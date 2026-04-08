¿Dónde votar en las Elecciones 2026? Link de la ONPE para conocer tu local, mesa y como llegar el domingo 12 de abril

Miembros de mesa reciben a votantes en un local electoral con urna de la ONPE y bandera peruana al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Elecciones del domingo 12 de abril de 2026 serán una de las jornadas más importantes para el país, pues más de 27 millones de peruanos están llamados a elegir a sus próximas autoridades nacionales: presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino. Para asegurar una participación informada y ordenada, la ONPE ha desplegado una serie de plataformas y recomendaciones para que cada ciudadano sepa exactamente dónde votar, su número de mesa, aula asignada y qué debe considerar respecto a su DNI.

Paso a paso para consultar tu local de votación

1. Ingresa a la plataforma oficial de consulta ONPE Visita https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ desde tu computadora, tablet o celular.

2. Digita tu número de DNI El sistema te pedirá ingresar tu número de DNI. Haz clic en “Consultar”.

3. Visualiza tu información electoral La plataforma mostrará tus nombres y apellidos, el distrito de residencia asociado a tu DNI y, debajo, el detalle de tu local de votación:

Nombre del local (colegio, instituto, universidad, etc.)

Dirección exacta y referencia geográfica

Número de mesa de sufragio

Número de orden en la lista de electores

Pabellón, piso y aula asignada (si corresponde)

Indicación de si fuiste designado miembro de mesa (titular o suplente)

Opciones para ver el mapa del local y descargar el croquis

Ciudadanos peruanos revisan las listas de votación con su DNI para ubicar su mesa de sufragio en el exterior de un local electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Descarga o imprime tus datos Guarda una captura de pantalla, descarga el croquis o imprime la información. Esto te facilitará el ingreso y ubicación el día de la elección, especialmente si la señal de internet falla en la puerta del local.

¿Qué debes considerar sobre tu DNI para votar?

Para votar es indispensable portar tu DNI, aunque esté vencido. Si cumples 18 años hasta el 12 de abril o eres mayor de edad pero aún tienes DNI amarillo (de menor), podrás sufragar sin problemas, siempre que tu nombre figure en el padrón electoral. El RENIEC ha ratificado que mayores de edad con foto de menor en su DNI pueden votar, pero no los menores de edad.

La multa que se pagará por no votar aumento por el incremento de la UIT este 2026. - Crédito Difusión

¿Qué información te da la ONPE al consultar tu local de votación?

Tus nombres y apellidos completos

Distrito y región de residencia

Local de votación asignado, dirección y referencia

Número de mesa y orden

Pabellón, piso y aula

Indicación de si eres miembro de mesa

Mapa y croquis descargable

Recordatorio de capacitación si te corresponde

Votantes peruanos consultan listados con su DNI para ubicar sus mesas de sufragio en un centro educativo durante una jornada electoral en Perú, con personal de la ONPE orientando a los ciudadanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hago si cambió mi local de votación?

Debido a que algunas instituciones educativas desistieron en las últimas semanas de prestar sus locales, la ONPE reasignó nuevos recintos a 33,000 electores. Si proporcionaste tus datos de contacto al usar el aplicativo “Elige tu local de votación”, la ONPE te notificará cualquier cambio por SMS o correo. La mayoría de modificaciones se dieron en Lima Metropolitana, Arequipa y La Libertad.

Recomendación: Verifica tu local de votación el mismo día de la elección antes de salir de casa, especialmente si resides en alguna de las regiones con mayor número de cambios.

¿Cómo es la cédula de sufragio este 12 de abril?

La ONPE ha publicado los diseños definitivos de las cédulas de sufragio. La boleta tiene cinco columnas: presidente y vicepresidentes, senadores nacionales y regionales, diputados y Parlamento Andino. Incluye nombre, símbolo y foto de los candidatos. El tamaño mínimo es de 42x21 cm, pero puede ser mayor según la cantidad de partidos. En el reverso están los espacios para las firmas de los miembros de mesa y personeros.

¿Tienes dudas sobre cómo votar? Un experto de la ONPE te enseña de forma clara y sencilla las únicas formas de marcar la papeleta para que tu elección cuente. Un tutorial indispensable para todo ciudadano antes de acudir a las urnas.

Horario de votación y autoridades que se eligen

Las mesas de sufragio para las Elecciones 2026 estarán abiertas de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. El horario aplica también para peruanos en el extranjero (según hora local).

Se eligen:

Presidente y 2 vicepresidentes de la República

Diputados nacionales y del extranjero

Senadores nacionales y del extranjero

5 representantes titulares y 10 suplentes para el Parlamento Andino

Multas y consecuencias de no votar

Si no acudes a votar, ONPE y JNE aplicarán multas según tu distrito:

Zona de pobreza extrema: S/ 27.50

Zona pobre: S/ 55

Zona no pobre: S/ 110

No pagar la multa te impedirá realizar trámites judiciales, notariales, obtener licencia de conducir, salir del país, casarte, inscribirte en programas sociales, o ser nombrado funcionario público.

Consulta si tienes multas pendientes aquí: Página JNE Multas.

Si eres miembro de mesa

Debes presentarte desde las 6:00 a. m. para la instalación y tienes derecho a una compensación económica (S/ 165). Regístrate en https://compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe/ y elige modalidad de pago (cuenta bancaria, Banco de la Nación, billetera digital).

Si deseas excusarte, puedes hacerlo si tienes más de 65 años, eres gestante o lactante, tienes impedimentos físicos o mentales, eres pariente de otro miembro de la mesa, miembro de las FF.AA. o PNP en funciones, o trabajas en organismos electorales. Presenta tu excusa con el formulario oficial y adjunta documentos sustentatorios. Si no justificas tu inasistencia, la multa es de S/ 275.

Capacitación de miembros de mesa avanza lento: solo 6% está preparado, según ONPE. (Foto: Agencia Andina)

Voto en el extranjero

Los peruanos en el extranjero también deben consultar su local y mesa con el DNI. Los consulados y la ONPE asignan recintos por jurisdicción. El horario de votación es de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. hora local.

Un récord en la logística electoral permite el acceso al voto de peruanos fuera del país

Consejos prácticos para votar

Revisa tus datos, local y mesa un día antes.

Lleva tu DNI (aunque esté vencido o con foto de menor si eres mayor de edad).

Llega temprano, especialmente si eres miembro de mesa.

Infórmate sobre cómo marcar la cédula correctamente.

Planifica tu ruta y tiempo de traslado.

Guarda tu croquis, mapa o datos impresos.

ONPE en TikTok: información oficial para combatir la desinformación

Una de las novedades de estas elecciones es la alianza entre la ONPE y TikTok para lanzar una guía electoral especialmente diseñada para los jóvenes y usuarios digitales.

Esta guía, disponible en la plataforma TikTok, contiene videos educativos, consejos prácticos y enlaces oficiales sobre todo el proceso electoral: fechas, horarios, quiénes pueden votar, cómo encontrar tu local y mesa, y cómo ejercer el voto correctamente.

¿Cómo acceder? Solo debes buscar términos como “elecciones”, “elecciones 2026”, “dónde votar” o “cómo votar” en el buscador de TikTok. Automáticamente, la guía se despliega con información objetiva y oficial directamente de la ONPE. Incluye también videos de seguridad para identificar noticias falsas y evitar la desinformación, así como tutoriales para jóvenes votantes primerizos.

Elecciones 2026: paso a paso para emitir un voto válido en Perú| ONPE

¿Qué contenidos incluye?

Fechas y horarios de votación en Perú y el extranjero.

Consulta de local y mesa de votación usando tu DNI.

Derechos y deberes del elector, y cómo marcar la cédula correctamente.

Información sobre los cargos a elegir.

Consejos para votar seguro, respeto a protocolos y recomendaciones para personas vulnerables.

Videos producidos por TikTok y la ONPE con expertos en educación electoral.

¿Por qué es importante? La alianza busca amplificar el alcance de la información oficial, combatir la desinformación y promover la participación informada, especialmente entre jóvenes y usuarios digitales. La ONPE y TikTok aseguran que este canal es seguro, actualizado y confiable, y recomiendan su uso para resolver cualquier duda sobre el proceso electoral.