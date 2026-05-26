Veteranos de las FF. AA. acampan para presentar solicitud por bono de pensión vitalicia de 1.130 soles

Decenas de militares en situación de retiro se congregaron desde hace días en los exteriores del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el Cercado de Lima. Esto debido a que deben presentar la documentación necesaria para acceder a una bonificación mensual y vitalicia de 1.130 soles, beneficio aprobado recientemente para quienes participaron en las acciones de pacificación nacional. Según informó Canal N, muchos de los veteranos acampan en el lugar con la esperanza de completar el trámite y recibir el pago.

El otorgamiento de la bonificación responde a la promulgación de la Ley 32577. La norma, publicada el 14 de abril en el diario oficial El Peruano, establece una asignación económica vitalicia, intransferible y no pensionable para los excombatientes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que participaron en los periodos más duros de la pacificación nacional, entre las décadas de 1980 y 2000.

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“Hoy día nos toca entregar nuestros documentos. El Comando Conjunto aprobará nuestra pensión 1.130 soles, es lo que debemos recibir. Los otros combatientes, los más antiguos, ya están ganando tres mil setenta y cinco”, relató uno de los veteranos en declaraciones recogidas por el citado medio.

Excombatientes se congregan en el Comando Conjunto, solicitan bono vitalicio aprobado por nueva ley | Andina

Testimonios y expectativas de los veteranos

La mayoría de los presentes en la fila pertenecen a promociones de las décadas de 1980 y 1990. Muchos de ellos accedieron al servicio militar siendo menores de edad, en contextos de alta conflictividad interna.

“Nunca tuvimos una pensión, ni una mensualidad. Ahora, gracias a Dios, ha salido una ley a favor de los veteranos que estuvimos en el tiempo en que el Perú vivía en caos”, explicó Jaime.

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El proceso de solicitud incluye la entrega de documentos para ser evaluados y, si corresponde, calificados para el cobro de la bonificación. De acuerdo con los entrevistados, el pago se realizará de manera escalonada, priorizando a los mayores de sesenta años, con la expectativa de que los primeros desembolsos se concreten a partir de octubre.

La ley contempla un monto base de 1.130 soles, aunque algunos beneficiarios ya perciben cifras superiores, hasta 3.075 soles. El carácter no pensionable del beneficio implica que no genera derechos sucesorios ni se integra a la base de cálculo de otras prestaciones laborales.

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Cronograma de pago para la pensión mensual vitalicia

La implementación del pago de la pensión vitalicia de 1.130 soles para los veteranos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se realizará de manera escalonada a lo largo de cinco años. El orden de acceso al beneficio depende de la edad y las condiciones de salud de los beneficiarios, con el objetivo de priorizar a quienes presentan mayor vulnerabilidad.

Durante el primer año, el pago se asignará a los veteranos mayores de 60 años y a aquellos que acrediten una discapacidad permanente. En el segundo año, el turno corresponde a los licenciados que tengan entre 55 y 59 años. El tercer año abarcará a quienes se encuentren dentro del rango de 50 a 54 años. Durante el cuarto año, recibirán el pago los excombatientes con edades entre 45 y 49 años. Finalmente, en el quinto año, el resto de los licenciados que cumplan con los requisitos establecidos por la ley podrán acceder a la bonificación.

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