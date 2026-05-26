Perú

Mapa de las carreteras y vías de Perú bloqueadas por el paro agrario

Los bloqueos se concentraron en corredores nacionales y afectaron el abastecimiento local y la salida de carga agrícola hacia exportación

Guardar
Google icon
La paralización dejó camiones sin paso en puntos clave y complicó el ingreso de alimentos y bienes esenciales a ciudades impactadas - Créditos: Andina.
La paralización dejó camiones sin paso en puntos clave y complicó el ingreso de alimentos y bienes esenciales a ciudades impactadas - Créditos: Andina.

El paro agrario indefinido, acatado desde el lunes 25 de mayo de 2026 por agricultores arroceros y productores de distintas zonas, derivó en cierres de vías estratégicas del país y alteró el tránsito de pasajeros y mercancías. Los puntos críticos se concentran en corredores nacionales, con impacto directo sobre el abastecimiento local y la salida de carga vinculada a exportación.

En el sur, la Panamericana Sur registró interrupciones en tramos de Ica y Arequipa, con efecto sobre la conectividad entre ciudades y el desplazamiento hacia la zona costera. En el centro, los accesos a la Carretera Central quedaron interrumpidos en áreas de Junín y Huancayo, una ruta clave para el traslado hacia y desde la sierra. Al norte, la Panamericana Norte reportó bloqueos en sectores de La Libertad y Piura, lo que redujo la circulación interregional.

PUBLICIDAD

La paralización también golpeó las rutas logísticas: en varios puntos, camiones con productos agrícolas quedaron sin paso hacia destinos de exportación, mientras los mercados de las ciudades afectadas afrontaron dificultades para recibir alimentos y otros bienes esenciales.

Las restricciones, además, provocaron demoras y reprogramaciones en el transporte interprovincial y limitaron el desplazamiento turístico hacia el litoral norte.

Mapa del Perú con puntos de bloqueo en carreteras por paro agrario. Ilustra protestas viales, camiones, fuego, cierre de exportación y estantes vacíos.
Infografía detallando los principales puntos de bloqueo en las carreteras estratégicas de Perú debido al Paro Agrario y su impacto en la circulación de personas y bienes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Piura: carreteras bloqueadas

En Piura, el escenario más tenso se ubicó en los accesos y ramales que conectan valles agrícolas con las principales carreteras. El cierre total se reportó en la vía Sullana–Talara, en el tramo Ignacio Escudero (La Manuela), un punto que condiciona el flujo hacia Talara y sus conexiones.

PUBLICIDAD

En Tambogrande, Las Lomas y Locuto, los manifestantes cerraron por completo los ingresos, con repercusión sobre el traslado de personas y el movimiento de unidades de carga. La medida se extendió a varios puntos del Bajo Piura, un corredor interno que enlaza zonas de producción y centros poblados.

Otro foco se ubicó en la vía que conecta Catacaos, La Arena, La Unión y Sechura, con interrupción total del tránsito. También se reportó un cierre completo en el acceso a Sechura, lo que redujo la movilidad hacia esa provincia y afectó el desplazamiento hacia áreas costeras.

Un mapa de la región Piura, Perú, ilustra los bloqueos de carreteras con símbolos rojos y naranjas, y puntos de concentración de agricultores.
El mapa detalla los puntos de bloqueo total y parcial en las carreteras de Piura, Perú, por el paro agrario indefinido de agricultores desde el 25 de mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los bloqueos, se identificaron puntos de concentración de agricultores en Cura Mori y La Unión, donde se reunieron delegaciones para sostener la protesta. A ello se sumó el cierre total desde el peaje de Piura, en el enlace Piura–Chiclayo, un tramo clave para el flujo hacia Lambayeque y el resto del norte.

Entre las afectaciones principales, se reportó transporte interprovincial suspendido o con demoras, paso de carga pesada restringido y presión sobre el abastecimiento de productos en mercados locales. El turismo hacia playas del norte también quedó sujeto a restricciones por los cortes en rutas y accesos.

Comunicado del Midagri

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) emitió un comunicado ante las medidas de fuerza de gremios arroceros en distintas regiones y sostuvo que “los canales de diálogo” con las dirigencias se mantienen abiertos “al más alto nivel”, bajo coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Comunicado oficial de MIDAGRI en Perú, con fondo verde y texto blanco, anunciando acciones gubernamentales para el sector arrocero, fechado 25 de mayo de 2026
Un comunicado de MIDAGRI detalla las acciones multisectoriales del Poder Ejecutivo para abordar las demandas del sector arrocero y mitigar el impacto del paro agrario en Perú. (Midagri)

El pronunciamiento describió tres líneas de acción. La primera se centró en la aplicación de la Ley N.° 31071, que obliga a priorizar compras públicas a la agricultura familiar: Midagri reportó la venta de 410 toneladas de arroz nacional por más de S/ 1,4 millones, aunque representantes del sector consideraron insuficiente ese volumen ante la sobreproducción y la caída de precios.

La segunda medida apuntó al control fronterizo contra comercio desleal, con un frente entre la Policía Nacional, Sunat y Senasa. Según la cartera, el plan contempla 180 operativos anuales y ya permitió la incautación de 84.915 kilos de arroz ilegal en Tumbes, señalada como zona de ingreso de contrabando.

La tercera línea incluyó comisiones en Ucayali, Huánuco, San Martín, Lambayeque y Piura para acelerar el Registro de Productores y destrabar infraestructura de riego, requisitos para acceder a créditos del Estado. El comunicado cerró con un llamado a canalizar demandas por vías formales, sin anunciar plazos ni compromisos adicionales.

Temas Relacionados

paro agrariomapa de las carreterasvíasPanamericana NortePiuraperu-noticias

Más Noticias

“Ser como Gastón Acurio”: peruano de 17 años busca ser el chef más joven en conseguir una estrella Michelin

La meta de Gabriel Navarro Oliveros de obtener un importante reconocimiento internacional antes de cumplir los 21 años impulsa su carrera a paso firme en España

“Ser como Gastón Acurio”: peruano de 17 años busca ser el chef más joven en conseguir una estrella Michelin

Nadeska Widausky es captura en operativo de Interpol por presunto proxenetismo y tráfico de drogas

La figura mediática vuelve a estar en el centro de la controversia tras su detención, en medio de investigaciones que la vinculan al caso Oropeza

Nadeska Widausky es captura en operativo de Interpol por presunto proxenetismo y tráfico de drogas

Presidente de Géminis reveló que Ysabella Sánchez volverá al club: “Me dijo que es la última vez que firma por Alianza Lima”

Luis Linares dio detalles de la conversación que sostuvo con la punta peruana hace poco. ‘Chabela’ es una atleta identificada con el equipo de Comas

Presidente de Géminis reveló que Ysabella Sánchez volverá al club: “Me dijo que es la última vez que firma por Alianza Lima”

Corte de luz en varios distritos de Lima desde este miércoles 27 hasta el viernes 29 de mayo: estas son las zonas afectadas

La empresa eléctrica anuncia interrupciones programadas en zonas de la capital durante tres días, medida que busca optimizar la red y afecta a miles de vecinos en diferentes horarios

Corte de luz en varios distritos de Lima desde este miércoles 27 hasta el viernes 29 de mayo: estas son las zonas afectadas

Ernesto Zunini revela qué le dijo Rosangella Barbarán: “Se dieron cuenta que empezaron a perder las elecciones”

Secretario de Juntos por el Perú confirmó que congresista fujimorista se acercó a reclamarle postdebate. “Se acercó a pedirme la receta del panetón”, dijo entre bromas

Ernesto Zunini revela qué le dijo Rosangella Barbarán: “Se dieron cuenta que empezaron a perder las elecciones”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ernesto Zunini revela qué le dijo Rosangella Barbarán: “Se dieron cuenta que empezaron a perder las elecciones”

Ernesto Zunini revela qué le dijo Rosangella Barbarán: “Se dieron cuenta que empezaron a perder las elecciones”

Fernando Rospigliosi maltrata a periodista que le recordó que Keiko Fujimori “vivía con plata de Montesinos”

Guillermo Bermejo seguirá en prisión: PJ rechaza suspender su condena por afiliación terrorista

Antauro Humala reaparece y ratifica su apoyo a Roberto Sánchez: “Nacionalismo votará en plenitud por Juntos por el Perú”

Debate presidencial de equipos técnicos: los divertidos memes que dejó el encuentro entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular

ENTRETENIMIENTO

Nadeska Widausky es captura en operativo de Interpol por presunto proxenetismo y tráfico de drogas

Nadeska Widausky es captura en operativo de Interpol por presunto proxenetismo y tráfico de drogas

Ricky Martin regresa a Lima: Fecha, lugar y preventa de entradas para su concierto

Así fue la entrevista de Suheyn Cipriani en el MGI All Stars: habló de sus hijos, sus retos y por qué quiere ganar

Christian Domínguez a Melanie Martínez por criticar su boda con Karla Tarazona: “Les damos migajas para que tengan qué decir”

Laura Spoya y Sebastián Gálvez oficializan su relación y comparten detalles de su vínculo: “Me ha demostrado que está siempre”

DEPORTES

Presidente de Géminis reveló que Ysabella Sánchez volverá al club: “Me dijo que es la última vez que firma por Alianza Lima”

Presidente de Géminis reveló que Ysabella Sánchez volverá al club: “Me dijo que es la última vez que firma por Alianza Lima”

“Sekou Gassama está por encima de José Rivera para Héctor Cúper”, la delicada situación del ‘Tunche’ en Universitario

Resultados de la fecha 6 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Partidos de hoy, martes 26 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Deportivo Géminis confirmó 2 refuerzos para la próxima Liga Peruana de Vóley: “Seleccionada que está en el extranjero”