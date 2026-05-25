Perú

Debate presidencial de equipos técnicos: los divertidos memes que dejó el encuentro entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular

El debate técnico entre los equipos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez no solo dejó fuertes cruces políticos, sino también una ola de memes virales en las redes sociales

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Idas y venidas en torno a lo dicho por Pedro Francke que durante su gestión en el MEF se generaron 300 mil puestos de trabajo. JNE TV

El debate técnico entre los equipos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez no solo dejó fuertes enfrentamientos políticos, sino también una lluvia de memes que rápidamente invadieron las redes sociales.

A pocos días del esperado debate presidencial, representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú expusieron sus propuestas en un encuentro organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero varios momentos terminaron robándose la atención de los usuarios en internet.

Uno de los cruces más comentados ocurrió entre la congresista Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini, durante el bloque de Juventud y Deporte. Barbarán lanzó la frase “los jóvenes no quieren parecerse a Venezuela”, mientras que Zunini respondió acusando a Fuerza Popular de defender “leyes pro crimen”. El intercambio rápidamente se volvió viral y generó cientos de comentarios y bromas en redes sociales.

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Técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú dan sus propuestas en torno al avance de las líneas del Metro de Lima. JNE TV

Otro momento tenso se dio entre los economistas Luis Carranza y Pedro Francke. Carranza afirmó que el país “tomó una mala decisión al votar por Pedro Castillo” y cuestionó la posición de Juntos por el Perú sobre la inversión privada. Francke respondió señalando el incremento millonario del presupuesto del Congreso en los últimos años.

Mientras el debate avanzaba, en X, TikTok y Facebook comenzaron a circular memes sobre las discusiones, las expresiones de los participantes y los momentos más incómodos del encuentro técnico.

Muchos usuarios compararon el debate con un reality o una pelea familiar, mientras otros ironizaron sobre la tensión política previa a las elecciones.

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El debate técnico se realizó en la sede principal del JNE, en Jesús María, y contó con la moderación de los periodistas Ricardo Alva y Fátima Chávez. Este encuentro sirve como antesala al esperado debate presidencial del próximo 31 de mayo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Fotografía cedida este 24de mayo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú en la que aparecen (de i a d) Carlos Neuhaus, Luis Carranza, José Francisco Recoba, Vladimiro Huaroc, Rosángela Barbarán y Marco Antonio Vinelli, del partido Fuerza Popular; y Hernando Cevallos, Ernesto Zunini, Gustavo Guerra García, Pedro Franke, César Guarniz y Sinesio López, del partido Juntos por el Perú, durante el debate de equipos técnicos de las candidaturas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú. EFE/Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
Fotografía cedida este 24de mayo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú en la que aparecen (de i a d) Carlos Neuhaus, Luis Carranza, José Francisco Recoba, Vladimiro Huaroc, Rosángela Barbarán y Marco Antonio Vinelli, del partido Fuerza Popular; y Hernando Cevallos, Ernesto Zunini, Gustavo Guerra García, Pedro Franke, César Guarniz y Sinesio López, del partido Juntos por el Perú, durante el debate de equipos técnicos de las candidaturas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú. EFE/Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Usuarios estallan con memes tras debate técnico entre Keiko y Roberto Sánchez

Ahora sí, después de los tensos cruces políticos, llegó el momento que más esperan las redes sociales: mira aquí los memes más divertidos que dejó el debate y que ya son virales en Facebook, TikTok y X.

Memes invaden X tras enfrentamiento entre Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini. Captura: x.
Memes invaden X tras enfrentamiento entre Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini. Captura: x.
Memes invaden X tras enfrentamiento entre Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini. Captura: x.
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Memes invaden X tras enfrentamiento entre Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini. Captura: x.
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Memes invaden X tras enfrentamiento entre Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini. Captura: x.
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Memes invaden X tras enfrentamiento entre Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini. Captura: x.
Memes invaden X tras enfrentamiento entre Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini. Captura: x.
Memes invaden X tras enfrentamiento entre Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini. Captura: x.
Memes invaden X tras enfrentamiento entre Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini. Captura: x.
Memes invaden X tras enfrentamiento entre Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini. Captura: x.
Memes invaden X tras enfrentamiento entre Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini. Captura: x.
Memes invaden X tras enfrentamiento entre Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini. Captura: x.
Memes invaden X tras enfrentamiento entre Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini. Captura: x.
Memes invaden X tras enfrentamiento entre Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini. Captura: x.
Memes invaden X tras enfrentamiento entre Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini. Captura: x.
Memes invaden X tras enfrentamiento entre Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini. Captura: x.
Memes invaden X tras enfrentamiento entre Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini. Captura: x.
Memes invaden X tras enfrentamiento entre Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini. Captura: x.

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