Partidos de hoy, martes 26 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, martes 26 de mayo, la jornada tendrá duelos que definirán el futuro de los equipos en las competencias internacionales: Universitario de Deportes se juega su pase a los octavos de final frente Deportes Tolima en Lima, Cusco FC se despide de la competencia frente Flamengo de visita, Millonarios de Rodrigo Ureña hará lo suyo ante O’Higgins por la Copa Sudamericana.
El reciente empate sin goles frente a Nacional en Uruguay dejó a la ‘U’ con la obligación de sumar una victoria en casa para mantener vivas sus aspiraciones internacionales. El conjunto dirigido por Héctor Cúper enfrentará a Deportes Tolima en un duelo que podría modificar el escenario del Grupo B de la Copa Libertadores.
El desafío es claro: el cuadro crema necesita los tres puntos para asegurarse un lugar en los octavos de final por segunda temporada consecutiva. Una victoria ante el conjunto colombiano no solo permitiría al equipo escalar al segundo puesto del grupo, sino que también consolidaría su presencia en la fase eliminatoria del torneo continental, un objetivo que la directiva y la afición consideran prioritario en la actual campaña.
Por otro lado; Flamengo, líder indiscutido de su grupo con trece puntos, se prepara para recibir a Cusco FC de local. El equipo brasileño, que ya tiene asegurado su pase a los octavos de final, busca ahora posicionarse como el mejor primero entre todos los grupos, lo que podría brindarle ventajas en los cruces de la siguiente fase.
La situación de los ‘dorados’ es opuesta y ya no tiene margen para soñar con la clasificación a la Sudamericana. El conjunto peruano apenas suma un punto en el certamen continental y llega tras una dolorosa derrota agónica por 3-2 frente a DIM como local, resultado que terminó de sellar su eliminación. En el torneo doméstico, sin embargo, el equipo viene de un triunfo por 1-0 sobre Atlético Grau, una bocanada de aire en medio de una campaña internacional adversa.
Partidos de Copa Libertadores
- Lanús vs Mirassol (17:00 horas / Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez / ESPN2, Disney+ Premium)
- LDU Quito vs Always Ready (17:00 horas / Estadio Rodrigo Paz Delgado / ESPN, Disney+ Premium)
- Estudiantes vs Medellín (19:30 horas / Estadio UNO Jorge Luis Hirschi / ESPN Colombia, Disney+ Premium)
- Flamengo vs Cusco FC (19:30 horas / Estadio de Maracaná / Disney+ Premium, ESPN7)
- Nacional de Uruguay vs Coquimbo Unido (19:30 horas / Estadio Gran Parque Central / Disney+ Premium, ESPN 5)
- Universitario de Deportes vs Deportes Tolima (19:30 horas / Estadio Monumental / Disney+ Premium, ESPN6)
Partidos de Copa Sudamericana
- Grêmio vs Torque (17:00 horas / Arena do Gremio / DIRECTV Sports)
- Millonarios vs O’Higgins (17:00 horas / Estadio Nemesio Camacho El Campín / ESPN3, DIRECTV Sports)
- Palestino vs Deportivo Riestra (17:00 horas / Estadio Municipal de La Cisterna / Disney+ Premium, ESPN 5)
- São Paulo vs Boston River (17:00 horas / Estadio Morumbi / DIRECTV Sports)
- San Lorenzo vs Deportivo Recoleta (19:30 horas / Estadio Pedro Bidegain / ESPN2, Disney+ Premium)
- Santos vs Deportivo Cuenca (19:30 horas / Estadio Urbano Caldeira / DIRECTV Sports)
Partido de Ligue 1
- Saint-Étienne vs Nice (13:45 horas / Estadio Geoffroy-Guichard / Disney+ Premium, ESPN 5)