Candidato presidencial Ronald Atencio vinculado a red de venta ilegal de tesis universitarias por S/ 5.900

El candidato Ronald Atencio es confrontado por las actividades de la empresa que fundó, la cual presuntamente vende tesis de derecho. A pesar de sus negaciones, publicaciones recientes parecen demostrar que su vínculo con la compañía es más reciente de lo que admite

Ronald Atencio Sotomayor, candidato presidencial y abogado del partido ‘Venceremos’, fue vinculado a un presunto esquema de venta ilegal de tesis universitarias, de acuerdo al reportaje del dominical ‘Panorama’.

El reportaje expone cómo el Centro Jurídico Athena, empresa fundada por Atencio en 2010, opera bajo la fachada de asesoría académica y legal, pero ofrece a estudiantes y profesionales la redacción completa de tesis para obtener títulos universitarios, a cambio de pagos que llegan hasta los S/ 5.900.

La investigación periodística recopiló llamadas grabadas y comunicaciones en las que personal de la empresa no solo confirma la elaboración íntegra de los trabajos, sino que detalla servicios adicionales como la búsqueda de bibliografía, desarrollo metodológico y clases personalizadas para que los clientes puedan sustentar una tesis que jamás redactaron. “Nosotros nos encargamos de todo el desarrollo de la tesis”, respondieron repetidamente desde el centro ante consultas simuladas por el equipo de Panorama.

Tesis fraudulenta

Especialistas consultados por el programa advirtieron que estas prácticas podrían configurar delitos como falsedad genérica, usurpación de autoría y fraude contractual. Además, alertaron sobre el impacto devastador que este tipo de servicios tiene para el sistema educativo nacional, ya que facilita la proliferación de “profesionales bambas” que obtienen grados académicos sin mérito real. Un trabajador del propio Centro Jurídico Athena reconoció en comunicación telefónica: “Tenemos 17 años realizando este tipo de trabajos. Sabemos cómo manejar la información y garantizamos absoluta reserva”.

El pago por la tesis puede alcanzar los S/ 5.900, divididos en etapas que incluyen la redacción, la preparación para la defensa oral e incluso asesoría personalizada para aprender a exponer el trabajo que nunca escribieron. “La tercera etapa son clases para comprender la tesis que se ha hecho”, detalló un representante de la empresa.

Candidato presidencial Ronald Atencio por el partido Venceremos

Vínculo de Atencio con Centro Jurídico

La controversia es aún mayor debido al perfil político de Atencio. Conocido como brazo derecho de Guillermo Bermejo, excongresista actualmente preso por terrorismo, Atencio es el candidato más radical de la alianza Venceremos y recientemente ganó las primarias internas. Pese a su nuevo protagonismo político, el vínculo con el Centro Jurídico Athena —donde fue fundador y gerente por más de 12 años— es imposible de negar. Publicaciones y registros empresariales lo muestran encabezando actividades del centro hasta fechas recientes, contradiciendo sus declaraciones de desvinculación.

La empresa fue fundada en 2010 por Atencio junto a Rocío Vallejos, madre de su hija y actual coordinadora del área de investigación. En videos institucionales, el propio Atencio se presenta como “gerente del grupo jurídico Athena”, un espacio que, según la investigación, se jacta de transformar a estudiantes en profesionales a cambio de un pago. “Aquí no se dan asesorías, aquí se desarrollan tesis completas a pedido del cliente”, indica un ‘asesor’ al periodista de Panorama.

El descargo de Atencio: negación y contradicciones

Ante la denuncia, Ronald Atencio negó cualquier participación en la elaboración irregular de tesis. Aseguró que su rol se limitó a la asesoría académica y que desde hace más de tres años no mantiene vínculo laboral ni profesional con la empresa. “Efectivamente soy fundador, pero no he realizado ese tipo de labores. No sabía nada de estos servicios”, afirmó en respuesta a Panorama.

Sin embargo, la evidencia recogida muestra una relación mucho más reciente y activa. Publicaciones de la empresa lo saludan como líder en fechas cercanas, y su número telefónico figura como contacto oficial. Además, las tareas de coordinación de Rocío Vallejos, cofundadora y pareja de Atencio, refuerzan la impresión de que el entorno inmediato del candidato continúa al frente del polémico negocio.

Consultado sobre si es creíble que un fundador y gerente por 12 años no supiera lo que ocurría en su propia empresa, Atencio insistió en desconocer los hechos y reiteró que su función era la de docente y asesor en investigaciones. “No tenía conocimiento de lo que se hacía”, repitió ante las cámaras. La empresa, por su parte, evitó dar declaraciones directas y no respondió a nuevas consultas telefónicas o presenciales.

Expertos consultados por el programa sostienen que la conducta de la empresa fundada por Atencio no solo es antiética, sino que también podría derivar en responsabilidades penales para los gestores y directores. “El gerente general de la empresa es la primera línea de responsabilidad”, explicó un abogado penalista en el reportaje, al tiempo que remarcó la gravedad de defraudar el sistema universitario y el mercado profesional.