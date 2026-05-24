Perú

Fuerza Aérea del Perú realizará vuelo humanitario para repatriar a 52 peruanos varados en Bolivia

La misión será ejecutada por la aeronave Hércules L-100-20 FAP 382 como parte de las acciones de asistencia y traslado internacional

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Personas caminan por la pista de un aeropuerto, descendiendo de un avión militar gris de la Fuerza Aérea del Perú con la bandera peruana en la cola.
Ciudadanos peruanos descienden de un avión de la Fuerza Aérea del Perú en una pista, tras un vuelo humanitario desde Bolivia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno autorizó la realización de un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para repatriar a 52 ciudadanos peruanos que se encuentran imposibilitados de retornar al país desde Bolivia. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial Nº 00610-2026-DE, publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La operación será ejecutada con la aeronave Hércules L-100-20 FAP 382, que también trasladará a 47 ciudadanos bolivianos de regreso a su territorio. Según la resolución, el vuelo humanitario partirá desde las ciudades de La Paz y Cochabamba, en la República Plurinacional de Bolivia.

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La norma autoriza el viaje al exterior, en comisión de servicio, de la tripulación principal y alterna encargada de realizar la misión aérea. Asimismo, establece que la participación de la tripulación alterna quedará condicionada a una eventual imposibilidad de intervención de la tripulación principal.

Vista lateral de un avión de transporte militar gris de la Fuerza Aérea del Perú en la pista, con una fila de personas abordándolo por una escalera en el fuselaje.
Ciudadanos peruanos abordan un avión de la Fuerza Aérea del Perú para ser repatriados en un vuelo humanitario desde Bolivia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vuelo está programado para el 24 de mayo

El Ministerio de Defensa precisó que la salida de la aeronave de la FAP fue autorizada para el domingo 24 de mayo y que el retorno al territorio nacional deberá realizarse el mismo día.

La resolución también faculta al comandante general de la Fuerza Aérea del Perú a modificar las fechas de inicio y término de la autorización del viaje, siempre que no se incremente el tiempo aprobado para la misión ni se alteren las actividades previstas o el personal autorizado.

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El documento oficial lleva la firma del ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, y forma parte de las acciones dispuestas por el Ejecutivo para atender situaciones de asistencia y traslado humanitario de ciudadanos peruanos en el extranjero.

Personas con equipaje y banderas peruanas caminan por una pista de aeropuerto al atardecer, con un avión militar gris grande de la Fuerza Aérea del Perú detrás y montañas.
Ciudadanos peruanos, repatriados de Bolivia por un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea del Perú, desembarcan de un avión en un aeropuerto al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Operación busca facilitar retorno de ciudadanos

La medida permitirá el retorno de los compatriotas que permanecían varados en Bolivia y que no podían regresar al Perú por diferentes dificultades logísticas y de desplazamiento.

Además del traslado de ciudadanos peruanos, la operación aérea contempla el retorno de ciudadanos bolivianos hacia su país como parte de una acción coordinada de asistencia humanitaria entre ambas naciones.

La Fuerza Aérea del Perú ha participado anteriormente en vuelos humanitarios destinados al traslado y evacuación de ciudadanos tanto en situaciones de emergencia como en operaciones especiales de apoyo internacional y asistencia consular.

Un avión de carga militar gris con bandera peruana y un cartel de "Vuelo Humanitario Bolivia - Perú" carga pasajeros al atardecer en una pista de aeropuerto.
La Fuerza Aérea del Perú lleva a cabo un vuelo humanitario para repatriar a 52 ciudadanos peruanos que se encontraban varados en Bolivia, facilitando su retorno a casa al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crisis en frontera Perú-Bolivia

Más de mil camiones permanecen detenidos en el paso fronterizo de Desaguadero debido a bloqueos de carreteras en territorio boliviano. La medida afecta tanto al transporte de mercancías como al flujo de personas entre ambos países. Transportistas peruanos y bolivianos llevan semanas a la espera de una solución, sin acceso a servicios básicos ni recursos suficientes, lo que ha generado una situación de precariedad en la zona.

La paralización en la frontera impacta directamente en el abastecimiento de productos en ambos lados. Ciudadanos bolivianos cruzan hacia Perú en busca de alimentos y artículos esenciales, mientras peruanos que residían temporalmente en Bolivia optan por regresar ante la escasez y las restricciones de movilidad. El comercio y la vida cotidiana de las comunidades fronterizas se ven afectados por la falta de insumos y la interrupción del tránsito.

Llevan semanas durmiendo en sus vehículos y cocinando a la intemperie, sin acceso a servicios y con los recursos agotándose mientras esperan una solución al conflicto boliviano. Buenos Días Perú

El transporte de carga pesada concentra el mayor perjuicio, con camiones que trasladaban combustible y otros productos detenidos tanto en Perú como en Bolivia. Los conductores permanecen dentro de sus vehículos durante semanas, enfrentando la escasez de alimentos y agua. Hasta ahora, las autoridades no han emitido cifras oficiales sobre la cantidad de personas afectadas, mientras el cierre de la carretera Puno-Desaguadero agrava la crisis comercial y social en la región.

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