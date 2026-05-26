Perú Deportes

Partidos de hoy, martes 26 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presentará la última fecha de los torneos internacionales y los clubes se jugarán su clasificación a los octavos de final: Universitario hará lo suyo con Deportes Tolima en Lima, Cusco FC visitará a Flamengo, Millonarios enfrentará a O’Higgins por la Sudamericana

Guardar
Google icon
Partidos de hoy, martes 26 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
Partidos de hoy, martes 26 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, martes 26 de mayo, la jornada tendrá duelos que definirán el futuro de los equipos en las competencias internacionales: Universitario de Deportes se juega su pase a los octavos de final frente Deportes Tolima en Lima, Cusco FC se despide de la competencia frente Flamengo de visita, Millonarios de Rodrigo Ureña hará lo suyo ante O’Higgins por la Copa Sudamericana.

El reciente empate sin goles frente a Nacional en Uruguay dejó a la ‘U’ con la obligación de sumar una victoria en casa para mantener vivas sus aspiraciones internacionales. El conjunto dirigido por Héctor Cúper enfrentará a Deportes Tolima en un duelo que podría modificar el escenario del Grupo B de la Copa Libertadores.

PUBLICIDAD

El desafío es claro: el cuadro crema necesita los tres puntos para asegurarse un lugar en los octavos de final por segunda temporada consecutiva. Una victoria ante el conjunto colombiano no solo permitiría al equipo escalar al segundo puesto del grupo, sino que también consolidaría su presencia en la fase eliminatoria del torneo continental, un objetivo que la directiva y la afición consideran prioritario en la actual campaña.

Universitario se mide ante Deportes Tolima por sexta y última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Instagram Universitario.
Universitario se mide ante Deportes Tolima por sexta y última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Instagram Universitario.

Por otro lado; Flamengo, líder indiscutido de su grupo con trece puntos, se prepara para recibir a Cusco FC de local. El equipo brasileño, que ya tiene asegurado su pase a los octavos de final, busca ahora posicionarse como el mejor primero entre todos los grupos, lo que podría brindarle ventajas en los cruces de la siguiente fase.

PUBLICIDAD

La situación de los ‘dorados’ es opuesta y ya no tiene margen para soñar con la clasificación a la Sudamericana. El conjunto peruano apenas suma un punto en el certamen continental y llega tras una dolorosa derrota agónica por 3-2 frente a DIM como local, resultado que terminó de sellar su eliminación. En el torneo doméstico, sin embargo, el equipo viene de un triunfo por 1-0 sobre Atlético Grau, una bocanada de aire en medio de una campaña internacional adversa.

Cusco FC cierra su triste participación en la Copa Libertadores visitando el Maracaná para enfrentar a Flamengo. - Crédito: AFP
Cusco FC cierra su triste participación en la Copa Libertadores visitando el Maracaná para enfrentar a Flamengo. - Crédito: AFP

Partidos de Copa Libertadores

- Lanús vs Mirassol (17:00 horas / Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez / ESPN2, Disney+ Premium)

- LDU Quito vs Always Ready (17:00 horas / Estadio Rodrigo Paz Delgado / ESPN, Disney+ Premium)

- Estudiantes vs Medellín (19:30 horas / Estadio UNO Jorge Luis Hirschi / ESPN Colombia, Disney+ Premium)

- Flamengo vs Cusco FC (19:30 horas / Estadio de Maracaná / Disney+ Premium, ESPN7)

- Nacional de Uruguay vs Coquimbo Unido (19:30 horas / Estadio Gran Parque Central / Disney+ Premium, ESPN 5)

- Universitario de Deportes vs Deportes Tolima (19:30 horas / Estadio Monumental / Disney+ Premium, ESPN6)

Partidos de Copa Sudamericana

- Grêmio vs Torque (17:00 horas / Arena do Gremio / DIRECTV Sports)

- Millonarios vs O’Higgins (17:00 horas / Estadio Nemesio Camacho El Campín / ESPN3, DIRECTV Sports)

- Palestino vs Deportivo Riestra (17:00 horas / Estadio Municipal de La Cisterna / Disney+ Premium, ESPN 5)

- São Paulo vs Boston River (17:00 horas / Estadio Morumbi / DIRECTV Sports)

- San Lorenzo vs Deportivo Recoleta (19:30 horas / Estadio Pedro Bidegain / ESPN2, Disney+ Premium)

- Santos vs Deportivo Cuenca (19:30 horas / Estadio Urbano Caldeira / DIRECTV Sports)

Partido de Ligue 1

- Saint-Étienne vs Nice (13:45 horas / Estadio Geoffroy-Guichard / Disney+ Premium, ESPN 5)

Temas Relacionados

Partidos de hoyUniversitario de DeportesDeportes TolimaCusco FCFlamengoCopa LibertadoresCopa Sudamericanaperu-deportes

Más Noticias

Hernán Barcos muy cerca de fichar por Sporting Cristal: “Está al 99%”

Pese a su pasado en Alianza Lima, el ‘Pirata’ tendría conversaciones avanzadas con la directiva ‘celeste’ para llegar de cara al Torneo Clausura 2026

Hernán Barcos muy cerca de fichar por Sporting Cristal: “Está al 99%”

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

Con Universitario y Sporting Cristal aún con opciones de seguir en carrera, el torneo entra en su jornada decisiva con algunos grupos ya definidos y otros todavía abiertos de cara a la siguiente fase

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

Franco Navarro Jr dio firme opinión sobre la salida de Hernán Barcos tras ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: “Vemos un resultado positivo”

El gerente deportivo del club ‘blanquiazul’ se pronunció por la decisión de no renovar al ‘Pirata’, que está en la puerta de salida de FC Cajamarca para poner rumbo a Sporting Cristal

Franco Navarro Jr dio firme opinión sobre la salida de Hernán Barcos tras ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: “Vemos un resultado positivo”

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Tolima por fecha 6

El equipo peruano mantiene opciones de clasificar a los octavos de final y está obligado a conseguir una victoria ante su rival colombiano. Revisa cómo se encuentran las ubicaciones antes del inicio de la última jornada

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Tolima por fecha 6

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: posibles titulares para duelo en el Monumental por la Copa Libertadores 2026

El equipo dirigido por Héctor Cúper recibe al cuadro colombiano por la última jornada de la fase de grupos del certamen internacional. Conoce cómo jugarían ambos equipos

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: posibles titulares para duelo en el Monumental por la Copa Libertadores 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial de equipos técnicos: los divertidos memes que dejó el encuentro entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular

Debate presidencial de equipos técnicos: los divertidos memes que dejó el encuentro entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular

Contraloría revela cómo falló la logística de la ONPE en la primera vuelta: equipos no retornaron a tiempo y se reprogramaron 43 rutas

Informe del MIMP desarma iniciativa de Milagros Jáuregui para eliminar el feminicidio y llamarlo ‘asesinato de pareja’: ¿qué argumenta?

Informe de Contraloría confirma alertas sobre contrato de Galaga: ONPE aplicó regla no prevista en licitación electoral

Elecciones Perú 2026: Cancillería cambia las reglas y locales de votación en el extranjero para la segunda vuelta del 7 de junio

ENTRETENIMIENTO

Dónde y a qué hora ver en Perú el histórico show de Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026

Dónde y a qué hora ver en Perú el histórico show de Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026

¿Christian Domínguez sigue casado? Primera esposa asegura que nunca firmó el divorcio: “Yo no hice nada”

Karla Tarazona defiende futuro hijo con Christian Domínguez de Magaly Medina: “¿Acaso les voy a pedir pensión?”

Dalia Durán denuncia nuevas agresiones de John Kelvin contra ella y su hijo de 16 años por defenderla: “Casi me lo mata”

Samahara Lobatón sorprende al elegir a Paul Michael para dormir juntos en ‘La Granja VIP’: ¿Qué dijo Pamela López?

DEPORTES

Hernán Barcos muy cerca de fichar por Sporting Cristal: “Está al 99%”

Hernán Barcos muy cerca de fichar por Sporting Cristal: “Está al 99%”

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

Franco Navarro Jr dio firme opinión sobre la salida de Hernán Barcos tras ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: “Vemos un resultado positivo”

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Tolima por fecha 6

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: posibles titulares para duelo en el Monumental por la Copa Libertadores 2026