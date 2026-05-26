Alan Diez señaló 4 fichajes para Sporting Cristal: “Tiene que ser protagonista en el Torneo Clausura, sino muere”

Alan Diez señaló 4 fichajes para Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026.

El más reciente triunfo de Sporting Cristal frente a ADT, con un ajustado marcador de 2 a 1, no ha sido suficiente para disipar la tensión que se vive en el club ‘rimense’. En el plantel y en la hinchada persiste un clima de exigencia, que pide cambios profundos tanto en la directiva como en la plantilla. Con el equipo aún anclado en los últimos puestos del Torneo Apertura 2026, la urgencia por reestructurar la institución se ha convertido en un clamor que busca devolverle protagonismo en la lucha por el título nacional.

La voz del periodista deportivo Alan Diez ha cobrado fuerza en este escenario, en la que no solo apuntó a la urgencia de renovar contratos clave, sino que también distinguió a los futbolistas que, en su opinión, han sostenido al club en medio de tantas bajas por lesión.

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“Yo le renovaría ya a Cazonatti, cómo mete. Y para algunos chicos que entran a jugar en Cristal, vean los videos de cómo corre Yotún todo el partido, está espléndido. Su entrega es..., juega una barbaridad, tiene una pierna impresionante, recupera, a los 36 años se tira a la cancha, juega, mete el gol de pecho”, resaltó en el programa Toco y Me Voy.

El comunicador también incluyó a Maxloren Castro en la lista de futbolistas que mejor han respondido en el equipo, señalando: “Yotún, Cazonatti y Maxloren son los mejorcitos que tiene Cristal hoy día”.

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Yoshimar Yotún, Maxloren Castro y Gustavo Cazonatti vienen siendo los puntos destacados de Sporting Cristal en el primer semestre del 2026.

El contexto de lesiones resultó determinante. Según Diez, la plantilla se ha transformado en un “hospital”, ya que jugadores como Christofer Gonzales, Santiago González, Luis Iberico y Felipe Vizeu se encuentran lesionados, este último incluso durante el calentamiento previo al duelo contra ADT.

A pesar de ese panorama adverso, Sporting Cristal logró imponerse, aunque sigue a siete puntos de la cuarta plaza y a cinco de la zona de peligro. En palabras directas, el periodista consideró que la victoria fue una obligación: “Cristal tenía que ganar, no le quedaba de otra”.

Alan Diez sobre los 4 fichajes para Sporting Cristal

Más allá de los elogios a los nombres propios, Alan Diez fue enfático al señalar cuáles son las posiciones que el club debe reforzar y propuso cuatro nombres concretos para el próximo mercado de pases. “No sé si ya le dieron el contrato a Barcos, a Lavandeira y a Beto da Silva para que firmen por Cristal. ¿Qué le falta a Cristal? Gol. ¿Nueve goles en un campeonato? Barcos, que ya no va a estar en Cajamarca. Me lo traigo, no ocupa plaza de extranjero”, disparó.

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Para el mediocampo, sumó a un volante creativo: “¿Qué le falta a Cristal? Uno que juegue con Yotún, desequilibrante, con Távara, uno que vea el arco rival, que tenga gol. Lavandeira, peruano, no ocupa plaza, ven”.

La tercera necesidad, según Diez, es la de un extremo potente y sin historial reciente de lesiones: “¿Qué le falta a Cristal? Un extremo fuerte como para Copa. Beto da Silva, que ya no se lesiona, ven”.

Por último, el periodista subrayó la urgencia de sumar solidez defensiva: “¿Qué le falta a Cristal? Un defensa. Gu-Rum Choi, ahorita”.

En tono crítico, Diez cuestionó los métodos de contratación actuales en el club: “Pero están buscando ‘a ver, ¿qué empresario es mi amigo para traer a este?’. No, así no va a funcionar. Funciona rapidito: nombres y firma. Cristal tiene que ser protagonista del Clausura, sino muere. En serio lo digo”.

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Gustavo Zevallos confirmó fichajes para Sporting Cristal

La directiva no ha sido ajena a la presión. El director deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, confirmó que la institución ya está trabajando en la planificación de refuerzos para el próximo periodo de transferencias.

“Definitivamente vamos a fortalecer el equipo. No voy a dar el número, pero estamos trabajando. Vamos a plantearlo, lo vamos a exponer y lo vamos a transmitir. Definitivamente, van a llegar jugadores y quiero que el hincha esté tranquilo porque estamos trabajando en eso”, aseguró en el programa Mano a Mano.

El dirigente insistió en que los movimientos se comunicarán en su debido momento, pero ratificó el compromiso de la directiva: “No es el momento para decirlo, pero quiero que sepan que de todas maneras vamos a reforzar el plantel”.

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