Carlos Espá: Perfil, trayectoria y patrimonio del candidato presidencial de SíCreo en las Elecciones 2026

Con una trayectoria desarrollada al margen de la política tradicional, Carlos Espá deja abierta la pregunta: ¿puede un perfil distinto ofrecerle una nueva mirada al país?

Carlos Espá es uno de los aspirantes a la presidencia de la República del Perú en las Elecciones Generales 2026, proceso en el que representa al Partido SíCreo. Su candidatura ha sido formalizada a través de la Declaración Jurada de Hoja de Vida, documento presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, que recopila su información personal, académica, profesional, partidaria y patrimonial. La postulación de Espá por esta agrupación política marca su primera incursión en la contienda presidencial, respaldada por una trayectoria profesional vinculada a la comunicación y la gestión cultural.

La hoja de vida del candidato ofrece una visión detallada sobre su perfil y antecedentes, permitiendo conocer su formación, experiencia y situación patrimonial. Espá cuenta con estudios universitarios y de posgrado, experiencia laboral en instituciones internacionales y participación activa en la vida partidaria desde el año 2023.

Además, el documento consigna datos sobre sus ingresos, bienes muebles e inmuebles, participación en acciones, así como la ausencia de antecedentes judiciales. Este conjunto de información proporciona un panorama integral de las credenciales y cuán transparente es el postulante de cara a las Elecciones Perú 2026.

Carlos Espá, candidato presidencial por el partido SíCreo, registra una trayectoria vinculada a la gestión y la comunicación. Foto: Composición Infobae Perú

A través de los datos consignados en su declaración y de la revisión de su trayectoria, es posible identificar los principales hitos de la vida personal, académica, profesional y política de Carlos Espá, así como su vínculo con el Partido SíCreo y los aspectos más relevantes de su patrimonio. La información permite contextualizar su postulación y evaluar los elementos que sustentan su candidatura presidencial.

¿Quién es Carlos Espá?

El nombre completo del candidato es Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear. Nació el 1 de septiembre de 1960 en la ciudad de Lima, Perú, y actualmente reside en el distrito de San Isidro, perteneciente a la provincia y departamento de Lima. Su postulación a la presidencia de la República abarca una circunscripción nacional, lo que implica que su candidatura tiene alcance en todo el territorio peruano.

Partido al que pertenece Carlos Espá

Espá presenta su candidatura por el Partido SíCreo, agrupación a la que se encuentra afiliado desde 2023. Esta organización política lo respalda en su primer intento por alcanzar la jefatura del Estado.

El logo de SíCreo está conformado por una vela de color rojo con una llama negra ubicada en la parte superior. Debajo del ícono aparece el nombre del partido: la palabra “Sí” en rojo y “Creo” en negro, elementos que identifican visualmente a la agrupación en el proceso electoral.

Carlos Espá es uno de los candidatos a la Presidencia en las Elecciones 2026 y postula por el partido político SíCreo. Foto: Diario Correo

Formación académica de Carlos Espá

En el campo académico, Espá cursó estudios universitarios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo el grado de bachiller en Derecho y el título profesional de abogado en 1987. Posteriormente, realizó estudios de posgrado en The American University, institución en la que alcanzó el grado de máster en Ciencia Política en 1990. Esta formación le ha permitido desarrollar una carrera vinculada a la gestión de comunicaciones y al análisis político.

Carlos Espá, candidato presidencial por el partido SíCreo, presenta una trayectoria desarrollada fuera de la política electoral tradicional. Foto: Agencia Andina

Experiencia profesional de Carlos Espá

La experiencia laboral del candidato se centra en el ámbito de las comunicaciones y la diplomacia cultural. Luego de hacerse conocido en televisión como conductor de espacios periodísticos, entre 2008 y 2023, Espá se desempeñó como director de comunicaciones en el área de prensa y cultura de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, con sede en el distrito de Santiago de Surco, en Lima. Desde ese cargo, gestionó actividades de difusión y cooperación cultural, consolidando una trayectoria de quince años en el sector.

Rol de Carlos Espá en el Partido SíCreo

El vínculo de Espá con el Partido SíCreo se formalizó en 2023, año desde el cual figura como afiliado y miembro activo de la organización. Según su hoja de vida, ocupa los cargos de fundador y apoderado del partido desde la fecha de su afiliación hasta la actualidad. No registra antecedentes como titular de cargos de elección popular previos a su postulación presidencial.

Bienes, ingresos y situación patrimonial

En el rubro patrimonial, la Declaración Jurada correspondiente al año fiscal 2024 señala que Carlos Espá percibió ingresos anuales por S/ 105.103 bajo el concepto de otros ingresos. Declara la propiedad de cinco bienes inmuebles ubicados en el distrito de Miraflores: un departamento, tres estacionamientos y un depósito, cuyo valor conjunto informado supera los S/ 639.000.

Carlos Espá, aspirante a la Presidencia de la República, registra una carrera vinculada a la gestión y a la comunicación, según su hoja de vida ante el JNE. Foto: El Comercio

Además, reporta la titularidad de dos camionetas, valorizadas en S/ 45.000 en total, y acciones o participaciones en fondos de inversión y empresas tanto nacionales como extranjeras, conforme al detalle presentado en su hoja de vida.

Antecedentes judiciales de Carlos Espá

En los apartados dedicados a sentencias condenatorias y demandas familiares, contractuales, laborales o por violencia familiar, la declaración de Espá no registra antecedentes. Este dato, consignado oficialmente, refuerza el perfil de transparencia presentado en su postulación.

Carlos Espá asegura que no propone cerrar ministerios. Foto: Canal N / Sícreo

El perfil de Carlos Espá, respaldado por su formación académica, experiencia profesional, trayectoria partidaria y situación patrimonial declarada, constituye la base de su candidatura presidencial en las elecciones peruanas de 2026. La información consignada en su hoja de vida permite conocer en profundidad los elementos que sustentan su postulación y facilita el escrutinio público sobre su idoneidad para el cargo. La transparencia en la presentación de antecedentes personales, académicos, laborales y patrimoniales se perfila como un aspecto central en el proceso electoral.