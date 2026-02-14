Fiorella Molinelli Aristondo: Perfil y hoja de vida de la candidata de Fuerza y Libertad

Fiorella Molinelli busca llegar a la segunda vuelta en las elecciones generales de Perú| Foto: Editora Perú

Las elecciones generales en Perú se realizará el próximo 12 de abril, en un contexto de alta competencia y fragmentación política. Más de 30 candidatos buscan captar el voto de millones de peruanos con la expectativa de avanzar a una segunda vuelta decisiva. Entre los postulantes figura Fiorella Molinelli.

A pocos días de la votación, Molinelli enfrenta el reto de exponer sus propuestas ante un electorado que exige respuestas concretas en materia de salud, economía y lucha contra la corrupción.

Candidata presidencial Fiorella Molinelli: experiencia técnica y propuestas para un nuevo gobierno| Foto: El Peruano

Biografía

Fiorella Giannina Molinelli Aristondo nació el 20 de marzo de 1974 en Lima, Perú. Su carrera profesional y política se ha desarrollado principalmente en el sector público, donde ha ocupado cargos de alta responsabilidad.

Asimismo, uno de los últimos cargos fue en el 2017 cuando fue designada como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. La extitular también detalló su hoja de vida al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como parte del proceso correspondiente.

Se le acusa de haber liderado una presunta organización criminal en EsSalud. | Foto: Andina

Experiencia

A lo largo de la última década, Molinelli se desempeñó como presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud) entre 2018 y 2021 y fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú entre 2017 y 2018. Además, ocupó la decanatura interina de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Señor de Sipán en Chiclayo entre 2021 y 2022

Integró el Comité de ProInversión en Proyectos de Energía e Hidrocarburos, se desempeñó como consultora independiente y formó parte del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas.

En la imagen, la expresidenta del Seguro Social de Salud (EsSalud), Fiorella Molinelli. EFE/ Sergi Rugrand/Archivo

También fue asesora en OSINERGMIN, directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor en INDECOPI y ocupó diversos cargos en OSIPTEL. Inició su carrera como analista en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

¿Dónde estudió?

La candidata es licenciada en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y obtuvo el grado de doctora en Gobierno y Política Pública por la Universidad de San Martín de Porres.

Además, completó una maestría en Economía y Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina y un máster en Dirección y Gestión de Servicios de Salud en la Universidad de Alcalá de Henares de España.

De la gestión pública a la carrera presidencial: el perfil y la hoja de vida de Fiorella Molinelli| EsSalud

Desde cuándo es afiliado

Desde 2025, Molinelli figura como presidenta y afiliada principal de Fuerza y Libertad. Antes de este periodo, fundó el partido Fuerza Moderna en 2023 y mantuvo esa afiliación hasta la fecha.

En 2017, renunció al partido Contigo, donde ocupó el cargo de Secretaría Nacional de Relaciones Públicas.

Trayectoria partidaria y política

Fiorella Molinelli ha desarrollado su carrera política principalmente desde el sector público, donde ha ocupado cargos de alta responsabilidad en diferentes ministerios y organismos estatales. Su incursión en el ámbito partidario se consolidó con el liderazgo en dos agrupaciones políticas: Fuerza y Libertad y Fuerza Moderna.

La inscripción de Fuerza y Libertad se concretó a través de una alianza con Batalla Perú, organización liderada por Zósimo Cárdenas, actual gobernador regional de Junín.

La postulación de Molinelli a la presidencia en las elecciones generales de 2026 representa su primera experiencia como candidata presidencial. Sin embargo, hace 10 años ya se había acercado a la política por invitación del excongresista Gilbert Violeta, quien le mencionó que sería parte del plan de Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Hasta ese momento, la trayectoria de Molinelli se había caracterizado por su rol técnico y de gestión en la administración pública, sin haber participado previamente como postulante a cargos de elección popular. Pero, en el 2016, decidió postular al Congreso de la República.

Fiorella Molinelli buscó llegar al Congreso de la República con el partido de PPK| Fiorella Molinelli (Facebook)

En 2021, su nombre adquirió relevancia en la agenda judicial cuando la Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron su vivienda en La Molina y oficinas de EsSalud. La diligencia formó parte de la investigación sobre una presunta organización criminal denominada ‘El club farmacéuticas’, vinculada a la compra irregular de equipos médicos durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en 2020.

El operativo fue dispuesto por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado, con el objetivo de recabar información relacionada con adquisiciones de tomógrafos y lentes de seguridad.

Sentencias y/o demandas

Según la declaración jurada de la candidata, no registra sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos ni demandas declaradas fundadas por incumplimiento de obligaciones familiares, contractuales o laborales, ni por violencia familiar.

La presidenta del Seguro Social de Salud (EsSalud), Fiorella Molinelli, posa durante una entrevista con Efe el 15 de mayo de 2020, en la villa de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en Lima (Perú). EFE/ Sergi Rugrand

¿Cuánto dinero tiene?

De acuerdo con su declaración jurada para el año fiscal 2024, Fiorella Molinelli reportó ingresos anuales totales de S/ 123,865.13 antes de impuestos y deducciones. Este monto se desglosa en:

Remuneración bruta anual (quinta categoría) : S/ 5,545.13, correspondiente a pagos por planilla del sector privado.

Renta bruta anual por ejercicio individual (cuarta categoría) : S/ 118,320.00, de los cuales S/ 8,320.00 provienen del sector público y S/ 110,000.00 del sector privado.

Otros ingresos anuales: No declaró ingresos por alquileres, intereses, dietas ni otras fuentes adicionales.

Bienes muebles e inmuebles

En el rubro de bienes inmuebles, Molinelli declaró dos propiedades inscritas en La Molina, Lima:

Un estacionamiento valorizado en S/ 25,460.65 .

Una casa habitación con un valor de S/ 770,000.00.

No figuran vehículos registrados ni titularidad de acciones o participaciones en empresas. El formulario no reporta bienes muebles adicionales ni otros activos en el país o en el extranjero.

El partido Fuerza y Libertad, que lleva como candidata presidencial a Fiorella Molinelli, destinó la totalidad de su presupuesto de la franja electoral al medio regional Sol TV, con sede en Trujillo. Según el plan de medios aprobados por la ONPE, la alianza asignó cerca de un millón setecientos mil soles exclusivamente a dicho canal, según dio a conocer Epicentro TV.

Desde el partido de Molinelli se defendió la legalidad y la estrategia de la medida, argumentando que la franja electoral en el norte del país representa una oportunidad clave de crecimiento para la candidata. La vocería indicó que la elección de Sol TV responde a criterios de eficiencia y concentración demográfica en ciudades como Trujillo, Piura y Chiclayo.