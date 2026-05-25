Debate presidencial 2026: Perfiles de cada integrante de los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú

Los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú participan en un debate del JNE sobre las propuestas para las elecciones de 2026, con dos moderadores en el centro del escenario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Doce especialistas, seis temas y un escenario que definirá argumentos antes del balotaje del 7 de junio. Este domingo, la Casona del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acoge el debate de equipos técnicos entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú (JPP), el primer gran evento de la segunda vuelta en el que los partidos exponen sus propuestas de gobierno con representantes especializados por área temática. Los bloques son seis: Reforma del Estado, Juventud y Deporte, Agricultura y Medio Ambiente, Infraestructura, Economía y Generación de Empleo, y Salud. El debate arranca a las 8:00 p.m.

De los 12 acreditados —seis por cada partido—, solo una es mujer: la congresista de Fuerza Popular Rosangela Barbarán. El resto son varones con trayectorias en la gestión pública, el sector académico y el Congreso de la República.

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Representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú participan en un debate técnico clave para las elecciones de 2026, presentando sus plataformas ante una audiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reforma del Estado: el sociólogo contra el exgobernador

El primer bloque enfrenta a dos figuras con recorridos distintos en la política peruana. Juntos por el Perú acreditó al sociólogo Sinesio López Jiménez, intelectual con larga trayectoria académica y experiencia en cargos públicos. Fuerza Popular presentará a Vladimiro Huaroc Portocarrero, exgobernador regional de Junín con experiencia en gestión territorial. Ambos son conocidos en los círculos políticos y académicos del país, lo que promete un intercambio de alto nivel en el bloque inaugural del debate.

Este infográfico compara los perfiles de Sinesio López, sociólogo, y Vladimiro Huaroc, exgobernador, quienes se enfrentarán en el debate sobre la reforma del Estado en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juventud y Deporte: la congresista y el vocero emergente

El segundo bloque es el más dispar en términos de exposición pública. Fuerza Popular envía a la congresista en ejercicio Rosangela Barbarán Reyes, figura visible del Parlamento en el último período legislativo y la única mujer entre los 12 representantes del debate. Juntos por el Perú acreditó a Ernesto Zunini Yerren, quien se hizo conocido en los últimos días como vocero del partido en medios de comunicación tras la confirmación del pase a segunda vuelta. La diferencia de exposición pública entre ambos será uno de los factores a observar en este bloque.

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Una infografía detalla la diferencia de exposición pública entre la congresista Rosangela Barbarán Reyes de Fuerza Popular y el vocero Ernesto Zunini Yerren de Juntos por el Perú, protagonistas del segundo bloque del debate electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agricultura y Medio Ambiente: gestión hídrica frente a experiencia en Agrobanco

En el tercer bloque, Juntos por el Perú presenta a César Milton Guarniz Vigo, profesional con formación jurídica, estudios de posgrado en gestión pública y experiencia en recursos hídricos. Fuerza Popular acreditó a Marco Antonio Vinelli Ruiz, quien en 2020 fue designado presidente del directorio del Banco Agropecuario Agrobanco y ha prestado servicios como asesor de la alta dirección del Ministerio de Agricultura, donde también participó en el diseño de planes nacionales del sector. El bloque promete un debate técnico sobre política agraria y gestión ambiental con dos perfiles complementarios pero de orígenes distintos.

Infografía detalla el debate entre César Guarniz (Juntos por el Perú), experto en gestión hídrica, y Marco Vinelli (Fuerza Popular), gestor de Agrobanco, sobre política agraria y gestión ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Infraestructura: el organizador de Lima 2019 frente al exviceministro de Hacienda

El cuarto bloque enfrenta dos nombres con credenciales de gestión de alto perfil. Fuerza Popular presenta a Carlos Neuhaus Tudela, director ejecutivo de COPAL y principal responsable de la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019, el mayor evento multideportivo que ha albergado el Perú. Del lado de Juntos por el Perú, el representante es Gustavo Guerra García, quien en 2021 asumió como primer viceministro de Hacienda en el gobierno de Pedro Castillo, fue presidente del Instituto Metropolitano ProTransporte de Lima y formó parte de la gestión de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán. La confrontación entre un gestor de infraestructura deportiva y un exfuncionario de finanzas públicas y transporte urbano será uno de los cruces más técnicos del día.

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Infografía detallada que compara a Carlos Neuhaus, organizador de Lima 2019, y Gustavo Guerra García, exviceministro de Hacienda, analizando sus perfiles en infraestructura y gestión pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Economía y Empleo: el duelo de los exministros

El quinto bloque es el más esperado del debate. Juntos por el Perú acreditó a Pedro Francke Ballvé, exministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Pedro Castillo entre 2021 y 2022, además de exdirector ejecutivo de FONCODES y exgerente general de EsSalud. Fuerza Popular responde con Luis Carranza Ugarte, exministro de Economía en dos períodos del segundo gobierno de Alan García —2006 a 2008 y en 2009—, exviceministro de Hacienda y exmiembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Es el único bloque del debate en el que ambos representantes ocuparon exactamente el mismo cargo ministerial en gobiernos distintos, lo que garantiza un intercambio de alto voltaje técnico y político.

Infografía detalla el enfrentamiento entre los exministros de Economía Pedro Francke (Juntos por el Perú) y Luis Carranza (Fuerza Popular) sobre políticas económicas y empleo en el debate presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salud: el exministro de Castillo frente al médico de Fuerza Popular

El sexto y último bloque cierra el debate con un tema que ganó protagonismo durante la primera vuelta. Fuerza Popular acreditó al médico cirujano José Recova Martínez, egresado de la Universidad San Martín de Porres, vocero principal del partido en materia de salud y exjefe del departamento de investigación parlamentaria del Congreso. Juntos por el Perú presenta a Hernando Cevallos Flores, exministro de Salud en el gobierno de Pedro Castillo y excongresista electo por Piura con el partido Frente Amplio. La diferencia entre un médico con experiencia legislativa y un exministro con gestión sanitaria reciente en un período de alta exigencia marcará el tono del cierre del debate.

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Infografía que compara las trayectorias de Hernando Cevallos (exministro de Salud) y José Recoba (médico de Fuerza Popular) en el debate electoral peruano sobre el sector salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El evento se transmite desde la Casona del JNE a partir de las 8:00 p.m. y representa la última oportunidad antes del debate presidencial del 31 de mayo para que ambas agrupaciones expongan sus propuestas de gobierno ante el electorado que aún no ha definido su voto.