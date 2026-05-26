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Fernando Rospigliosi maltrata a periodista que le recordó que Keiko Fujimori “vivía con plata de Montesinos”

Presidente del Congreso perdió los papeles luego de que se le consultara sobre las declaraciones que dio en su momento sobre su hoy jefa. Incluso hizo un gesto de golpe con el objeto que cargaba

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Presidente del Congreso mandó a callar a hombre de prensa que le preguntó sobre su cambio de postura sobre el fujimorismo. Video: Ventanilla TV

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, perdió los papeles en una actividad pública luego de que se le recordara una declaración donde dijo que la candidata presidencial Keiko Fujimori “vivía a cuerpo de reina con la plata que le daba Vladimiro Montesinos”.

Fue durante declaraciones a la prensa tras una visita al alcalde provincial del Callao César Pérez. A Rospigliosi se le recordó dicha declaración y se le preguntó qué ha cambiado en él tras esa afimación para modificar su postura respecto al fujimorismo.

“No, esas son tonterías. Lo que sí quisiera decir es que ayer en el debate se mencionaron varias mentiras groseras. Como por ejemplo, algunos de los que participaron en ese debate dijeron que yo había ordenado al ministro de Economía, tonterías de ese tipo, que son falsedades absolutas. Naturalmente, en mi condición de congresista, yo no puedo ordenarle nada a ningún ministro”, dijo.

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En ese momento, el periodista se planeaba a realizar una repregunta, pero Rospigliosi lo mandó a callar, incluso alzó la carpeta que tenía en sus manos, como gesto de amenaza. “Cállese, señor, que estoy respondiendo acá”, exclamó.

Fernando Rospigliosi pierde los papeles y casi agrede a periodista. Foto: composición/ Ventanilla TV
Fernando Rospigliosi pierde los papeles y casi agrede a periodista. Foto: composición/ Ventanilla TV

Y el fujimorista continuó negando que haya ordenado al ministro de Economía, Rodolfo Acuña Namihas, que desembolse los millones de dólares necesarios para concretar la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, afirmación que se deslizó por parte de Juntos por el Perú durante el debate técnico del pasado domingo 24.

“En mi condición de congresista, ni siquiera a un presidente de comisión del Congreso puedo decirle qué cosa es lo que tiene que hacer. El Congreso es una institución que funciona con 130 congresistas, a diferencia del Ejecutivo, y el Congreso no tiene ninguna injerencia en las decisiones del Ejecutivo. Así es que solamente reiterar que eso es absolutamente falso, se refieren a un tuit informativo donde yo digo que se ha llegado a una decisión para adquirir esos aviones, cosa que todo el mundo conoce, cuando ya se había tomado la decisión”, indicó.

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Keiko Fujimori y el dinero de Vladimiro Montesinos

Antes de que se sumara a Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi fue un duro crítico del fujimorismo. En una entrevista, se le consultó sobre si Keiko Fujimori no sabía de los actos de corrupción de Vladimiro Montesinos, exasesor de su padre Alberto Fujimori, a lo que respondió con una carcajada.

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso
Fernando Rospigliosi debe firmar la autógrafa de la Ley de pensiones dignas si se quiere avanzar con su promulgación. - Crédito Captura Congreso

“Pero si ella vivía en Estados Unidos a cuerpo de reina con la plata que le daba Vladimiro Montesinos. Con la plata que se robaban del Estado. Y por supuesto han tenido que tener unas cuentas enormes porque Fujimori se fue con la maleta llena de plata. Entonces, por favor, estaba metida hasta el cuello en la corrupción, Fujimori imposible que no supiera. Es como si Fujimori no hubiera sabido lo que hacía Montesinos. Claro que sabía”, contestó.

Sin embargo, todo cambió a finales de 2020. Rospigliosi fue invitado por Fuerza Popular para colaborar en la elaboración del Plan de Gobierno Rescate 2021 de la candidatura presidencial de Keiko Fujimori, especialmente en temas de seguridad ciudadana. Poco después postuló al Congreso por Lima con el número 7 de la lista naranja en las elecciones generales de 2021. Aunque no ingresó de manera directa, quedó como primer accesitario y asumió como congresista titular en octubre de 2023, en reemplazo de Hernando Guerra-García.

Desde entonces, Rospigliosi se ha convertido en uno de los principales defensores de la bancada de Fuerza Popular. En octubre de 2024 reconoció públicamente su afiliación al partido.

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