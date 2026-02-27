José Williams Zapata: Perfil, patrimonio y trayectoria del candidato presidencial de Avanza País

Candidato presidencial por Avanza País brindó sus descargos al Jurado Electoral Especial. | Congreso

El calendario político peruano avanza hacia las elecciones generales de 2026, un proceso que se proyecta como uno de los más disputados en las últimas décadas. El país atraviesa una etapa marcada por la fragmentación partidaria, la demanda social de transparencia y la exigencia de renovación en los liderazgos. En este escenario, José Daniel Williams Zapata emerge como uno de los candidatos presidenciales, encabezando la fórmula de Avanza País.

La competencia electoral de 2026 se caracteriza por la presencia de figuras con trayectorias diversas, provenientes tanto de la política tradicional como de sectores técnicos y castrenses. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha intensificado los controles sobre la presentación de hojas de vida, declaraciones patrimoniales y antecedentes judiciales, en un esfuerzo por garantizar que los aspirantes cumplan los requisitos legales y éticos exigidos para ocupar el cargo más alto del país.

En este contexto, la postulación de Williams destaca por su perfil híbrido: combina la experiencia militar, la función pública y la exposición mediática que le otorgó su papel en la historia reciente del Perú.

Fernán Altuve, José Williams y Adriana Tudela. Foto: composición/Andina/Congreso

Williams representa a una opción de derecha que lleva en su fórmula a Fernán Altuve como primer vicepresidente y Adriana Tudela como segunda vicepresidenta. Recordemos que Williams fue lanzado como candidato a fines del año pasado, luego de que Phillip Butters declinara como precandidato del partido.

Biografía y nombre completo

José Daniel Williams Zapata nació el nueve de noviembre de 1951 en Lima. Inició su carrera en el ámbito militar y, posteriormente, extendió su actividad profesional a la función pública y la academia. El perfil institucional publicado por el Congreso de la República del Perú subraya su participación en momentos clave de la historia nacional, siendo el hecho más relevante su participación en el rescate de la embajada de Japón en 1997, como uno de los artífices de la operación militar Chavín de Huantar.

Actualmente, Williams es congresista de la República. Postuló con Avanza País y obtuvo 44.791 votos, siendo elegido como parlamentario para el periodo 2021-2026.

El 12 de septiembre de 2022, fue elegido como presidente del Parlamento, en reemplazo de Lady Camones. Cumplió con dicha función hasta el 26 de julio de 2023.

Partido político y símbolo

Williams es el candidato presidencial de Avanza País, partido identificado por la balanza como símbolo oficial. La agrupación se ha posicionado en la escena política como una fuerza de centro-derecha, orientada a la defensa de la institucionalidad democrática y la modernización del Estado. La fórmula presidencial la completan Fernán Altuve y Adriana Tudela, quienes aportan experiencia desde ámbitos jurídicos y legislativos.

Experiencia

La carrera de Williams es reconocida por su liderazgo en el sector castrense y su tránsito hacia la política. Fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú en 2006, donde adquirió notoriedad por su capacidad de gestión y toma de decisiones bajo presión. Entre 2021 y 2025 ejerció como congresista de la República por Avanza País, función en la que participó en debates clave sobre seguridad y defensa nacional.

En el ámbito académico y administrativo, fue director académico del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) entre 2009 y 2011 en el Ministerio de Defensa. Desde 2018 se desempeña como profesor externo en la Universidad San Ignacio de Loyola y, desde 2020, es conferencista en la Escuela Superior de Guerra.

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria fue el comando de la Operación Chavín de Huántar en abril de 1997, considerada una de las intervenciones de rescate de rehenes más efectivas de la historia reciente, con la liberación de setenta y dos secuestrados del MRTA.

José Williams, presidente del Congreso. (Congreso)

Dónde estudió

Williams completó su formación básica en la capital peruana. Obtuvo los grados de Bachiller y Licenciado en Ciencias Militares en la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” en 2009. Posteriormente, alcanzó el grado de Magíster en Desarrollo y Defensa Nacional en el CAEN en 2011. Además, en los registros oficiales figura su formación doctoral en Gobierno y Política Pública en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres (USMP), presentada como concluida.

Desde cuándo es afiliado

Según los registros del JNE, Williams representa a Avanza País desde su elección como congresista en 2021. No existen datos públicos sobre una militancia previa en otras agrupaciones políticas, lo que refuerza su identificación con la propuesta de Avanza País en los últimos años.

Trayectoria partidaria y política

En la última década, Williams ha centrado su actividad profesional en el sector público. Su principal cargo ha sido el de congresista entre 2021 y 2025, período durante el cual enfocó su labor en temas vinculados a la seguridad y la defensa. No reporta actividades profesionales privadas o independientes en ese periodo, de acuerdo con la documentación oficial consignada ante el JNE.

Sentencias y/o demandas

En el formulario de antecedentes judiciales presentado ante el JNE, Williams señaló no tener sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos. Además, negó la existencia de resoluciones por temas familiares, contractuales, laborales o de violencia familiar. Todo lo declarado tiene carácter de declaración jurada y queda sujeto a verificación posterior por parte de las autoridades electorales.

Este año, se inició un proceso sancionador contra Williams porque, según el informe de una fiscalizadora del JEE, este habría omitido declarar una sentencia condenatoria por el caso Chavín de Huantar.

En febrero de este año, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 archivó el proceso de exclusión contra Williams Zapata, tras confirmar que no existe ninguna sentencia condenatoria en su contra. La revisión de los antecedentes judiciales demostró que Williams fue absuelto de todos los cargos por la Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar. La resolución del JEE señaló que “no existe mérito para iniciar el procedimiento sancionador”, por lo que Williams mantiene su postulación.

Tras conocerse la decisión, el candidato manifestó en su cuenta de X que “la verdad siempre se impone” y reafirmó su compromiso con la transparencia y el país.

El aún presidente del Parlamento será el primero en emitir su voto. | Congreso

Cabe indicar que en enero del 2025, la Fiscalía de la Nación -en ese entonces a cargo de Delia Espinoza- presentó una denuncia constitucional contra once congresistas, entre ellos José Williams Zapata, por haber impulsado y aprobado la ley que permitió el cobro de doble sueldo a exmilitares que ocupan escaños en el Parlamento.

Según la acusación, los legisladores promovieron una norma que les permitió percibir simultáneamente su pensión militar y la remuneración como congresistas, lo que, a juicio del Ministerio Público, vulneraba principios de ética pública y transparencia. La denuncia fue remitida a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso para su evaluación.

Posteriormente, en marzo de 2025, la SAC del Congreso declaró improcedente la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía. En su decisión, la subcomisión consideró que no existían elementos suficientes que acreditaran una infracción a la Constitución o a las leyes por parte de los congresistas involucrados, incluidos Williams y los otros exmilitares señalados. De este modo, el Congreso archivó el caso y los legisladores quedaron exentos de responsabilidad penal o administrativa por la aprobación de la referida norma.

Iván de la Cruz y José Williams en una sesión del Pleno del Congreso

¿Cuánto dinero tiene?

De acuerdo con la declaración jurada presentada ante el JNE y consultada por Infobae, Williams reportó ingresos totales por S/ 351.600 en el último año fiscal. Esta suma corresponde a la remuneración bruta anual del sector público (S/ 187.200) y a conceptos adicionales como dietas y rentas de acciones (S/ 164.400). Transparencia patrimonial y claridad en los ingresos son aspectos que han sido objeto de revisión por parte de las autoridades electorales.

Bienes muebles e inmuebles

Williams declaró dos predios inscritos en Sunarp, ambos en régimen de copropiedad al 25 %. El primero está en Pueblo Libre, Lima, con un valor de S/ 27.968,17; el segundo, en Pomata, provincia de Chucuito, región Puno, valorado en S/ 75.000. La información oficial indica que el candidato no ostenta la titularidad completa de ninguno de estos inmuebles.

En cuanto a bienes muebles, posee cuatro vehículos: un Toyota Tercel (S/ 9.000), un Nissan Altima (S/ 7.000), una Honda Pilot (S/ 30.000) y una Honda CR-V, esta última en copropiedad al 25 % (S/ 8.750). El monto total de bienes muebles asciende a S/ 54.750. No se registran acciones ni participaciones empresariales adicionales en su declaración jurada.