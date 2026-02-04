Ricardo Belmont en carrera electoral: perfil completo del candidato presidencial del Partido Cívico Obras

Exalcalde de Lima y empresario, Ricardo Belmont busca la presidencia en las elecciones 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Andina/FB:@OBRAS)

Las Elecciones Generales 2026 están cada vez más cerca y el próximo 12 de abril, los peruanos elegirán entre 36 candidatos quién será el próximo presidente de la República. Como parte del objetivo de promover un voto informado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha publicado las Hojas de Vida de todos los postulantes, documentos oficiales que reúnen información personal, académica, laboral, patrimonial y política de cada candidato.

Entre las figuras que reaparecen en estos comicios se encuentra Ricardo Belmont, un personaje con trayectoria conocida en la política peruana, así como en los medios de comunicación. El empresario y exalcalde de Lima postula nuevamente a la presidencia, esta vez bajo la bandera del Partido Cívico Obras, organización que él mismo lidera. A continuación, se presenta un perfil completo del candidato, elaborado exclusivamente con información consignada en su Declaración Jurada de Hoja de Vida ante el JNE y antecedentes públicos debidamente identificados.

Biografía y nombre completo

Ricardo Pablo Belmont Cassinelli nació el 29 de agosto de 1945, según consta en su Hoja de Vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Es de nacionalidad peruana y registra como lugar de nacimiento la ciudad de Lima, donde también consigna su domicilio actual en el distrito de Chorrillos, de acuerdo con la información oficial declarada. En el año electoral 2026, Belmont tiene 80 años.

Belmont es un empresario, conductor de televisión, locutor de radio y político con varias décadas de exposición pública. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado actividades empresariales vinculadas principalmente a los medios de comunicación. Posteriormente, inició una carrera política que lo llevó a ocupar cargos de elección popular tanto a nivel municipal como nacional.

El empresario Ricardo Belmont cambió el rumbo político de Lima al ganar las elecciones municipales de 1989, marcando el ascenso de los independientes. (Congreso de la República)

Partido político y símbolo

Ricardo Belmont postula a la Presidencia de la República por el Partido Cívico Obras, partido que él fundó y preside desde 2022. La organización política está registrada ante el JNE y se presenta oficialmente en la cédula de sufragio bajo su nombre y símbolo. El símbolo del partido consiste en la palabra “OBRAS” en letras mayúsculas, identificando a la agrupación durante la propaganda electoral y el proceso de votación.

El Partido Cívico Obras tiene como símbolo la palabra “OBRAS”, asociada al nombre de la agrupación y a su origen como movimiento cívico independiente. La organización tiene antecedentes en el Movimiento Cívico Independiente OBRAS, fundado por Belmont en 1989, el cual sirvió como plataforma política durante su etapa como alcalde de Lima. En estas elecciones, el partido participa con candidatura presidencial propia, con Belmont como su principal representante.

Experiencia

De acuerdo al JNE, Ricardo Belmont registra experiencia laboral como empresario en la empresa Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A., desde el año 1986 hasta 2025. Esta empresa es propietaria de RBC Televisión, medio de comunicación fundado por el propio Belmont en 1986 y que se convirtió en una de las señales televisivas privadas más reconocidas del país durante las décadas siguientes.

Además de su rol empresarial, Belmont ha desarrollado una carrera como conductor de programas de televisión y radio. Entre 1981 y 2005 fue promotor y conductor principal de la Teletón Perú, evento solidario transmitido a nivel nacional.

Con una carrera que abarca la televisión, la política y la radiodifusión, Ricardo Belmont ha sido un actor principal en la historia contemporánea de Perú, siendo alcalde de Lima en dos periodos. (Andina)

Ricardo Belmont ha ejercido cargos públicos de relevancia a nivel municipal y nacional. Fue Alcalde Metropolitano de Lima durante el periodo 1990–1995, cargo desde el cual encabezó la gestión de la capital, y posteriormente se desempeñó como Congresista de la República entre 2009 y 2011, tras asumir el escaño en reemplazo de otro parlamentario, participación que se encuentra registrada en los archivos oficiales del Congreso y forma parte de su trayectoria política.

¿Dónde estudió Ricardo Belmont?

En el rubro de formación académica, la Hoja de Vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones consigna que Ricardo Belmont realizó estudios universitarios en la Universidad de Lima. Según el documento oficial, cursó la carrera de Administración de Empresas y obtuvo el grado de Bachiller en el año 1977.

El candidato declara haber concluido tanto la educación primaria como la secundaria, así como sus estudios universitarios. No registra estudios de posgrado ni formación académica adicional.

¿Desde cuándo esta afiliado a OBRAS?

Ricardo Belmont es fundador y presidente del Partido Cívico Obras, por lo que su vinculación formal con la organización data de 2022, año en que asumió la dirección del partido. Esta condición lo convierte en el referente central de la agrupación y en su principal representante durante el proceso electoral de 2026, concentrando la proyección política y la estrategia electoral del partido. La afiliación a Obras marca la etapa más reciente de su carrera política, consolidando su liderazgo dentro de esta organización.

Antes de esta afiliación, Belmont mantuvo vínculos con otras organizaciones políticas, destacando su pertenencia a Unión por el Perú, partido del que renunció en 2021, según consta en su Hoja de Vida presentada ante el JNE. Esta trayectoria evidencia su participación activa en distintos espacios partidarios, aunque su identidad política más reconocida y su plataforma electoral actual permanecen estrechamente ligadas al Partido Cívico Obras.

Empresario, periodista y político, Ricardo Belmont nació en 1945. Fundó RBC, fue alcalde de Lima y congresista, combinando comunicación, proyectos urbanos y filantropía en su carrera. (Andina)

Trayectoria partidaria y política

La trayectoria política de Ricardo Belmont incluye cargos partidarios y de elección popular. En el ámbito partidario, el candidato declara haber sido fundador y presidente del Partido Cívico Obras desde 2022 hasta la actualidad.

En cuanto a cargos de elección popular, el documento del JNE registra que Belmont fue alcalde de Lima durante el periodo 1990-1995, cargo al que accedió tras ganar las elecciones municipales de noviembre de 1989 y para el cual fue reelegido en 1993. Durante ese periodo también fue presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).

Asimismo, fue congresista accesitario entre los años 2009 y 2011, en representación de la Alianza Electoral Frente de Centro, tras asumir el cargo en reemplazo del fallecido exalcalde de Lima Alberto Andrade.

Sentencias y/o demandas

De acuerdo con la información declarada ante el JNE, Ricardo Belmont no registra sentencias condenatorias por delitos dolosos, ni sentencias por obligaciones familiares, laborales, contractuales o violencia familiar. Esto indica que, según su declaración jurada, no existen procesos judiciales que puedan afectar su candidatura.

La ausencia de antecedentes judiciales relevantes forma parte de la documentación oficial que el JNE utiliza para garantizar la transparencia de los candidatos. Belmont cumple con los requisitos legales de presentación de información sobre su historial penal y judicial.

¿Cuánto dinero tiene?

Según información del JNE, Ricardo Belmont declaró para el año fiscal 2024 un total de S/ 301.514.00 en ingresos, correspondientes exclusivamente a aportes económicos recibidos para su campaña y apoyo familiar. De este monto, S/ 168.500.00 fueron aportados por su hermano desde España, mientras que S/ 133.014.00 provienen de contribuciones voluntarias de personas naturales a través de Yape y PayPal. Su remuneración por quinta y cuarta categoría figura en S/ 0.00, lo que indica que no percibió ingresos formales por servicios profesionales o laborales durante ese periodo.

Adicionalmente, Belmont recibió apoyo económico familiar de S/ 742.196.80, declarado como recurso complementario durante el mismo año. Esta información refleja el patrimonio líquido disponible para su participación en la contienda electoral, conforme a la documentación oficial presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Bienes muebles e inmuebles

Según información del JNE, Ricardo Belmont no registra bienes inmuebles, como viviendas, terrenos u otras propiedades a su nombre o en sociedad de gananciales, ni declara vehículos u otros bienes muebles. Sin embargo, sí posee participaciones accionarias en la empresa Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A., con un total de 293,349,815 acciones, cuyo valor nominal es de S/ 0.01, mientras que el valor real declarado es S/ 0.00001, debido a las limitaciones del formato de la Declaración Jurada de Hoja de Vida.

Adicionalmente, Belmont formó parte del directorio del Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) entre 1989 y 1991, experiencia que refuerza su trayectoria en la gestión empresarial y educativa, complementando su perfil profesional y político declarado ante las autoridades electorales.