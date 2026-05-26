Ricky Martin regresa a Lima: Fecha, lugar y preventa de entradas para su concierto

Ricky Martin regresa a Lima con show en Costa 21, miles de fans esperan una noche histórica

Ricky Martin, referente indiscutible del pop latino, confirmó su regreso a Perú con un concierto programado para el 10 de septiembre en Costa 21, Lima. La noticia fue oficializada a través de sus canales y de la productora encargada del evento, lo que generó una inmediata reacción entre miles de fanáticos.

Según la organización, Ricky Martin presentará un espectáculo que incluirá todos los éxitos que marcaron su carrera internacional, desde sus inicios hasta el presente. Temas como “Livin’ la Vida Loca”, “Vuelve”, “La Mordidita”, “Tal Vez” y “Tu Recuerdo” forman parte del repertorio confirmado para la cita en la capital peruana.

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¿Cuándo inicia la preventa de entradas?

La preventa oficial de entradas comenzará el 29 y 30 de mayo desde las 10:00 a.m. a través de Teleticket, ofreciendo un descuento de hasta 15% para compras realizadas con tarjetas Interbank.

Reconocido por su impacto en la música mundial, Ricky Martin ha consolidado una trayectoria que abarca más de tres décadas. El artista puertorriqueño suma múltiples premios internacionales, decenas de discos de platino y colaboraciones con figuras de primer nivel. Su presencia en Lima refuerza el vínculo con el público peruano, que históricamente ha mostrado un fuerte apoyo en cada una de sus visitas.

Ricky Martin anuncia concierto en Lima, preventa inicia el 29 de mayo por Teleticket

La producción prevista para el concierto en Costa 21 estará a la altura de los estándares internacionales que caracterizan los shows del cantante. Se anticipa una puesta en escena con efectos visuales de última generación, un equipo de bailarines y músicos en vivo, y una sonoridad adaptada para grandes recintos al aire libre. Según los organizadores, el objetivo es ofrecer una experiencia integral, tanto para los seguidores de larga data como para quienes descubrieron su música en los últimos años.

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Ricky Martin es considerado un pionero en la internacionalización del pop latino. Su nombre figura entre los artistas que han logrado mayor proyección fuera de sus fronteras, con presentaciones en los principales escenarios del mundo. La lista de reconocimientos incluye premios Grammy, Latin Grammy, Billboard y MTV, entre otros. Su influencia se extiende más allá de la música, abarcando iniciativas sociales y colaboraciones en causas humanitarias.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Hasta el momento no se confirma el precio de los boletos. Sin embargo, la venta anticipada de entradas ha generado alta expectativa. Desde que se confirmó la fecha, las redes sociales se inundaron de mensajes de entusiasmo por parte de los seguidores del artista.

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La presencia del cantante en Lima representa un hito para la agenda de conciertos internacionales en Perú. Costa 21, ubicado en la Costa Verde, será el escenario del evento, que ha sido catalogado como uno de los más esperados del año. El recinto ha albergado importantes espectáculos y se ha consolidado como uno de los puntos neurálgicos para la realización de shows de gran magnitud en la región.

La propuesta artística de Ricky Martin se caracteriza por la energía en el escenario, la conexión con el público y la diversidad en el repertorio. Cada concierto se convierte en un recorrido por los momentos más emblemáticos de su discografía, alternando baladas, ritmos latinos y éxitos internacionales. La gira 2024 refuerza su vigencia y el impacto de su música en distintas generaciones.

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El regreso del artista a Lima se produce en un contexto de reactivación para la industria del entretenimiento en la ciudad. Grandes producciones internacionales han elegido Perú para sus giras, y la presencia de Ricky Martin ratifica la importancia del mercado local. Los organizadores recomiendan adquirir las entradas con anticipación, ante la posibilidad de que se agoten durante la preventa.

Ricky Martin regresa a Perú para presentado esperado concierto.