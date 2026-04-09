Los 35 candidatos presidenciales de Perú: desde un exfutbolista, un cómico, un médico prófugo y dos exalcaldes de Lima

Cinco figuras políticas, George Forsyth, Carlos Alvarez, Rafael López Aliaga, Ricardo Belmont y Vladimir Cerrón, proyectan sus candidaturas para las Elecciones Presidenciales de Perú en 2026. (Infobae )

A solo cuatro días de las Elecciones 2026, el Perú se prepara para una de las contiendas presidenciales más fragmentadas y diversas de su historia reciente. Este domingo 12 de abril, más de 27 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir entre 35 candidatos a la presidencia de la República. La oferta abarca desde figuras tradicionales y experimentadas hasta outsiders mediáticos, militares, empresarios y personajes con pasado judicial, reflejando la complejidad y volatilidad de la política peruana actual.

Ciudadanos peruanos esperan en largas filas para emitir su voto, revisando carteles con números de mesa y sosteniendo sus documentos de identidad bajo la supervisión del personal de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nombres más conocidos

Entre los postulantes más reconocidos figura Keiko Fujimori (Fuerza Popular), heredera política del expresidente Alberto Fujimori. Su figura representa la continuidad del fujimorismo, con una base fuerte en la derecha y un historial de participaciones en varias segundas vueltas. Junto a ella aparece Rafael López Aliaga (Renovación Popular), exalcalde de Lima y empresario ultraconservador, perfilado como la opción de la derecha dura.

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori postula por cuarta vez a la presidencia de la República

Sin embargo, el rostro más popular de la campaña es el del cómico Carlos Álvarez (País Para Todos), una celebridad televisiva que, tras décadas de sátira política, da el salto formal a la arena electoral con un discurso crítico y anti-establishment.

Carlos Álvarez, candidato presidencial, se mantiene como una de las novedades en esta campaña por las Elecciones 2026

Candidatos con vínculos familiares y políticos

El menú electoral incluye otros dos candidatos con lazos presidenciales: Mario Vizcarra (Perú Primero), hermano del expresidente Martín Vizcarra, y Rafael Belaúnde (Libertad Popular), nieto del dos veces mandatario Fernando Belaúnde Terry. Ambos buscan capitalizar el legado familiar aunque con propuestas y estilos diferenciados.

Mario Vizcarra es el candidato presidencial de Perú Primero, el partido político fundado por el expresidente Martín Vizcarra

Por la izquierda, la sombra de Pedro Castillo sigue presente. Su exministro y congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) lidera la campaña “castillista”, incluyendo en sus listas a dos hermanos, un sobrino y la cuñada del exmandatario. Vladimir Cerrón (Perú Libre), líder marxista y tres años prófugo de la Justicia, también compite, al igual que Carlos Jaico (Perú Moderno), exsecretario de la presidencia en la era Castillo.

Vladimir Cerrón es el candidato presidencial que dirige su campaña desde la clandestinidad

Centro e izquierda: nuevos rostros y experiencia

A la izquierda, el abogado Ronald Atencio (Venceremos) propone reformas institucionales y sociales. En el centro, destacan exministros como Jorge Nieto (Buen Gobierno), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) y Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), así como dirigentes como Alfonso López Chau (Ahora Nación), exrector de la UNI.

Alfonso López Chau es otro de los 35 candidatos a la presidencia en estas Elecciones 2026

El centro también cuenta con la presencia de Mesías Guevara (Partido Morado) y Yonhy Lescano (Cooperación Popular), ambos con pasado en Acción Popular y experiencia en gobiernos regionales o el Congreso.

Mesías Guevara afirmó que los congresistas del partido tienen "su propia agenda".

Empresarios y exalcaldes

La contienda también incluye a empresarios de peso como César Acuña (Alianza Para el Progreso) y José Luna (Podemos Perú), ambos dueños de universidades y con experiencia parlamentaria. El empresario Ricardo Belmont (Obras), exalcalde de Lima, busca un regreso a la vida política, compartiendo cédula con otros exalcaldes limeños como Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde) y el exfutbolista George Forsyth (Somos Perú).

George Forsyth es el candidato de Somos Perú para las Elecciones 2026

Políticos tradicionales y militares

Entre los políticos con largo recorrido se encuentran Francisco Diez-Canseco (Perú Acción), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza) y Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), este último representando el intento de renovación del partido de Alan García.

El excongresista y enemigo del Apra es candidato a la presidencia de la República

El sector militar está representado por José Williams (Avanza País), protagonista de la operación Chavín de Huántar; Roberto Chiabra (Unidad Nacional), veterano de la Guerra del Cenepa; Wolfang Grozo (Integridad Democrática), Herbert Caller (Partido Patriótico) y Charlie Carrasco (Partido Demócrata).

Ricardo Belmont, el candidato por el partido Obras a la presidencia de la República

Otros perfiles incluyen a Carlos Espá (Sí Creo), Paul Jaimes (Progresemos), el empresario Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), la profesora Rosario Fernández (Un Camino Diferente), el exfuncionario Walter Chirinos (PRIN) y el músico y cirujano Armando Massé (Perú Federal).

¿Qué caracteriza esta elección?

Las Elecciones 2026 destacan por la amplitud y diversidad de aspirantes. Por primera vez, el menú incluye cómicos, empresarios mediáticos, militares, exministros, exalcaldes y hasta prófugos de la Justicia. Esta dispersión refleja la crisis de representación, la desconfianza ciudadana y la búsqueda de alternativas a la política tradicional.

El escenario sigue siendo altamente impredecible, con un electorado fragmentado, un alto porcentaje de indecisos y la posibilidad de que el voto útil o el “outsider” de última hora cambien el resultado. La segunda vuelta parece inevitable, y la decisión final estará en manos de millones de peruanos que, hasta el último día, buscarán al candidato que les inspire confianza y esperanza.

Consulta la lista completa de candidatos

Para conocer el nombre, partido, símbolo y lista completa de los 35 postulantes, la ONPE y el JNE han publicado el boletín oficial en sus plataformas web. El domingo 12 de abril, los peruanos tendrán en sus manos la tarea de escoger, entre una de las ofertas más diversas de la historia, al próximo presidente o presidenta de la República.

Aquí también puedes revisar quiénes son los candidatos oficiales