Rafael Belaúnde apuesta por consensos en el Congreso y propone aplicar la ‘muerte cruzada’: “Uno va construyendo una mayoría de gobierno”

A un mes de las Elecciones Generales de 2026, el candidato presidencial de Libertad Popular se pronunció sobre la constante inestabilidad política que ha atravesado el país durante la última década y expresó su expectativa de que este proceso electoral permita encaminar una etapa de mayor estabilidad

Falta menos de un mes para que se celebren las Elecciones Generales 2026 y el escenario político está marcado por la fragmentación partidaria. Las tensiones típicas de la campaña ya comenzaron a aumentar. En ese contexto, Infobae Perú conversó con el candidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, quien reflexionó sobre su experiencia en la campaña y sobre cómo, en caso de llegar al gobierno, trabajaría para evitar que el Perú atraviese una inestabilidad como la de los últimos 10 años.

Para Belaúnde Llosa, la gobernabilidad del próximo periodo presidencial dependerá de dos factores clave: la capacidad de construir consensos en el Congreso y la implementación de reformas políticas que permitan resolver las crisis institucionales.

Los 38 partidos que se encuentran en contienda anticipan que el próximo Parlamento estará altamente fragmentado. Sin embargo, el candidato considera que sí es posible construir consensos, pues, a diferencia de otros procesos electorales, la ciudadanía quiere soluciones urgentes y ya no se deja llevar por los extremos ideológicos.

Rafael Belaúnde se sienta en su despacho, mirando fijamente a la cámara con las manos entrelazadas sobre el escritorio, y un retrato enmarcado al fondo. (Paula Elizalde)

De todas maneras, alertó que la principal tarea al momento de votar es impedir que esos “extremos” lleguen a segunda vuelta. Hizo referencia, en el caso de la derecha, a Renovación Popular —al que calificó como “Renovación Medieval”—. En el caso de la izquierda, mencionó a Roberto Sánchez y a su partido, Juntos por el Perú.

Gobernar con un Congreso fragmentado

Para Belaúnde, uno de los principales retos del próximo gobierno será la convivencia con un Parlamento dividido en numerosas bancadas. El candidato considera que esa fragmentación obligará a abandonar la lógica de confrontación política y apostar por el diálogo.

Según explicó, muchos parlamentarios llegan al Legislativo con demandas concretas de sus regiones, lo que abre la posibilidad de establecer agendas de trabajo compartidas.

Rafael Belaúnde, vestido con camisa azul y jeans, se sienta en un sofá gris con las manos entrelazadas, mirando a la cámara con una expresión seria. (Paula Elizalde)

“Uno se junta con los representantes del Cusco y establece una agenda de trabajo; con los de Puno, otra; con los de Lambayeque, otra”, explicó.

A partir de esas coincidencias, añadió, es posible construir una base de apoyo político que permita impulsar reformas y proyectos de desarrollo.

“Así se va construyendo una mayoría de gobierno”, remarcó.

Para el candidato, esa estrategia resulta más efectiva que apostar por una confrontación permanente con el Congreso.

Una agenda de consensos para impulsar reformas

Belaúnde sostiene que el país necesita una agenda mínima de consensos políticos que permita avanzar en temas clave para el desarrollo.

Entre esos puntos menciona la promoción de la inversión privada, la reducción de las brechas regionales y el fortalecimiento de servicios públicos como la salud.

“Hay que tener la voluntad de tender puentes, de consensuar agendas”, señaló.

Congreso de la República del Perú inicia proceso formal para elegir al nuevo presidente tras censura. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

A su juicio, la experiencia reciente demuestra que el enfrentamiento constante entre poderes del Estado termina paralizando la gestión pública.

“Lo que creo que sería un error es que, porque el pueblo no te da mayoría en el Congreso, uno se dedique a pechar y a pelearse con el Congreso”, afirmó.

Por el contrario, considera que la gobernabilidad se construye a partir de acuerdos programáticos y objetivos compartidos entre distintas fuerzas políticas.

La propuesta de la “muerte cruzada”

Además de apostar por el diálogo político, Belaúnde plantea introducir reformas institucionales que permitan resolver los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo sin prolongar las crisis.

Entre sus propuestas figura la incorporación de la figura de la “muerte cruzada”.

Según explicó, este mecanismo permitiría convocar a elecciones generales anticipadas si se produce una confrontación extrema entre ambos poderes del Estado.

Rafael Belaúnde sonríe a la cámara mientras levanta su pulgar en señal de aprobación, con un fondo azul claro y estructuras blancas. (Paula Elizalde)

“Si el Congreso quiere botar al presidente, el presidente puede activar un mecanismo en virtud del cual se van todos”, explicó.

Esto implicaría que tanto el mandatario como los parlamentarios dejen sus cargos y se convoque a nuevos comicios.

“Se va el presidente y se van todos los parlamentarios y el pueblo vuelve a elegir”, precisó.

Su partido y los candidatos que integran su plancha

El candidato también destacó el perfil de los integrantes de su partido y de quienes lo acompañan en su proyecto político.

Según explicó, Libertad Popular ha buscado reunir a profesionales con trayectoria y experiencia en distintos ámbitos.

“Es gente que tiene ya una trayectoria profesional consolidada o que tiene unas hojas de servicio impecables”, afirmó.

¿Qué es lo más importante en un partido político? Rafael Belaúnde, de Libertad Popular, argumenta que la cohesión ideológica es clave para no repetir casos como el de Perú Libre. Descubre su postura sobre el rol del Estado, la economía y hasta dónde debe llegar la línea del partido en temas valóricos.

Belaúnde sostuvo que la conformación de sus listas responde a una afinidad ideológica y programática, más allá de la presencia de figuras independientes. Por ello, aseguró que su bancada, en caso obtenga el respaldo de los votantes, no enfrentará una situación similar a la que vivió Perú Libre.

“No es un club de independientes, sino un partido que tiene una identidad ideológica”, señaló.

Al mismo tiempo, explicó que dentro del partido existe apertura para que los candidatos tengan posiciones propias en determinados temas.

El empresario Rafael Belaúnde (c), candidato presidencial por el partido de centroderecha Libertad Popular, participa en una rueda de prensa este jueves, en Lima (Perú). Belaúnde presenta las conclusiones de los informes policiales que investigaron el atentado que sufrió en noviembre pasado. EFE/ Paolo Aguilar

“Hay temas de conciencia, como la pena de muerte, el aborto o el matrimonio igualitario, donde cada persona puede tener su propia postura”, indicó.

Críticas al Congreso y al lobby político

Durante la entrevista, Belaúnde también expresó cuestionamientos al funcionamiento del Parlamento actual y advirtió sobre la influencia de intereses particulares en la agenda legislativa.

“Este Congreso ha demostrado ser muy permeable al lobby y al tráfico de intereses”, sostuvo.

Según explicó, algunos sectores económicos han presionado al Legislativo para obtener beneficios o evitar regulaciones que afecten sus actividades.

La razón del cambio de perspectiva del Perú "al alza" de Moody's tiene que ver con el Congreso de la República. - Crédito Congreso

Entre los grupos que mencionó figuran actores vinculados a la minería ilegal y algunas universidades que se opusieron a procesos de acreditación.

El candidato confía en que el electorado evalúe el desempeño de los actuales parlamentarios en los próximos comicios.

“La política no puede ser el refugio para sinvergüenzas o para delincuentes rehabilitados”, afirmó.

Brechas regionales, salud e inversión privada

Rafael Belaúnde, aspirante a la presidencia, critica la deficiente gestión de los recursos públicos en el país. Menciona obras de hospitales paralizadas por la corrupción y la falta de capacidades técnicas en los gobiernos regionales para administrar el dinero, como el proveniente del canon minero.

Más allá de las reformas políticas, Belaúnde considera que el país enfrenta problemas estructurales que requieren atención urgente.

Uno de ellos es la desigualdad entre regiones. Según dijo, mientras algunas zonas del país han logrado avanzar en términos de desarrollo económico, otras continúan enfrentando graves carencias.

“Uno va al sur andino y el abandono del Estado es absoluto”, afirmó.

Esta realidad se vio reflejada en la última semana tras la crisis energética originada por la deflagración en Megantoni, Cusco, donde la atención a los ciudadanos afectados demoró en llegar. Sobre esta problemática, Belaúnde Llosa indicó que muchas de estas regiones, pese a generar importantes recursos para el país, no reciben suficiente atención estatal.

“Es de donde salen los minerales que financian al Estado peruano”, recordó.

En el ámbito de la salud, Belaúnde también criticó la situación del sistema sanitario y la paralización de proyectos hospitalarios.

“La salud no puede estar así. Un país que en los últimos treinta años ha recibido tanto dinero no puede tener un sistema de salud tan precario. (...) Tenemos más de cinco mil millones de soles en obras de hospitales que están paralizados por culpa de la corrupción”, afirmó.

Finalmente, defendió el papel de la inversión privada como motor del desarrollo económico.

Mineros informales mantienen bloqueada la Panamericana Sur en Ocoña, Arequipa. Foto: Noticias Arequipa

“Sin inversión privada no hay desarrollo”, sostuvo.

En paralelo, fue enfático al rechazar la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera, al considerar que ha permitido prolongar la informalidad en el sector minero.

“No se puede ampliar un día más el REINFO”, afirmó.

Para Belaúnde, enfrentar estos problemas requerirá decisiones políticas firmes, pero también la capacidad de construir acuerdos que permitan al país avanzar sin repetir las crisis institucionales de los últimos años.