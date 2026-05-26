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Laura Spoya y Sebastián Gálvez oficializan su relación y comparten detalles de su vínculo: “Me ha demostrado que está siempre”

La conductora y el empresario revelaron cómo viven su nueva relación, transmitieron mensajes de admiración y anticiparon que continuarán conociéndose mientras afrontan la atención mediática

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Laura Spoya y Sebastián Gálvez cnfirman salidas.
Laura Spoya y Sebastián Gálvez cnfirman salidas.

Laura Spoya y Sebastián Gálvez confirmaron que mantienen una relación, luego de haber sido captados juntos por primera vez por las cámaras de Amor y Fuego. La conductora de televisión y el joven decidieron responder a los rumores ante las cámaras, dejando en claro que están en una etapa de conocerse.

Laura Spoya, conocida por su trabajo como presentadora en “Al Sexto Día” y su carrera como modelo, fue vista en compañía de Sebastián Gálvez en un local de Lima. Ambos accedieron a brindar declaraciones luego de ser captados en una situación que evidencia su cercanía. Amor y Fuego detalló que la pareja se mostró abierta al diálogo y expuso el momento que atraviesan.

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Durante la entrevista, Spoya explicó que ambos han decidido explorar la relación sin establecer etiquetas inmediatas. “Le tengo mucho cariño y nos estamos conociendo a ver qué fluye. Cuando uno sale por primera vez con alguien, tienes que ver si va a fluir, si va a funcionar. Estamos viendo qué pasa”, expresó la conductora, evidenciando una postura honesta acerca de sus expectativas.

Gálvez, por su parte, se refirió a la personalidad de la presentadora y manifestó admiración por su carácter. “Es una mujer increíble, mira si yo te hablo ahorita de Laura, me vas a agarrar… [¿Te gusta Laura?] Sí, obviamente que sí”, manifestó notoriamente emocionado. “Es una mujer increíble, es fascinante. Cada día descubro algo nuevo de ella y eso es lo que me gusta de ella, pues ¿no?”, agregó el hijo del alcalde de Jesús María en declaraciones recogidas por el programa. Ambas figuras coincidieron en que se encuentran en una fase de descubrimiento, priorizando el conocimiento mutuo y la sinceridad.

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“Está tirando todo abajo”: Magaly Medina critica decisiones de Laura Spoya. Captura: Magaly TV La Firme.
Laura Spoya siempre negó su vínculo con Sebastián Gálvez. Captura: Magaly TV La Firme.

La aparición conjunta de Spoya y Gálvez generó revuelo mediático, especialmente por la diferencia de edad entre ambos. Durante el encuentro con la prensa, la modelo indicó que siente aprecio genuino por su pareja. “Yo tengo que decir, tantas palabras bonitas de ti. Nos estamos conociendo, le tengo mucho cariño, es un chico súper trabajador, alguien que me ha demostrado que está siempre, honestamente. Súper, para todo lo que han dicho, nada que ver. Resuelve, muy efectivo, muy emocional”, afirmó Spoya, resaltando aspectos que valora en su vínculo con Gálvez.

En el mismo espacio televisivo, Spoya fue consultada sobre su carácter y respondió con humor, aclarando que no se considera celosa, aunque bromeó sobre ser posesiva. Esta respuesta fue celebrada por su acompañante, quien se mostró presto a expresar sus sentimientos.

Laura Spoya y Sebastián Gálvez en un club nocturno con luces de neón púrpuras. Él, con gorra y camiseta blanca, se inclina hacia ella, que lleva el pelo recogido.
Laura Spoya y Sebastián Gálvez fueron vistos en una escena íntima en un club nocturno, lo que ha generado especulaciones sobre su relación, a pesar de que él la ha negado públicamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quieren que la relación funcione

Durante una entrevista con el programa Amor y FuegoLaura Spoya y Sebastián Gálvez expresaron su deseo de que la relación avance de manera positiva. Ambos manifestaron que mantienen expectativas de que el vínculo prospere y, en caso de que todo marche bien, planean oficializar la relación próximamente.

En sus declaraciones, la conductora y el empresario remarcaron el interés compartido por construir una historia juntos y enfrentar los desafíos propios de una relación pública. La pareja optó por no apresurarse, pero resaltó que existe una intención genuina de que el romance se consolide con el tiempo.

Como se sabe, en más de una oportunidad, Spoya había evitado hablar sobre Gálvez, a quien lo apodan ‘el colágeno’, rechazando algún vínculo sentimental con él pese a los rumores y algunos ampays emitidos por Magaly TV La Firme.

Sin embargo, tras ser captados juntos, Spoya y su acompañante aceptaron su vínculo publicamente. En el ámbito profesional, Laura Spoya sigue adelante con su programa ‘La Manada’, junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe’.

Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe son conductores de ‘La Manada’. YouTube.
Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe son conductores de ‘La Manada’. YouTube.

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