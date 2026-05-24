Vino cusqueño entre los mejores del 2025: etiqueta obtuvo 95 puntos de famoso crítico y destaca labor de mujeres en la cosecha

Un vino producido en el Valle Sagrado de Cusco obtuvo reconocimiento internacional en el reporte 2026 del crítico británico Tim Atkin. (Composición: Infobae)

El reconocimiento internacional obtenido por un vino producido en el Valle Sagrado de los Incas abrió una nueva discusión sobre el lugar que ocupa el Perú dentro de la industria vitivinícola mundial. La evaluación del crítico británico Tim Atkin situó a una etiqueta elaborada en Cusco entre las más destacadas de su reciente reporte especializado sobre Perú y Bolivia, un escenario poco frecuente para productos originados en zonas andinas de gran altitud.

El resultado llamó la atención dentro del sector por la puntuación alcanzada por Wayocari Tannat Reserve 2023, producido en Urubamba. Atkin, conocido en la industria como “Master of Wine”, otorgó 95 puntos al vino peruano y lo incluyó entre los mejor valorados de la edición 2026 de su informe especializado. La calificación supera incluso a etiquetas internacionales de tradición histórica, según el propio especialista británico.

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La distinción también colocó a Cusco dentro de una conversación vinculada a la producción de vinos de altura. El proyecto vitivinícola desarrollado en el Valle Sagrado logró presencia en restaurantes de Lima y ahora suma reconocimiento internacional en una industria dominada históricamente por países con larga trayectoria exportadora.

El reconocimiento posiciona a Cusco dentro de la conversación sobre vinos de altura y la industria vitivinícola internacional. Infobae

Entre los vinos más destacados del reporte 2026

El crítico británico Tim Atkin describió al vino peruano como “un vino serio y joven, de estructura refinada, con aromas de salvia y menta y sabores a ciruela y cereza negra”. La valoración apareció en el Perú & Bolivia Special Report 2026, publicación especializada que revisa distintas bodegas y etiquetas de ambos países.

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Además de la puntuación de 95 puntos, Wayocari recibió el reconocimiento “Red Wine Discovery of the Year”, una categoría destinada a vinos revelación. El reporte situó al producto cusqueño dentro del podio de los más destacados de la edición.

Atkin mantiene una trayectoria de más de tres décadas en la evaluación de vinos internacionales. Su trabajo incluye participación como juez en concursos especializados y publicaciones vinculadas al mercado vitivinícola global. Dentro de sus análisis considera aspectos relacionados con el terruño, la viticultura y los procesos de elaboración.

La evaluación generó interés debido al origen poco habitual del vino. Mientras gran parte de la producción sudamericana se concentra en territorios tradicionales de Argentina, Chile o Uruguay, el caso peruano proviene de una zona andina ubicada a gran altitud.

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Un viñedo instalado a más de 2.900 metros sobre el nivel del mar

Descubre el meticuloso proceso de cosecha, la magia de la bodega y la cata de vinos excepcionales nacidos en las alturas de los Andes peruanos. Infobae

Wayocari se cultiva en Huayoccari, en Urubamba, dentro del Valle Sagrado de los Incas. Los viñedos se ubican a más de 2.900 metros sobre el nivel del mar, en las faldas del nevado Pitusiray, una característica que marca diferencias importantes frente a otras regiones productoras.

Las condiciones climáticas forman parte de los elementos destacados por el proyecto. La variación térmica diaria oscila entre temperaturas cercanas a 0 °C durante la noche y máximas de hasta 28 °C en el día. Según la información difundida por la marca, este comportamiento climático favorece una maduración lenta de la uva y permite mayor concentración aromática.

La radiación solar, la altura y las características del suelo también influyen en el desarrollo del cultivo. Dentro de ese entorno, la cepa Tannat mostró adaptación favorable, con niveles elevados de taninos y polifenoles, componentes asociados a la estructura y capacidad de guarda del vino.

La producción vitivinícola en zonas de altura ganó espacio durante los últimos años en distintos países sudamericanos. Sin embargo, el caso cusqueño mantiene particularidades por las condiciones geográficas extremas en las que se desarrolla el cultivo.

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Producción orgánica y participación de comunidades locales

El proyecto apuesta por una producción orgánica y trabajo con comunidades locales, especialmente mujeres de Huayoccari. (Composición: Infobae)

El proyecto Wayocari sostiene un esquema de producción basado en prácticas orgánicas. Según la información difundida por Viñedos del Inca, el cultivo evita fertilizantes y pesticidas químicos, con un modelo orientado a métodos sostenibles.

El trabajo en los viñedos involucra a pobladores de Huayoccari, quienes participan en labores agrícolas y en la cosecha manual. La propuesta incorpora principalmente a mujeres de la comunidad dentro de las tareas vinculadas al tratamiento de la uva.

La participación femenina forma parte de uno de los ejes centrales del proyecto. La cosecha artesanal requiere manipulación cuidadosa del fruto durante el proceso de selección y recolección. El modelo también busca fortalecer la economía local mediante empleo vinculado directamente a la producción vitivinícola.

Todo el circuito productivo se desarrolla en Cusco. El cultivo, la cosecha y la elaboración del vino permanecen dentro de la región, una decisión orientada a conservar la identidad territorial de la marca y mantener la conexión con el Valle Sagrado.

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Un vino cusqueño que ingresó a restaurantes de Lima

Wayocari ya logró ingresar a restaurantes de alta cocina en Lima y busca consolidar la presencia del vino peruano en mercados especializados. Wayocari

En aproximadamente tres años de presencia comercial, Wayocari logró ingresar a cartas de restaurantes reconocidos de Lima. Entre ellos figuran Mayta, Astrid & Gastón, La Rosa Náutica y Mérito.

La presencia en establecimientos gastronómicos de alta cocina permitió mayor visibilidad para la etiqueta cusqueña dentro del mercado local. El producto empezó a posicionarse como una propuesta asociada al territorio andino y a la producción de altura.

El crecimiento del sector gastronómico peruano durante las últimas décadas abrió espacios para bebidas vinculadas a productos regionales. En ese escenario, el vino elaborado en Urubamba encontró una vitrina importante dentro de restaurantes enfocados en insumos peruanos y experiencias de origen.

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La aparición de Wayocari en cartas especializadas también coincide con un mayor interés internacional por vinos producidos en geografías no tradicionales. Los consumidores y críticos comenzaron a prestar atención a etiquetas vinculadas a territorios específicos y métodos de elaboración diferenciados.

El proyecto nació bajo el impulso del empresario peruano Carlos del Campo, quien apostó por desarrollar un vino competitivo a nivel internacional sin desvincularlo de su origen cusqueño.

Según la información difundida por la marca, la iniciativa tomó inspiración de experiencias observadas en distintas regiones vitivinícolas del mundo. El objetivo consistió en demostrar que las condiciones geográficas del Valle Sagrado permitían desarrollar vinos de alta calidad.

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La estrategia combinó producción local, trabajo comunitario y una propuesta enfocada en identidad territorial. La reciente evaluación de Tim Atkin colocó ese modelo dentro de un escenario internacional que históricamente prestó poca atención a vinos producidos en el Perú.

El reconocimiento obtenido por Wayocari aparece además en un momento de expansión de proyectos vitivinícolas fuera de las zonas tradicionales del país. Diversos productores exploran nuevos territorios y cepas adaptadas a condiciones climáticas distintas, mientras el mercado internacional empieza a observar con mayor interés las propuestas surgidas desde regiones andinas.