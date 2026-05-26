Así fue la entrevista de Suheyn Cipriani en el MGI All Stars: habló de sus hijos, sus retos y por qué quiere ganar

La representante peruana se perfila como una de las favoritas en la competencia internacional. La recta final ya comenzó | Instagram

La representante peruana Suheyn Cipriani avanza con fuerza en el Miss Grand International All Stars, donde se perfila como una de las candidatas más comentadas en la recta final del certamen. Con la gala de coronación prevista para el 30 de mayo, la competencia se intensifica y cada detalle gana peso en la evaluación del jurado.

El 25 de mayo, durante la etapa de entrevistas, las candidatas compartieron experiencias y aspiraciones personales ante los jueces, un momento crucial que permitió conocer el lado humano de cada una.

En este contexto, Cipriani captó la atención por la sinceridad y fondo de sus respuestas. Sus declaraciones, replicadas en medios y redes sociales, pusieron en primer plano su historia de vida, los retos enfrentados y las razones que la impulsan a buscar la corona internacional. La entrevista no solo permitió al público acercarse a su perfil más íntimo, también ubicó a la candidata peruana como ejemplo de resiliencia y perseverancia.

PUBLICIDAD

Suheyn Cipriani comparte detalles personales sobre sus hijos y los desafíos que enfrenta en su carrera durante su entrevista en el evento MGI All Stars.

El nuevo comienzo de Suheyn Cipriani

Durante la entrevista, Suheyn Cipriani explicó que hace un año encontró una nueva vocación en la comunicación. Contó que comenzó a trabajar en videos y redes sociales y que en un momento decidió compartir su testimonio en la televisión nacional, generando gran repercusión.

“Hace un año descubrí mi pasión por la comunicación y comencé a trabajar en videos y redes sociales. Y un día elegí contar mi testimonio en la televisión nacional, y ese episodio fue el más visto de ese programa. Y hablé sobre violencia doméstica.”

La candidata subrayó la dificultad de abordar temas sensibles, pero afirmó que hablar de ello es necesario. “Es difícil escuchar estos temas, pero creo que es necesario hablar de esto. Aprendí que las palabras tienen el poder de sanar, tienen el poder de inspirar a otros.” Fue en ese proceso de comunicar y conectar con la audiencia que conoció la convocatoria para el MGI All Stars, lo que la animó a sumarse como representante de Perú.

PUBLICIDAD

Tres participantes del certamen MGI All Stars, ataviadas con sus bandas, conversan animadamente frente a los banners promocionales del evento.

Ser madre y reina, una historia poco frecuente

Un momento destacado de la entrevista ocurrió cuando los jueces, sorprendidos, descubrieron que Suheyn Cipriani es madre. Al preguntarle cuántos hijos tenía, respondió que dos. Este hecho, poco habitual en certámenes internacionales, generó reacciones positivas en redes sociales, donde se reconoció el valor de visibilizar la maternidad como parte de la experiencia de una candidata a reina de belleza.

La sinceridad con la que abordó su vida familiar y profesional sumó un elemento diferencial a su postulación, mostrando que la maternidad y el desarrollo personal pueden ir de la mano en espacios de alta exposición.

Suheyn Cipriani, en una entrevista y junto a sus hijos, reflexiona emotivamente sobre un año de superación personal tras haber vivido en la calle. (Suheyn Cipriani)

Consultada sobre sus motivaciones para buscar el título, Suheyn Cipriani afirmó: “Miss Grand siempre fue mi título favorito y cuando vi la oportunidad de participar en MGI All Stars, la aproveché de inmediato. Esta es mi oportunidad.”

PUBLICIDAD

Agregó que también trabaja como presentadora de televisión y disfruta del mundo de la publicidad y los anuncios, lo que considera parte de su desarrollo profesional.

“Fue como la oportunidad perfecta para demostrar que puedo ser una all star. Porque siento que ya soy una estrella que busca convertirse en una superestrella.”

La candidata remarcó que su trayectoria ha estado marcada por el esfuerzo y la convicción de que el trabajo constante abre puertas. “Sé que si soy la próxima Miss Grand All Stars, puedo llegar a niveles increíbles también porque trabajo con todo mi corazón. Vengo de la nada, y sé que el trabajo es lo más valioso, y estoy lista para trabajar con todo.”

Un mensaje para quienes buscan reinventarse

En el cierre de la entrevista, Suheyn Cipriani dejó un mensaje para quienes atraviesan momentos difíciles. “Mi mensaje como mujer que ha pasado por demasiado, decir que puedes mejorar y también puedes alcanzar tus sueños”.

PUBLICIDAD

Relató que tuvo que empezar prácticamente desde cero, pero no se dio por vencida y quiere que su historia inspire a más mujeres a salir adelante. “Porque incluso cuando me separé algunas puertas se cerraron para mí y encontré una manera de reinventarme. Y ahora estoy aquí, cumpliendo mis sueños. Así que quiero ser un ejemplo para mujeres, una voz, que en cualquier lugar en el que estés, puedes ser lo mejor de ti misma y seguir soñando.”

La representante peruana concluyó reafirmando su compromiso de inspirar a otras mujeres a transformar su vida y perseguir sus metas, sin dejar de trabajar con convicción y entrega.

PUBLICIDAD