que se denomina voto cruzado.

En la parte superior de la cédula, cada columna indica claramente el cargo a elegir. A la izquierda figuran los símbolos y nombres de las organizaciones políticas, dispuestas en filas, mientras que en cada recuadro se puede marcar la opción preferida. Las fórmulas presidenciales incluyen fotografía del candidato y sus vicepresidentes, mientras que en las columnas legislativas se habilita el voto preferencial, permitiendo la escritura de números de candidatos dentro del recuadro.

Así será la cédula de votación

¿Cómo está dividida la cédula de votación y qué se vota en cada columna?

La cédula de sufragio presenta cinco columnas verticales, cada una dedicada a una autoridad distinta:

Presidente y vicepresidentes: El elector elige entre las distintas fórmulas presidenciales, cada una compuesta por un candidato a la presidencia y dos a la vicepresidencia. Solo se permite marcar una opción, ya sea el símbolo o la fotografía del partido. Senadores nacionales: En esta columna se seleccionan los : En esta columna se seleccionan los senadores que representarán al país. Además de marcar el símbolo del partido, el votante puede escribir uno o dos números de candidatos de la misma organización, ejerciendo el voto preferencial. Senadores regionales: El ciudadano elige a los senadores que representan a su región. Puede marcar el símbolo de la organización política y, opcionalmente, escribir un número para designar a su candidato preferido. Diputados: Se vota por los diputados correspondientes a la región del elector. Al igual que en la columna de senadores nacionales, se puede marcar el símbolo y escribir uno o dos números de candidatos (voto preferencial). Parlamento Andino: Aquí se eligen a los cinco representantes peruanos ante el organismo supranacional. Se marca el símbolo del partido y se pueden añadir hasta dos números de candidatos preferidos.

Un aspecto destacado de esta cédula es la independencia de cada columna: un error en una columna no invalida el resto del voto, lo que permite una mayor flexibilidad y reduce la incidencia de votos nulos globales.

Se vota por los diputados correspondientes a la región del elector. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Reglas y recomendaciones para votar correctamente

La ONPE, organismo rector del proceso electoral, ha establecido reglas precisas para asegurar la validez del voto. El voto es válido solo si la intersección de la cruz o aspa está completamente dentro del recuadro correspondiente al símbolo o fotografía de la organización política elegida. Cualquier otro signo —círculo, check, línea diagonal o cualquier marca diferente— anula el voto en esa columna.

El voto en blanco se produce si el elector no marca ninguna opción en una columna, mientras que el voto nulo se origina si se marcan dos o más partidos en la misma columna, o si la marca es incorrecta. El voto cruzado, es decir, elegir partidos distintos en cada columna, es válido siempre que se respete la unicidad de la elección en cada sección.

En las columnas legislativas, el voto preferencial permite al elector escribir uno o dos números de candidatos dentro del mismo recuadro, siempre que correspondan a la organización política marcada. Si los números se escriben en recuadros diferentes, se interpreta como votos distintos y puede anular la preferencia.

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Lista oficial de partidos y orden en la cédula de sufragio

El orden de aparición de los partidos en la cédula fue definido mediante sorteo público realizado en febrero de 2026. En total, 35 partidos presentan candidatos presidenciales, mientras que una organización participan solo en las elecciones legislativas. La posición en la cédula responde exclusivamente al resultado del sorteo, garantizando imparcialidad y transparencia en el proceso.

A continuación, la lista de partidos y candidatos presidenciales según el orden en la cédula de sufragio:

Ronald Atencio (Alianza Venceremos) Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) FREPAP (sin candidato presidencial) Alex Gonzáles (Partido Demócrata Verde) Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) Francisco Diez-Canseco (Partido Perú Acción) Walter Chirinos Purizaga (Partido PRIN) Paul Davis Jaimes Blanco (Partido Progresemos) Carlos Espá (Partido Sí Creo) Carlos Álvarez (Partido País Para Todos) Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021) Vladimir Cerrón (Partido Perú Libre) Partido Ciudadanos por el Perú (esta lista se retiró de las elecciones y su espacio está en blanco) Marisol Pérez Tello (Partido Primero La Gente) Roberto Sánchez (Partido Juntos por el Perú) José Luna Gálvez (Partido Podemos Perú) Armando Massé (Partido Democrático Federal) Álvaro Paz de la Barra (Partido Fe en el Perú) Wolfgang Grozo (Partido Integridad Democrática) Keiko Fujimori (Partido Fuerza Popular) César Acuña (Partido Alianza Para el Progreso) Yonhy Lescano (Partido Cooperación Popular) Alfonso López Chau (Partido Ahora Nación) Rafael Belaunde (Partido Libertad Popular) Rosario Fernández (Partido Un Camino Diferente) José Williams (Partido Avanza País) Carlos Jaico (Partido Perú Moderno) Mario Vizcarra (Partido Perú Primero) Antonio Ortiz (Partido Salvemos al Perú) George Forsyth (Partido Somos Perú) Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) Rafael López Aliaga (Partido Renovación Popular) Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú) Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad) Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores, sin candidatura presidencial habilitada) Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional) Mesías Guevara (Partido Morado)

El orden en la cédula es fundamental para identificar correctamente el símbolo y nombre de cada organización política al momento de votar. La transparencia en el sorteo y la presencia de todas las opciones en la cédula garantizan que el elector pueda tomar una decisión informada y ejercer plenamente su derecho de sufragio.