PNP: Unión Europea capacita a policías para mejorar resultados contra extorsión y secuestro

Agentes de la Policía Nacional del Perú detienen a miembros de la facción 'Los Mexicanos 3.0' de 'Los Lobos', implicados en extorsión y ataques al sector transporte en Lima. (Composición: Infobae Perú)

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y fiscales del Ministerio Público iniciaron una semana de capacitación intensiva sobre investigación de extorsiones y secuestros, en el marco de una cooperación técnica con la Unión Europea (UE).

El taller, organizado por el Ministerio del Interior (Mininter), reúne a personal especializado de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado (Fecor), con el objetivo de fortalecer capacidades frente a delitos complejos vinculados al crimen organizado.

De acuerdo con información del Mininter, la iniciativa forma parte de un convenio de financiamiento suscrito con la Unión Europea, que busca consolidar estrategias y recursos para enfrentar el accionar de redes delictivas en el territorio nacional.

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El taller cuenta con la participación de especialistas de la Guardia Civil de España, quienes abordan temáticas clave como los modos operativos de las organizaciones criminales, la evolución de los secuestros y el uso de la violencia en la comisión de estos delitos.

PNP recibe capacitación de la Unión Europea en investigación de extorsiones y secuestros.

Estrategias, análisis y nuevas herramientas para combatir el crimen organizado

Durante la capacitación, los instructores europeos exponen a los participantes sobre la estructura y el funcionamiento de las redes de crimen organizado, su dimensión transnacional y las técnicas más recientes de inteligencia criminal.

Entre los módulos programados se incluye el análisis financiero y patrimonial, herramienta fundamental para identificar y golpear las finanzas ilícitas que sustentan estas organizaciones.

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La instrucción se centra, además, en el uso de tecnología y en el análisis de casos reales para entender la evolución de los delitos de extorsión y secuestro en el contexto peruano. Los participantes adquieren conocimientos sobre tipologías criminales, patrones de comportamiento y métodos de intervención efectivos, que luego serán aplicados en investigaciones a nivel nacional.

El Proyecto de Apoyo de la Unión Europea en la lucha contra las drogas y el crimen organizado en el Perú, impulsor de esta capacitación, busca que las autoridades peruanas cuenten con herramientas actualizadas para responder ante un escenario delictivo cada vez más sofisticado.

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Otros esfuerzos

Este esfuerzo se suma a otras iniciativas, como la creación del Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos, que ya opera en la Dirección de Criminalística de la PNP para fortalecer la identificación de sospechosos y víctimas.

Este laboratorio incorpora dos equipos tecnológicos automatizados. En ese espacio se realiza la extracción del material genético y se pueden obtener hasta 13 muestras biológicas independientes de manera simultánea.

La capacitación recibida por los agentes de la PNP y los fiscales especializados permitirá optimizar las investigaciones y los operativos contra delitos que afectan a miles de ciudadanos en todo el país.

Según el Mininter, este tipo de alianzas internacionales representa una oportunidad para compartir experiencias y mejorar los protocolos de actuación en casos de alta complejidad.

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Al cierre de la jornada, tanto la PNP como el Ministerio Público destacaron la importancia de continuar trabajando junto a la Unión Europea para elevar el nivel técnico de las investigaciones y contribuir a la seguridad ciudadana.

Las autoridades peruanas prevén replicar la experiencia en otras regiones, con el propósito de enfrentar de manera más efectiva el fenómeno del crimen organizado que opera en diferentes puntos del país.