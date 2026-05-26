Resultados de la fecha 6 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Hoy, martes 26 de mayo, se jugará la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Universitario de Deportes se encuentra en una posición única: es el único representante nacional que depende exclusivamente de su propio resultado frente Deportes Tolima para avanzar a los octavos de final del torneo.
Por otro lado, Sporting Cristal enfrenta un desafío diferente ante Cerro Porteño. Al no contar con posibilidades matemáticas para clasificar a octavos de final, el club rimense centra ahora sus esfuerzos en alcanzar un lugar en la Copa Sudamericana. En contraste, Cusco FC ya no tiene opciones de seguir en torneos internacionales.
Resultados de la Fecha 6 de la Copa Libertadores 2026
Martes 26 de mayo
- LDU de Quito (ECU) vs Always Ready (BOL) (17:00 horas / Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito / Grupo G)
- Lanús (ARG) vs Mirassol (BRA) (17:00 horas / Estadio Ciudad de Lanús / Grupo G)
- Nacional (URU) vs Coquimbo Unido (CHI) (19:30 horas / Estadio Gran Parque Central, Montevideo / Grupo B)
- Flamengo (BRA) vs Cusco (PER) (19:30 horas / Estadio Maracanã, Río de Janeiro / Grupo A)
- Estudiantes de La Plata (ARG) vs Independiente Medellín (COL) (19:30 horas / Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, La Plata / Grupo A)
Miércoles 27 de mayo
- Independiente del Valle (ECU) vs Rosario Central (ARG) (17:00 horas / Estadio Banco Guayaquil, Quito / Grupo H)
- Libertad (PAR) vs U.C.V. FC (VEN) (17:00 horas / Estadio La Huerta, Asunción / Grupo H)
- Bolivar (BOL) vs Independiente Rivadavia (ARG) (19:30 horas / Estadio Hernando Siles, La Paz / Grupo C)
- Fluminense (BRA) vs Deportivo La Guaira (VEN) (19:30 horas / Estadio Maracanã, Río de Janeiro / Grupo C)
- Peñarol (URU) vs Santa Fe (COL) (19:30 horas / Estadio Campeón del Siglo, Montevideo / Grupo E)
- Corinthians (BRA) vs Platense (ARG) (19:30 horas / Estado Neo Química Arena, São Paulo / Grupo E)
Jueves 28 de mayo
- Palmeiras (BRA) vs Junior (COL) (17:00 horas / Estadio Allianz Parque, São Paulo / Grupo F)
- Cerro Porteño (PAR) vs Sporting Cristal (PER) (17:00 horas / Estadio La Nueva Olla, Asunción / Grupo F)
- Boca Juniors (ARG) vs Universidad Católica (CHI) (19:30 horas / Estadio ‘La Bombonera’, Buenos Aires / Grupo D)
- Cruzeiro (BRA) vs Barcelona (ECU) (19:30 horas / Estadio Mineirão, Belo Horizonte / Grupo D)
Lo que necesita Universitario y Sporting Cristal para meterse a octavos de final
Universitario de Deportes enfrenta un duelo crucial ante Deportes Tolima en el Estadio Monumental de Ate, con la clasificación a octavos de la Copa Libertadores 2026 en juego. Para avanzar sin depender de terceros, el equipo crema debe ganar su partido y así alcanzar el segundo puesto del Grupo B, superando a su rival directo.
En caso de empate, la ‘U’ se ubicaría en la tercera posición y quedaría fuera de la Libertadores. Solo podría conseguir un cupo a la Copa Sudamericana si Nacional de Uruguay no suma una victoria en su respectivo encuentro.
Si Universitario pierde, no solo quedará eliminado del torneo principal, sino que también podría caer al cuarto lugar en la tabla, dependiendo del resultado entre Nacional y Coquimbo Unido. Así, el partido ante Tolima representa el último tren para seguir en competencia internacional y definir el saldo de la campaña.
Por su lado, Sporting Cristal mantiene vivas sus esperanzas de avanzar a octavos de final en la Copa Libertadores 2026, aunque el panorama es complejo. Actualmente, el equipo ocupa el tercer puesto del Grupo F con seis puntos, por debajo de Cerro Porteño (10) y Palmeiras (8), y solo por encima del Junior de Barranquilla (4), tras una reciente derrota por 3-2 ante el conjunto colombiano en Cartagena.
Para lograr la clasificación a la siguiente fase, los rimenses deben imponerse ante Cerro Porteño en Asunción. Sin embargo, el destino de Cristal no depende solo de su propio resultado: necesita también que Junior derrote a Palmeiras en Brasil, una combinación difícil pero no descartada.
En resumen, los ‘cerveceros’ requieren un triunfo propio y que el otro encuentro del grupo le sea favorable para soñar con los octavos de final, en una definición donde cada resultado será determinante.