Debate presidencial de equipos técnicos EN VIVO: Minuto a minuto de la exposición de Juntos por el Perú y Fuerza Popular hoy domingo 24 de mayo

Hoy, domingo 24 de mayo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará el debate técnico de la segunda vuelta entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú, una exposición por bloques sectoriales que pone a prueba la solidez de los equipos que sustentan las propuestas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
El encuentro durará aproximadamente 1 hora y 40 minutos y se transmitirá por los canales oficiales del JNE y por señal abierta. El formato establece un especialista por eje temático, con la posibilidad de sumar asesores, y un orden de intervenciones definido por sorteo, en un intento por asegurar igualdad de condiciones y reglas claras.
PUBLICIDAD
Orden y turnos de las exposiciones
- Reforma del Estado: Juntos por el Perú – Fuerza Popular
- Juventud y deporte: Fuerza Popular – Juntos por el Perú
- Agricultura y medio ambiente: Juntos por el Perú – Fuerza Popular
- Infraestructura: Fuerza Popular – Juntos por el Perú
- Economía y generación del empleo: Juntos por el Perú – Fuerza Popular
- Salud: Fuerza Popular – Juntos por el Perú
Temas que se tocarán en el debate
El formato busca contrastar diagnósticos y propuestas por sector, con medidas y metas concretas expuestas por los equipos de cada partido:
- Infraestructura
- Reforma del Estado
- Agricultura y medio ambiente
- Economía y generación del empleo
- Salud
- Juventud y deportes
Horario, duración y dónde ver el debate
- Fecha: hoy, domingo 24 de mayo de 2026
- Hora de inicio: 20:00 (hora local)
- Duración estimada: 1 hora y 40 minutos
- Lugar: sede del JNE, jirón Nazca 598, Jesús María
- Transmisión:
- Canales oficiales del JNE (JNE Media en redes sociales)
- Señal abierta de TV Perú
Posible equipo de Juntos por el Perú
En el entorno de Juntos por el Perú se mencionan perfiles que podrían asumir la exposición técnica por bloques:
- Pedro Francke: economista y exministro de Economía y Finanzas.
- Sinesio López: sociólogo y analista político.
- Rosendo Serna: exministro de Educación.
- Hernando Cevallos: médico y exministro de Salud.
- Manuel Rodríguez Cuadros: diplomático y excanciller.
Posible equipo de Fuerza Popular
Fuerza Popular mantiene en reserva la nómina final, pero en el entorno partidario trascendieron nombres que podrían integrar el equipo técnico:
- Luis Carranza: economista y exministro de Economía y Finanzas.
- Fernando Rospigliosi: presidente del Congreso.
Segunda vuelta
Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori obtuvo 17,192% de los votos y Roberto Sánchez alcanzó 12,039% en las elecciones presidenciales del 12 de abril. Con esos resultados, el JNE proclamó los cómputos oficiales y confirmó que ambos pasarán a la segunda vuelta del 7 de junio.
PUBLICIDAD