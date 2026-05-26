Perú Deportes

Resultados de la fecha 6 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Arranca la última jornada de la fase de grupos: Universitario recibe a Deportes Tolima en el Monumental, Sporting Cristal buscará la hazaña con Cerro Porteño, y Cusco FC se despide con Flamengo

Guardar
Google icon
Resultados de la fecha 6 de Copa Libertadores 2026
Resultados de la fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Hoy, martes 26 de mayo, se jugará la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Universitario de Deportes se encuentra en una posición única: es el único representante nacional que depende exclusivamente de su propio resultado frente Deportes Tolima para avanzar a los octavos de final del torneo.

Por otro lado, Sporting Cristal enfrenta un desafío diferente ante Cerro Porteño. Al no contar con posibilidades matemáticas para clasificar a octavos de final, el club rimense centra ahora sus esfuerzos en alcanzar un lugar en la Copa Sudamericana. En contraste, Cusco FC ya no tiene opciones de seguir en torneos internacionales.

PUBLICIDAD

Resultados de la Fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Martes 26 de mayo

- LDU de Quito (ECU) vs Always Ready (BOL) (17:00 horas / Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito / Grupo G)

- Lanús (ARG) vs Mirassol (BRA) (17:00 horas / Estadio Ciudad de Lanús / Grupo G)

- Universitario de Deportes (PER) vs Deportes Tolima (COL) (19:30 horas / Estadio Monumental / Grupo B)

- Nacional (URU) vs Coquimbo Unido (CHI) (19:30 horas / Estadio Gran Parque Central, Montevideo / Grupo B)

- Flamengo (BRA) vs Cusco (PER) (19:30 horas / Estadio Maracanã, Río de Janeiro / Grupo A)

- Estudiantes de La Plata (ARG) vs Independiente Medellín (COL) (19:30 horas / Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, La Plata / Grupo A)

PUBLICIDAD

Partidos de martes 26 de mayo por la Copa Libertadores 2026.
Partidos de martes 26 de mayo por la Copa Libertadores 2026.

Miércoles 27 de mayo

- Independiente del Valle (ECU) vs Rosario Central (ARG) (17:00 horas / Estadio Banco Guayaquil, Quito / Grupo H)

- Libertad (PAR) vs U.C.V. FC (VEN) (17:00 horas / Estadio La Huerta, Asunción / Grupo H)

- Bolivar (BOL) vs Independiente Rivadavia (ARG) (19:30 horas / Estadio Hernando Siles, La Paz / Grupo C)

- Fluminense (BRA) vs Deportivo La Guaira (VEN) (19:30 horas / Estadio Maracanã, Río de Janeiro / Grupo C)

- Peñarol (URU) vs Santa Fe (COL) (19:30 horas / Estadio Campeón del Siglo, Montevideo / Grupo E)

- Corinthians (BRA) vs Platense (ARG) (19:30 horas / Estado Neo Química Arena, São Paulo / Grupo E)

Jueves 28 de mayo

- Palmeiras (BRA) vs Junior (COL) (17:00 horas / Estadio Allianz Parque, São Paulo / Grupo F)

- Cerro Porteño (PAR) vs Sporting Cristal (PER) (17:00 horas / Estadio La Nueva Olla, Asunción / Grupo F)

- Boca Juniors (ARG) vs Universidad Católica (CHI) (19:30 horas / Estadio ‘La Bombonera’, Buenos Aires / Grupo D)

- Cruzeiro (BRA) vs Barcelona (ECU) (19:30 horas / Estadio Mineirão, Belo Horizonte / Grupo D)

Universitario se mide ante Deportes Tolima por sexta y última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Instagram Universitario.
Universitario se mide ante Deportes Tolima por sexta y última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Instagram Universitario.

Lo que necesita Universitario y Sporting Cristal para meterse a octavos de final

Universitario de Deportes enfrenta un duelo crucial ante Deportes Tolima en el Estadio Monumental de Ate, con la clasificación a octavos de la Copa Libertadores 2026 en juego. Para avanzar sin depender de terceros, el equipo crema debe ganar su partido y así alcanzar el segundo puesto del Grupo B, superando a su rival directo.

En caso de empate, la ‘U’ se ubicaría en la tercera posición y quedaría fuera de la Libertadores. Solo podría conseguir un cupo a la Copa Sudamericana si Nacional de Uruguay no suma una victoria en su respectivo encuentro.

Si Universitario pierde, no solo quedará eliminado del torneo principal, sino que también podría caer al cuarto lugar en la tabla, dependiendo del resultado entre Nacional y Coquimbo Unido. Así, el partido ante Tolima representa el último tren para seguir en competencia internacional y definir el saldo de la campaña.

Universitario de Deportes – Deportes Tolima – Copa Libertadores – Perú – deportes – 25 mayo
Universitario se jugará la vida copera en Ate con una alineación pensada para resistir la presión y golpear por las bandas, en una noche donde el Monumental promete rugir desde temprano. (Universitario de Deportes)

Por su lado, Sporting Cristal mantiene vivas sus esperanzas de avanzar a octavos de final en la Copa Libertadores 2026, aunque el panorama es complejo. Actualmente, el equipo ocupa el tercer puesto del Grupo F con seis puntos, por debajo de Cerro Porteño (10) y Palmeiras (8), y solo por encima del Junior de Barranquilla (4), tras una reciente derrota por 3-2 ante el conjunto colombiano en Cartagena.

Para lograr la clasificación a la siguiente fase, los rimenses deben imponerse ante Cerro Porteño en Asunción. Sin embargo, el destino de Cristal no depende solo de su propio resultado: necesita también que Junior derrote a Palmeiras en Brasil, una combinación difícil pero no descartada.

En resumen, los ‘cerveceros’ requieren un triunfo propio y que el otro encuentro del grupo le sea favorable para soñar con los octavos de final, en una definición donde cada resultado será determinante.

El once titular de Sporting Cristal que mandó el técnico Zé Ricardo al campo ante Junior en Barranquilla. - créditos: Sporting Cristal
El once titular de Sporting Cristal que mandó el técnico Zé Ricardo al campo ante Junior en Barranquilla. - créditos: Sporting Cristal

Temas Relacionados

Universitario de DeportesSporting CristalCusco FCCopa LibertadoresDeportes TolimaFlamengoCerro Porteñoperu-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, martes 26 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presentará la última fecha de los torneos internacionales y los clubes se jugarán su clasificación a los octavos de final: Universitario hará lo suyo con Deportes Tolima en Lima, Cusco FC visitará a Flamengo, Millonarios enfrentará a O’Higgins por la Sudamericana

Partidos de hoy, martes 26 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Deportivo Géminis confirmó 2 refuerzos para la próxima Liga Peruana de Vóley: “Seleccionada que está en el extranjero”

Luis Linares, presidente del club de Comas, dio detalles del nuevo plantel para la siguiente temporada. Reveló los fichajes que quiere Natalia Málaga

Deportivo Géminis confirmó 2 refuerzos para la próxima Liga Peruana de Vóley: “Seleccionada que está en el extranjero”

Presidente de Géminis reveló que Ysabella Sánchez volverá al club: “Me dijo que es la última vez que firma por Alianza Lima”

Luis Linares dio detalles de la conversación que sostuvo con la punta peruana hace poco. ‘Chabela’ es una atleta identificada con el equipo de Comas

Presidente de Géminis reveló que Ysabella Sánchez volverá al club: “Me dijo que es la última vez que firma por Alianza Lima”

Alan Diez señaló 4 fichajes para Sporting Cristal: “Tiene que ser protagonista en el Torneo Clausura, sino muere”

El periodista deportivo se refirió a las movidas que debería hacer la dirigencia del club ‘celeste’ para tentar el campeonato nacional y alejarse de la parte baja de la tabla de la Liga 1 2026

Alan Diez señaló 4 fichajes para Sporting Cristal: “Tiene que ser protagonista en el Torneo Clausura, sino muere”

Perú vs Canadá: día, hora y canal TV del debut de la ‘bicolor’ sub 17 en Copa Panamericana 2026

El equipo de Marcelo Bencardino buscará superar la ronda preliminar del certamen que se realizará en Honduras

Perú vs Canadá: día, hora y canal TV del debut de la ‘bicolor’ sub 17 en Copa Panamericana 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Guillermo Bermejo seguirá en prisión: PJ rechaza suspender su condena por afiliación terrorista

Guillermo Bermejo seguirá en prisión: PJ rechaza suspender su condena por afiliación terrorista

Antauro Humala reaparece y ratifica su apoyo a Roberto Sánchez: “Nacionalismo votará en plenitud por Juntos por el Perú”

Debate presidencial de equipos técnicos: los divertidos memes que dejó el encuentro entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular

Contraloría revela cómo falló la logística de la ONPE en la primera vuelta: equipos no retornaron a tiempo y se reprogramaron 43 rutas

Informe del MIMP desarma iniciativa de Milagros Jáuregui para eliminar el feminicidio y llamarlo ‘asesinato de pareja’: ¿qué argumenta?

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez a Melanie Martínez por criticar su boda con Karla Tarazona: “Les damos migajas para que tengan qué decir”

Christian Domínguez a Melanie Martínez por criticar su boda con Karla Tarazona: “Les damos migajas para que tengan qué decir”

Laura Spoya y Sebastián Gálvez oficializan su relación y comparten detalles de su vínculo: “Me ha demostrado que está siempre”

Magaly Medina critica el ‘colchón’ que le deja el programa de Mávila Huertas: “Acá migajeamos rating”

Suheyn Cipriani en la preliminar del MGI All Stars: fecha y hora del desfile de traje de baño, gala y sin maquillaje

Pedro Aquino es captado bailando con su esposa pese a que ella anunció separación tras ampay con la ‘Chocolatita’

DEPORTES

Partidos de hoy, martes 26 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, martes 26 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Deportivo Géminis confirmó 2 refuerzos para la próxima Liga Peruana de Vóley: “Seleccionada que está en el extranjero”

Presidente de Géminis reveló que Ysabella Sánchez volverá al club: “Me dijo que es la última vez que firma por Alianza Lima”

Alan Diez señaló 4 fichajes para Sporting Cristal: “Tiene que ser protagonista en el Torneo Clausura, sino muere”

Perú vs Canadá: día, hora y canal TV del debut de la ‘bicolor’ sub 17 en Copa Panamericana 2026