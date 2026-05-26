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Christian Domínguez a Melanie Martínez por criticar su boda con Karla Tarazona: “Les damos migajas para que tengan qué decir”

El cumbiambero no se quedó callado ante los comentarios de la madre de su primera hija y aseguró que ella busca ‘el morbo’

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El cumbiambero no se quedó callado ante los comentarios de la madre de su primera hija y aseguró que ella busca ‘el morbo’ | América Hoy

Christian Domínguez decidió no pasar por alto los comentarios realizados por Melanie Martínezl acerca de su próximo matrimonio con Karla Tarazona. El cantante utilizó el espacio de ‘América Hoy’ para referirse a las declaraciones de la madre de su primera hija y a las reacciones que surgieron en redes sociales y programas de espectáculos. Domínguez afirmó que las críticas no le afectan y acusó a sus detractores de buscar el morbo.

Al responder a las palabras de Martínez, Domínguez expresó: “¿Sabes una cosa? La primera vez me lo dijeron, pero no creí, pero no sabía que les molestara tanto que me case a algunas personas. Bueno, lo siento, no quise incomodar”. Con este mensaje, el líder de la Gran Orquesta Internacional dejó en claro que no comparte el malestar que han manifestado sectores de la opinión pública sobre su decisión de casarse.

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El cumbiambero señaló que, tras observar los comentarios que circulan en redes sociales y espacios televisivos, optó por no ahondar en la controversia.

En un collage, Christian Domínguez sonríe a la izquierda, con un fragmento de chat suyo en primer plano. Fondo borroso muestra una pareja besándose
Christian Domínguez responde a Melanie Martínez sobre su boda con Karla Tarazona, señalando que sus acciones brindan tema de conversación a la crítica.

“Pensaba responder, pero al mirar los comentarios de las personas por sus lúdicas declaraciones, ya no es necesario. Creo que hay personas que les gusta arruinarse solitas o hacerse haraquiri. Entonces, yo seguiré produciendo y avanzando feliz”, afirmó.

En un tono más firme, Domínguez sostuvo que parte de la polémica responde a intenciones de generar sensacionalismo.

“Aquí lo que se busca es decir algo malo y listo, buscar el morbo, el escarnio, deseando lo malo, lo peor que te puede suceder (...) Eso es, es gente envidiosa, infelices, pero ¿qué se hace? Nosotros ni los miramos. Estamos más arriba, donde ya no nos pueden hacer daño. Los vemos chiquitos y solo les damos lo que queremos, migajas para que tengan qué decir, pues dan lástima”, enfatizó el cantante.
Captura de pantalla de Christian Domínguez con camisa blanca, sonriendo ligeramente, junto a un recuadro de chat con su nombre y un mensaje
El cantante Christian Domínguez se pronunció firmemente sobre las críticas de Melanie Martínez a su boda con Karla Tarazona, declarando: "Les damos migajas para que tengan qué decir".

Las palabras de Domínguez se difundieron tras varias jornadas en las que su relación con Tarazona se convirtió en tema de análisis y debate. El artista recalcó que prefiere enfocarse en su trabajo y en su entorno familiar, desestimando las críticas externas.

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¿Qué dijo Melanie Martínez?

El origen de la respuesta de Christian Domínguez se encuentra en los comentarios vertidos por Melanie Martínez, quien puso en duda la seriedad del compromiso entre el cumbiambero y Karla Tarazona. En una intervención pública, Martínez ironizó sobre el historial sentimental del artista.

“Pero si él le pide matrimonio a todas con las que está. ¿Tú te acuerdas? Ahí saca los videos para que te des cuenta. A todas les canta la misma canción, a todas les pide matrimonio”, señaló.

Martínez también mencionó situaciones pasadas que involucran a Domínguez. “Con ninguna se pudo casar, bueno, porque estaba casado con Tania, pues no, incluso conmigo se casó religioso, civil, pero válido, el civil no fue. Ahora que ya por fin se divorció, obviamente ya no tiene excusa, pues no, para darle de larga”, explicó en referencia a los antecedentes matrimoniales del cantante.

Melanie Martínez en primer plano sobre un fondo amarillo y siluetas borrosas de un hombre y otra mujer. Hay texto rojo que dice: "A TODAS LES PIDE MATRIMONIO"
Melanie Martínez, expareja de Christian Domínguez, aparece en una imagen promocional donde se abordan sus críticas a la boda del cantante con Karla Tarazona.

La exesposa del músico cerró su intervención con una frase que rápidamente obtuvo eco en redes sociales y espacios de entretenimiento: “Reina gallina que come huevo, aunque le quemen el pico”, expresión utilizada para referirse al próximo matrimonio de Domínguez y Tarazona.

La repercusión de estas declaraciones no tardó en llegar, y la respuesta de Christian Domínguez marca un nuevo episodio en la dinámica mediática que rodea su vida personal. El cantante aseguró que mantendrá su foco en el trabajo y en su entorno más cercano, mientras los debates en torno a su boda continúan ocupando espacio en los medios y las redes.

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