Marisol Pérez Tello seguirá como la candidata presidencial de Primero La Gente: perfil y hoja de vida

Estas Elecciones general 2026 no solo ven a nuevos políticos tentar la Presidencia del Perú, sino también a rostros conocidos que formaron parte de gobiernos anteriores. Este es el caso de la abogaday notaria pública Marisol Pérez Tello, conocida por ser ministra de Justicia y Derechos Humanos en durante parte del corto mandato de Pedro Pablo Kuczynski, y anteriormente congresista del Perú.

Sin embargo, su partido actual enfrenta una controversia por las acusaciones a Miguel del Castillo, quien renuncio como candidato a la Cámara de Diputados por Primero La Gente, por supuestamente haber direccionado S/ 464 mil del dinero de la franja electoral a su excanal Nativa.

Ante esto, Marisol Pérez Tello señaló que han evaluado la expulsión de Del Castillo, pero ella ha descartado renunciar a su candidatura. Así, seguirá tentando el sillón presidencial. Este es el perfil y lo que se conoce de la candidata del centro político.

Marisol Pérez Tello fue una de las lideresas del PPC durante varios años. Fue congresista y ministra de Justicia - crédito LUM

Biografía y nombre completo

María Soledad Pérez Tello de 55 años postula a la Presidencia de la República en las Elecciones Generales 2026 por el partido Primero La Gente. Nació el 11 de abril de 1969 en el distrito de Labaya, en la provincia de Jorge Basadre de Tacna.

Pérez Tello inició sus actividades como Notaria Pública en 1999. En el campo de la docencia, ha sido profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, en la especialidad de Derechos Humanos; además, es presidenta del Centro de Derechos Humanos de la misma universidad.

Por el lado de su carrera, es abogada y Notaria de Lima, graduada en la Universidad de San Martin de Porres, con estudios de Maestría concluidos en Derecho Constitucional en la Universidad Católica del Perú, y estudios de Doctorado en Derecho concluidos en la Universidad de San Martín de Porres.

Así se resume su educación:

Realizó sus estudios primario y secundarios en el Colegio Regina Pacis de la ciudad de Lima

Cursó estudios de Derecho en la Universidad San Martín de Porres y se tituló de abogada en 1995. Obtuvo un doctorado en Derecho por la misma Universidad

Realizó estudios de Maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú

También posee un diplomado en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en Medio Ambiente en la Universidad Politécnica de Madrid.

Primero La Gente en la mira. Más de 4.000 afiliados habrían sido inscritos contra su voluntad. Foto: Twitter Marisol Pérez Tello

Partido político y símbolo

Marisol Pérez Tello postula por Primero La Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso, partido fundado por septiembre de 2022 por Miguel del Castillo, Manuel Ato y Marco Zevalllos.

El logo de Primero La Gente es una composición de dos colores principalmente, verde y azul, con algo de blanco. Es un fondo verde, con una franja azul. Arriba “Primero” estpa en azul y dentro de la franja azul está “La gente” en color blanco.

Así, dentro de esta, Marisol Pérez Tello está afiliado desde el 8 de julio de 2024. Cabe recordar que anteriormente estuvo afiliado al Partido Popular Cristiano (PPC), pero esta afiliación fue cancelada.

Su experiencia laboral

Esta es la experiencia que detalla Marisol Pérez Tello en su hoja de vida.

Notaria: Notaria Pérez Tello (1999-2025).

Docente: Docente Facultad de Derecho en la Universidad San Martín de Porres (1996-2020).

Ministra de Justicia: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2016-2017).

Congresista: Congreso de la República (2011-2016).

Trayectoria partidaria y política

Cargos Partidarios: Secretaria General Nacional del Partido Popular Cristiano - PPC (2017-2021). Secretaría Nacional Estructural - Formación y Capacitación del Partido Popular Cristiano - PPC (2007-2011).

Cargos de Elección Popular: Congresista por la Alianza por el Gran Cambio (2011-2016).

Sentencias y dinero

La candidata presidencial de Primero La Gente no consiga sentencias en su hoja de vida. Por el lado de su patrimonio esto es lo que detalló que no recibe pago por planillas, sujeto a rentas de quinta categoría. Pero en el sector privado, sí declaró una renta, por ejercicio individual de profesión, oficio u otras tareas, con rentas de cuarta categoría.

Total de Ingresos Anuales: S/ 4 millones 500 mil. Esto es su renta bruta anual por ejercicio individual en eñ sector privado

Bienes Inmuebles: 3 bienes inmuebles declarados, con un valor total de S/ 1 millón 752 mil (en el predio de Santiago de Surco tiene participación del 50%, este solo suma a S/ 1 millón 700 mil)

Bienes Muebles (Vehículos) : 4 vehículos declarados, con un valor total de S/ 312 mil

Titularidad de Participaciones : Participaciones en cinco personas jurídicas, todas por sociedad conyugal

Información Adicional: Posee joyas (S/ 100 mil 800), un mini home camper (S/ 43 mil 220) y obras de arte (S/ 47 mil 40 ).

La visión de Pérez Tello

En su visión de gobierno para el periodo 2026-2031, Marisol Pérez Tello propone la reforma del sistema de administración de justicia y la implementación de políticas de seguridad con enfoque preventivo. Como se recuerda, la candidata fue ministra de Justicia durante el gobierno de PPK.

Así, plantea fortalecer la independencia de la Junta Nacional de Justicia y promover una descentralización efectiva que garantice el acceso a servicios básicos en las zonas más vulnerables del país.

De igual manera, en entrevista para El Peruano, la candidata de Primero La Gente detalló cómo serían sus primeros 100 días de gobierno si es elegida.

“Vamos a garantizar una legislación clara y reglas precisas para que aquello que ha significado crecimiento económico para el país continúe, evitando abusos de posiciones de dominio y con un Estado presente. Asimismo, promoveremos una formalización real en todos los sectores, no solo en la minería, sino en todos los ámbitos de la informalidad en el Perú, mediante incentivos y desincentivos. Finalmente, apostaremos por la tecnología y la innovación para pasar de un mercado primario exportador a la generación de industria, aprovechando las oportunidades que nos brinda el puerto de Chancay”, declaró.

De igual manera, la candidata sostuvo que derogará las leyes procrimen, bloqueará la iniciativa de gasto del Congreso y creará unidades de flagrancia en todas las cárceles regionales.

“Lo primero, el 28 de julio, cuando jure, será derogar las leyes procrimen, porque mientras estas leyes estén vigentes no podremos expulsar del país a la criminalidad organizada, que termina afectando nuestra vida cotidiana. Lo segundo será presentar un proyecto de ley para bloquear la iniciativa de gasto del Congreso de la República en los primeros 100 días, ya que sin ello no hay equilibrio fiscal que sostenga al país. Y lo tercero será implementar unidades de flagrancia en todas las cárceles ubicadas en las capitales de región, para que quien comete delitos pague por sus actos”, apuntó.