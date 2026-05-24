Perú

Debate presidencial de equipos técnicos EN VIVO: Minuto a minuto de la exposición de Juntos por el Perú y Fuerza Popular hoy domingo 24 de mayo

Sigue aquí las incidencias del debate técnico de la segunda vuelta: hoy, domingo 24 de mayo, los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú expondrán sus propuestas por bloques temáticos

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Escenario de debate político con una gran pantalla que muestra el logo del JNE y "Debate Presidencial Perú 2026", flanqueado por logos de partidos y podios.
El estrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el "Debate Presidencial de Equipos Técnicos - Perú 2026" muestra los logos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú en un evento con público y cámaras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy, domingo 24 de mayo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará el debate técnico de la segunda vuelta entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú, una exposición por bloques sectoriales que pone a prueba la solidez de los equipos que sustentan las propuestas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

El encuentro durará aproximadamente 1 hora y 40 minutos y se transmitirá por los canales oficiales del JNE y por señal abierta. El formato establece un especialista por eje temático, con la posibilidad de sumar asesores, y un orden de intervenciones definido por sorteo, en un intento por asegurar igualdad de condiciones y reglas claras.

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Orden y turnos de las exposiciones

  • Reforma del Estado: Juntos por el Perú – Fuerza Popular
  • Juventud y deporte: Fuerza Popular – Juntos por el Perú
  • Agricultura y medio ambiente: Juntos por el Perú – Fuerza Popular
  • Infraestructura: Fuerza Popular – Juntos por el Perú
  • Economía y generación del empleo: Juntos por el Perú – Fuerza Popular
  • Salud: Fuerza Popular – Juntos por el Perú
Escenario de debate presidencial vacío con dos podios, banderas de Perú a los lados y el logo grande del JNE en la pared blanca del fondo.
El escenario de un debate presidencial, con dos podios, banderas de Perú y el logo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al fondo, espera a los participantes en un auditorio moderno y sobrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas que se tocarán en el debate

El formato busca contrastar diagnósticos y propuestas por sector, con medidas y metas concretas expuestas por los equipos de cada partido:

  • Infraestructura
  • Reforma del Estado
  • Agricultura y medio ambiente
  • Economía y generación del empleo
  • Salud
  • Juventud y deportes
Escenario de debate con dos podios de acrílico y pantallas LED mostrando los logos del JNE, Juntos Por el Perú y Fuerza Popular, e iluminación de estudio.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha dispuesto un moderno escenario para el debate presidencial de Perú 2026, destacando los logotipos de Juntos Por el Perú y Fuerza Popular tras los podios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horario, duración y dónde ver el debate

  • Fecha: hoy, domingo 24 de mayo de 2026
  • Hora de inicio: 20:00 (hora local)
  • Duración estimada: 1 hora y 40 minutos
  • Lugar: sede del JNE, jirón Nazca 598, Jesús María
  • Transmisión:
    • Canales oficiales del JNE (JNE Media en redes sociales)
    • Señal abierta de TV Perú
Mano sacando una bolilla blanca de un ánfora transparente llena de bolillas. Al fondo, banderas de Perú y el logo desenfocado del JNE en una mesa de madera.
Una mano saca una bolilla de un ánfora transparente durante el sorteo oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un proceso clave para la transparencia electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posible equipo de Juntos por el Perú

En el entorno de Juntos por el Perú se mencionan perfiles que podrían asumir la exposición técnica por bloques:

  • Pedro Francke: economista y exministro de Economía y Finanzas.
  • Sinesio López: sociólogo y analista político.
  • Rosendo Serna: exministro de Educación.
  • Hernando Cevallos: médico y exministro de Salud.
  • Manuel Rodríguez Cuadros: diplomático y excanciller.
El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, celebra un mitin de campaña después de que el Jurado Nacional de Elecciones anunciara que pasará a una segunda vuelta electoral el 7 de junio, en la que competirá por la presidencia de Perú contra la candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, en un barrio de Lima, Perú, 17 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, celebra un mitin de campaña después de que el Jurado Nacional de Elecciones anunciara que pasará a una segunda vuelta electoral el 7 de junio, en la que competirá por la presidencia de Perú contra la candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, en un barrio de Lima, Perú, 17 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Posible equipo de Fuerza Popular

Fuerza Popular mantiene en reserva la nómina final, pero en el entorno partidario trascendieron nombres que podrían integrar el equipo técnico:

  • Luis Carranza: economista y exministro de Economía y Finanzas.
  • Fernando Rospigliosi: presidente del Congreso.
Keiko Fujimori, vestida con camisa blanca, sonríe y extiende un brazo hacia una multitud de personas que la rodean, algunas sonrientes
Keiko Fujimori saluda sonriente a sus seguidores en un evento público, rodeada por una multitud que busca acercarse a ella.

Segunda vuelta

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori obtuvo 17,192% de los votos y Roberto Sánchez alcanzó 12,039% en las elecciones presidenciales del 12 de abril. Con esos resultados, el JNE proclamó los cómputos oficiales y confirmó que ambos pasarán a la segunda vuelta del 7 de junio.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentan en un ring de boxeo con guantes naranja y rojo, respectivamente, ante un público difuso y banderas peruanas.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos peruanos, se miran desafiantes en un ring de boxeo, simbolizando la intensa contienda electoral previa a la segunda vuelta con guantes naranja y rojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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